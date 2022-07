Zo houd je het gezellig met kinderen in de auto op vakantie

Beeld Matteo Bal

Kies je vertrektijd zorgvuldig

Het klinkt verleidelijk: midden in de nacht vertrekken, want dan is het rustig op de weg en slapen de kinderen gewoon door op de achterbank. ‘Zeker met jonge kinderen betaal je hier later vaak de rekening voor, in de vorm van chagrijnig gedrag door het slaapgebrek’, zegt pedagoog en kindercoach Mariëlle Vos. ‘Wijk niet meer dan één à anderhalf uur af van de gebruikelijke bedtijden, anders verstoor je het bestaande slaapritme te veel. Dus als de kinderen normaal om half zeven wakker zijn, dan kun je prima om vijf uur vertrekken. Vroeg vertrekken heeft als voordeel dat je een flink stuk kunt rijden voordat het heet wordt en drukker op de weg.’

Neem een bal mee

Ouders weten dat ze die avond met een koud biertje voor de tent zitten, waardoor een paar uur afzien in de auto goed te doen is. ‘Kinderen leven in het hier en nu en kunnen het einddoel minder goed bevatten’, zegt Vos. ‘Het geheim is om de route in stukjes op te knippen. Een pauze om de twee à drie uur is echt nodig. Neem een bal mee zodat je een potje kan voetballen op het veldje bij het benzinestation. Zo hebben de kinderen iets concreets om naar uit te kijken.’

Rouleer van plek

Laat steeds een ander kind voorin zitten. Deze ‘chef de route’ bepaalt wanneer er een broodje wordt uitgedeeld, en mag helpen met het lezen van de verkeersborden en het verzinnen van spelletjes. ‘Je geeft kinderen op die manier verantwoordelijkheid en dat vertaalt zich vaak in positief gedrag’, zegt Vos. ‘Maak er iets feestelijks van door bijvoorbeeld een grappig hoedje uit te delen.’ Om ruzies te voorkomen bepaal je voor vertrek wie wanneer aan de beurt is. Door deze stoelendans zit een van de ouders soms op de achterbank en dat leidt ook tot minder ruzies tussen broers en zussen.

Doe iets stouts

Er komt een moment dat de kinderen gaan klieren. ‘Als je in de file zit of niet kunt stoppen, gebruik dan je fantasie en bedenk iets wat normaal niet mag’, zegt opvoedcoach Tea Adema. ‘Bijvoorbeeld vieze woorden maken van de letters die je tegenkomt op vrachtwagens. Of bedenk rare of vieze beroepen bij de andere bestuurders.’

Berg spullen op in een schoenenzak

‘Mijn moeder hing vroeger zo’n zak met vakjes, bedoeld voor schoenen, aan de achterkant van de stoelen’, zegt Vos. ‘In ieder vakje zat iets: een pakje appelsap, een klein kleurboekje of zo’n spelletje waarbij je een balletje in een gaatje moet zien te krijgen.’ Daar zijn kinderen wel even zoet mee. ‘Of laat kinderen hun eigen tasje inpakken’, vult opvoedcoach Adema aan.

Wissel schermtijd af met spelletjes

Speel spelletjes, zoals het om de beurt noemen van een dier, waarbij de laatste letter de eerste letter moet zijn van het dier dat de volgende moet noemen. ‘Bij ons was de kindereditie van discobingo een succes, waarbij je een vakje aanvinkt als het nummer wordt gespeeld ’, zegt Vos. ‘Je kan online de kaarten downloaden en er is een playlist aan gekoppeld.’ Luisterboeken zijn ook een goede optie. Op de tablet onderweg moet ook kunnen, vindt Adema. ‘Je moet niet te pedagogisch verantwoord willen zijn als je twintig uur in de auto zit.’

Val de andere ouder niet af

‘Mijn man werd ooit verschrikkelijk kwaad op onze kinderen omdat ze lastig deden onderweg’, vertelt Adema. ‘Vaak zie je dat de andere ouder op zo’n moment de boel gaat sussen, maar het doet de stemming geen goed omdat de andere ouder zich niet gesteund voelt. Val elkaar niet af en zeg gewoon: ‘Papa zegt het’.’

Laat de aankomsttijd los

De mindset van de ouders is bepalend voor de sfeer, meent Vos. ‘Als jij in je hoofd hebt dat je om vijf uur ’s middags bij het hotel wilt zijn, dan zit je onrustig in de auto. Dat voelen de kinderen.’ Als het meer rust geeft, knip de reis dan in twee delen. ‘Bijvoorbeeld de eerste dag 600 kilometer en de tweede dag 400 kilometer. Ik denk altijd maar: de Dordogne ligt er morgen ook nog.’