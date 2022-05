Zo’n lekkere en toffe pizza als deze ontbijtpizza at u nog nooit

Beeld Oof Verschuren

Als mijn zus langskomt, haalt ze steevast de deksels van mijn pannen op het fornuis. Niet uit nieuwsgierigheid over wat ik aan het koken bén, maar uit pure lust in de restjes van de dag ervoor. Naast het pekelwater van augurken is met name spaghetti bolognese (door haar steevast ‘spekbol’ genoemd) van de dag ervoor – liefst opnieuw opgebakken, maar koud zo uit de pan mag ook – een favoriete snack.

Ik snap het. Ik hou namelijk ook erg van koude pizza. Zo’n punt die je de avond ervoor niet meer op kon eten en lekker bewaarde voor de volgende dag. Dat blije moment in de late morgen: koude pizza!

De Fransen weten dat overigens ook. Stap een Zuid-Franse bakker binnen in de vroege ochtend, en naast de croissants, sacristains, palmiers en pains-au-chocolat staat ook altijd een plaat koude pizza, in rechthoekige stukken gesneden, geschoven in de koelvitrine. Zo’n platte pizza met tomatenpuree erop en een verdwaalde ansjovis of een olijf. Die schuiven ze zo, koud in een zakje.

Veel dingen worden lekkerder van een nachtje staan. Voller van smaak, intenser. Doe het maar eens met brood- of pizzadeeg, maak het en zet het een nachtje weg in de koelkast. De smaak wordt intenser, het deeg bakt véél en véél mooier. Plus, voordeeltje, u heeft een ijskoude reden om versgebakken pizza te serveren als ontbijt. Eitje erop: alle vliegen in een klap!

Nu beginnen, morgenvroeg pizza. Zo’n lekkere en toffe pizza at u nog nooit.

Ontbijtpizza

van dit deeg maakt u 4 kleine pizza’s

ca. 300 ml lauwwarm water 1 zakje (7 gram) instantgist snuf zeezout 500 gram bloem paar eetl. semolina/tarwegries, voor het uitrollen voor erop 2 bollen goeie mozzarella, in dunne plakjes 100 gram aspergetips of groene asperges, gehalveerd handvol verse doperwten, samen met de asperges kort geblancheerd 4 eieren wat olijfolie wuif chiliflakes

Maak het deeg een avond van tevoren.

Giet een scheutje lauwwarm water in een kom. Los de gist erin op. Meng in een grote kom het zout met de bloem. Maak er een kuiltje in en giet eerst de opgeloste gist met het water erbij en daarna geleidelijk de rest van het water. Niet alles in één keer, soms is er minder water nodig, soms net iets meer. Dat hangt van de bloem af.

Meng eerst met gespreide vingers, houd daarbij met de andere ‘schone’ hand de kom vast en kneed dan met beide handen door tot een soepel deeg. Haal het daarvoor uit de kom en kneed op het aanrecht zeker 10 minuten door tot het deeg soepel is en net niet plakt, het is niet erg als het een beetje ‘sticky’ is. Vet de kom in met een drup olijfolie en leg dan de deegbal erin terug. Dek af en laat het deeg 1 uurtje rijzen. Zet de kom dan in de koelkast en ga morgen verder.

Laat het deeg ’s morgens rustig op kamertemperatuur komen, kneed het dan kort, verdeel in 4 bollen. Als u een pizzasteen heeft, leg die dan in de oven, en verwarm die voor op de hoogste stand (in elk geval 225 graden).

Vet een bakplaat in met wat olijfolie en bestrooi die én het aanrecht met semolina.

Vorm met uw vingers de bollen deeg tot pizzabasissen. Maak eerst rondom een rand, door uw vingers op een rij te zetten en zacht in te drukken zodat er een ‘goot’ ontstaat. De binnenkant van de pizza is nu een bol kussen. Die drukt u rustig in en met uw vingertoppen rekt u het deeg steeds verder uit tot een pizza die op uw bakplaat past en zo dun mogelijk is. Blijf altijd van de rand af, die moet mooi bol blijven, en druk de bodem zo dun mogelijk uit.

Til hem op de bakplaat en beleg hem met een paar plakjes mozzarella. Breek er een ei boven, bestrooi met wat aspergetips en schuif de oven in. Bak ze kort, in 10-12 minuten, goudbruin. Bestrooi met een paar doperwten en wat chiliflakes en dien gelijk op.

Opmaaktip:

Het deeg kan zelfs twee dagen in de koelkast. Deze op de foto heb ik eerst anderhalf uur laten rijzen, toen in de koeling gezet en twee hele dagen later pas verwerkt. Het was mijn beste deeg ooit. Gebakken ei opnieuw opbakken heeft niet mijn voorkeur. Maak dus alleen wat u op gaat eten.