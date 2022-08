Zo simpel kan lekker eten zijn: drie Griekse gerechtjes die zo op de campingtafel staan

Orzo, skordalia-salade en meloen. Beeld Oof Verschuren

Ook deze zomer blijft Van Boven voor u zorgen. Met oersimpel vakantievoer, dat u in uw vakantiehuisje, caravan of tent kunt bereiden. Met zo min mogelijk pannen (ik houd het zo veel mogelijk bij één pan), geen ingrediënten uit het keukenkastje van thuis en met boodschappen die doorgaans bij elke (super)markt wel te vinden zijn. Zes weken lang geef ik u recepten voor een makkelijk hoofdgerecht, een salade óf voor- of lunchgerecht en een toetje óf drankje.

Orzo met tomaat, feta en dille

Ik ben verslaafd aan dille, wat verrassend goed bij dit recept past. Maar vervang die gerust als u er geen fan van bent. Peterselie, basilicum, verse oregano: alles werkt in deze orzo.

voor 4 personen 3 eetl. olijfolie

flinke schep dille (zeker 50 gram), fijngehakt

zeezout en versgemalen zwarte peper

1 teen knoflook, fijngehakt

1 blik polpo, liefst van Mutti (tomatenpulp)

200 gram orzo (rijstvormige pasta)

geraspte schil van ½ citroen

180 gram feta, verkruimeld

Meng de olie, bijna alle dille en een flinke snuf zout en peper in een schaaltje. Giet de inhoud van het blikje polpo in een hapjespan. Vul het blikje met water en giet het erbij. Voeg de knoflook toe en wat zout en peper. Breng aan de kook en giet al roerende de orzo erdoor. Draai het vuur wat lager en laat de orzo in de saus garen. Dit duurt hooguit 10 minuten. Roer de citroenrasp erdoor en de dille-olie. Schep bijna alle feta erdoor en dien de pasta op, bestrooid met de laatste feta en de achtergehouden dille.

Skordalia-salade

Skordalia is een traditionele Griekse saus gemaakt met veel knoflook en brood of aardappel als bindmiddel. Ik vervang dat bindmiddel hier door witte bonen en laat de noten uit de saus bijna heel, waardoor het meer een salade wordt dan een traditionele dip. Rooster de noten wel even in een droge koekenpan. Als u zo weinig ingrediënten gebruikt, wordt de smaak (en de crunch!) van de noten ineens essentieel.

100 gram walnoten, kort geroosterd in een koekenpan

1 pot (ongeveer 400 gram) witte bonen, afgespoeld

150 gram zwarte olijven, liefst van die gekreukelde met een diepe smaak, ontpit

2-3 tenen knoflook

sap van 1 citroen

1 eetl. gedroogde oregano

75 ml olijfolie

zeezout en versgemalen zwarte peper

Meng alles goed en dien op met lekker brood erbij. Wie zin heeft om te hakken of een vijzel heeft meegenomen, maalt de salade (of de restjes) alsnog fijn als smeersel. Ook lekker op brood met een schijf tomaat erop of eronder.

Meloen met tijmhoning en kaneel

Dit dessert maakte mijn moeder al voor me toen ik nog klein was. Zo simpel kan lekker eten zijn. Meloenen zijn er midzomer te kust en te keur. Ik gebruik hier een galiameloen, maar een cantaloupe of honingmeloen kan natuurlijk ook. Ook nog lekker met een paar zoutflakes erover, dat brengt alle zoetigheid van de honing een beetje in balans. Dat laat ik aan u.

1 galiameloen

8 eetl. vloeibare bloemenhoning

1 eetl. gedroogde tijm

1 theel. kaneel

cocktailprikkers

Snij de meloen doormidden en vervolgens in 8 gelijke parten. Verwijder de zaadlijsten en snij het vruchtvlees los van de schil. Laat ze wel in de schillen liggen, want die lenen zich goed als ‘bordje’. Snij de bootjes meloen in stukjes.

Meng de tijm door de honing en lepel die over de stukjes meloen. Bestuif met kaneel en steek prikkers in elk partje. Dien op als toetje. Of als ontbijt, dat kan ook.