Zo creëer je snel en effectief een goede spaarbuffer

De rentes op zowel spaargeld als hypotheken zijn snel aan het veranderen. Wat is nu het beste voor mijn geld? Moet ik sparen of toch beleggen, nu de beurs wat lager staat? Of moet ik die hypotheek aflossen, nu die waarschijnlijk duurder wordt als de rentevaste periode afloopt?

Dat zijn goede vragen. Maar een beginner met geld moet zich altijd eerst afvragen: heb ik voldoende spaarbuffer? Voordat je je geld vastzet in beleggingen of een huis, is het van belang dat je een noodfonds hebt voor onverwachte kosten, zoals reparaties, ziektekosten of andere tegenvallers. Ook als je al een noodfonds hebt, is het vanwege de recente prijsstijgingen slim om opnieuw te berekenen of het nog toereikend is.

Hoe groot moet die spaarbuffer zijn?

Daarover bestaan verschillende scholen. Nibud heeft de Buffer Berekenaar. Dat advies neemt ook een vervanging van je auto en een compleet nieuwe inboedel mee. Dat vind ik niet echt onverwachte kosten. Hiervoor kun je ook aparte potjes instellen. Mijn bufferbedrag bereken ik anders. Mijn spaarbuffer bestaat uit zes keer mijn vaste maanduitgaven. Dat betekent dat ik zes maanden zou kunnen overleven zonder inkomen. Voor een freelancer zoals ik is dat geen ondenkbaar noodscenario.

Hoe krijg je zo’n bedrag bij elkaar gespaard?

Het mooie is: als je een bufferbedrag hebt berekend, dan heb je meteen een concreet spaardoel. Dat helpt enorm, want sparen voor een concreet doel (bijvoorbeeld 12 duizend euro, maar ook een nieuwe auto of keuken) gaat veel makkelijker dan sparen om het sparen.

Wacht niet met sparen tot je toevallig wat geld over hebt aan het einde van de maand. Zo breng je jezelf in de verleiding om het alsnog allemaal uit te geven. Stel een vaste overboeking in op de dag nadat je salaris gestort wordt. Vergeet ook niet om extraatjes meteen naar je spaarrekening te schrijven, zoals vakantiegeld, een belastingteruggave of straks misschien te veel betaalde energiekosten.

Hoe spaar ik sneller?

Creëer daarvoor zo veel mogelijk kleine spaarpotjes en verzamel na een jaar de opbrengsten. Zo’n potje kan een ouderwetse spaarpot zijn voor al het contante geld dat je in handen krijgt. Het kan ook een digitaal potje zijn. Als je spullen verkoopt via een online marktplaats als Vinted, komen je opbrengsten in je ‘Vinted portemonnee’. Geef dat geld niet weer uit in de app, maar maak het naar je spaarrekening over. Ook koopzegels bij je vaste supermarkt kunnen een extra spaarpotje zijn. Je koopt die zegels meestal voor 10 cent per stuk als je boodschappen doet. Met een vol (digitaal) spaarboekje met 490 zegels (49 euro) ontvang je van de supermarkt 52 euro. Dat is dus ook nog eens 3 euro winst, oftewel 6 procent rente per boekje. Alle kleine beetjes helpen.

Als je je spaarbuffer bij elkaar hebt, kun je doorsparen voor beleggingen of aflossingen. Maar vergeet niet om de buffer weer aan te vullen, als je er iets uit gebruikt hebt.