Zo bouwde ik met bescheiden inkomsten in vijf jaar een ton aan spaargeld op

Sinds deze week ben ik tonnair. Mijn vermogen is boven de 100 duizend euro gestegen. Ik heb het dan over vrij opneembaar vermogen, dus geld op spaar- en beleggingsrekeningen, en niet over ons koophuis. Misschien denk je nu: leuk voor je, maar wat heb ik daaraan? Heus, ik vertel dit met een goede reden.

Vijf jaar geleden had ik precies 0 euro. Ik dacht niet na over geld, ik gaf elke euro van mijn lager dan modale inkomen meteen weer uit. De spaarrente was nihil. Dus waarom zou je sparen? Wat ik me niet realiseerde is dat spaargeld ook een ander, veel waardevoller rendement oplevert. Namelijk tijd en flexibiliteit. Met een vermogen van bijna drie keer mijn netto jaarinkomen kan ik nu vaker nee zeggen, wachten op betere kansen en ik ben voorbereid op onverwachte uitgaven.

Het is gebleken dat je ook met een bescheiden budget prima een vermogen kan opbouwen. Nee, dit geldt niet voor iedereen, helaas, maar wel voor velen. Het probleem met vermogend worden is dat er weinig zichtbare rolmodellen zijn. Zoals Morgan Housel schrijft in De psychologie van geld: vermogen is onzichtbaar, het staat op bankrekeningen. Wat wel zichtbaar is, is rijkdom. Rijkdom zie je terug in dure auto’s, huizen en veel spullen. Vermogen is geld dat je juist níet uitgeeft.

Journalist Vincent Kouters maakt (be)sparen en beleggen simpel. Zelf een vraag? Mail dan naar geldvoorbeginners@volkskrant.nl.

Rijkdom vergt een hoog inkomen of veel rendement. Over die zaken heb je weinig controle. Dat maakt het zo lastig. Vermogen vergt daarentegen vooral lage uitgaven. En daar hebben we wel controle over. Het is daarom makkelijker te bereiken. Dit was mijn aanvalsplan:

1. Bedenk een doel. Dat kan een ton zijn, maar ook 10 duizend euro. Er hoeven geen ingewikkelde berekeningen aan vooraf te gaan, als het maar tegelijk ambitieus en haalbaar klinkt.

2. Houd je vermogen bij. Ik houd het simpel en gebruik een Excelbestandje. Daarin noteer ik maandelijks het saldo op mijn rekeningen. Schulden trek ik eraf.

3. Leef onder je stand. Geef minder uit dan je verdient. Dit lijkt een open deur, maar in onze consumptiemaatschappij is alles erop ingericht om je te verleiden tot het tegendeel. Bezuinig met mate op plezier, maar agressief op status en prestige. Zo lukte het me om 700 euro per maand extra over te houden.

4. Zoek bijverdiensten. Ik zag mijn doel echt als een uitdaging en ging als een gek spullen verkopen via Marktplaats, werd stembureaulid en deed andere klusjes. Alle verdiensten gingen in het tonnetje.

5. Beleggen is een optie als je een toereikende spaarbuffer hebt. Rendement is mooi meegenomen, maar reken er niet op. Mijn ton bestaat ook maar voor 10 procent uit rendement. Beleg verstandig: stop je geld bijvoorbeeld voor de lange termijn (decennia) in een indexfonds.

Probeer het zelf, al begin je met een paar tientjes. Denk niet, zoals ik deed, dat vermogen iets is voor de anderen, voor ‘de rijken’. Juist niet dus. Ik beloof je dat je voor altijd anders tegen geld zult aankijken.