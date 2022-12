Zo maak je goede geldvoornemens die echt werken

Goede voornemens zijn meestal gedoemd om te mislukken. Dat komt doordat ze vaak veel te ambitieus zijn. Stoppen met roken is niet makkelijk. Stoppen met geld uitgeven aan nutteloze troep is eveneens geen sinecure. Als je een koopverslaving hebt, in elk geval niet.

Toch maak ik jaarlijks een lijstje met goede voornemens. Dat vind ik motiverend, vooral op geldgebied. Wat ik heb geleerd: maak die voornemens klein, haalbaar en concreet. Maak het jezelf makkelijk. Daarmee vergroot je de slagingskans enorm. Als die voornemens dan ook nog eens goede gewoonten worden, dan kan het effect op de lange duur alsnog enorm zijn.

Dit is, ter inspiratie, een aantal goede geldvoornemens die ik de afgelopen jaren of het komende jaar op mijn lijstje heb staan.

1. Vergeet no-spend-januari. Te groot. Maak er een wekelijks terugkerende no-spend-maandag van, of welke dag dan ook.

2. Stel periodieke overschrijvingen in naar je spaar- of beleggingsrekening. Slapend sparen.

3. Open een beleggingsrekening. Je hoeft er niet meteen geld op te storten.

4. Doneer aan goede doelen via periodieke overschrijving. Laat ik voor mezelf spreken, maar anders vergeet ik het.

5. Sluit een goedkoop sim-only-abonnement af voor je telefoon. Dat hoeft niet meer dan 8 euro per maand te kosten.

6. Gebruik cadeaubonnen meteen. Of stop ze in je portemonnee. Schaam je niet om er wasmiddel van te betalen.

7. Leeg altijd je onlinewinkelwagentjes voor je uitlogt.

8. Schrijf je uit voor alle nieuwsbrieven en reclamemailings. Zo kom je minder in de verleiding om iets te kopen.

9. Mail je baas voor een gesprek over je salaris. Of verhoog je (freelance)tarief. Verhoog met minimaal het inflatiecijfer. Of het dubbele als je harde onderhandelingen verwacht.

10. Zet elke maand een paar artikelen te koop op Marktplaats. Spaar of beleg de opbrengst.

11. Laat de auto vaker staan. Gebruik de fiets of benenwagen. (En bespaar zo ook op de sportschool!)

12. Leer kleding repareren. Of je fiets. Of je auto.

13. Doe weekboodschappen. Zo bespaar je op snacks en flits- en thuisbezorgers.

14. Controleer maandelijks je bankafschriften. Vraag je bij elke ‘luxe’-uitgave af, in de woorden van Marie Kondo: Does it spark joy?

15. Overweeg over te stappen op een dynamisch energietarief. Dan betaal je per uur (stroom) of dag (gas) het actuele tarief. Voordelig als je flexibel kunt zijn in je energiegebruik.

16. Maak restjes op uit de vriezer of koelkast. Of creëer juist restjes. Elke maandag restjesdag?

17. Bereken iedere maand je vermogen. Als je weet wat je hebt, geef je minder snel te veel uit.