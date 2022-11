Zo bespaar je honderden euro’s op je zorgverzekering

Beeld Sophia Twigt

Een zorgverzekering is de beste deal die je ooit kunt maken. Het is jammer dat we zelden rekeningen van het ziekenhuis te zien krijgen. Als je weet wat een consult of een operatie kost, weet je meteen dat je dat risico nooit wil lopen. Dan is een basisverzekering in Nederland een koopje. Maar we kunnen nog steeds bezuinigen op alle aanvullende zaken.

Afgelopen week maakten alle zorgverzekeraars hun nieuwe tarieven voor 2023 bekend. Overstappen of het pakket aanpassen is weer mogelijk en kan soms honderden euro’s schelen. Het meeste rendement is te behalen door goed in te schatten welke zorg je komend jaar nodig gaat hebben. Spoedeisende hulp valt niet te voorspellen, maar er is ook veel planbare zorg, zoals een gebitsbeugel, een staaroperatie of een vasectomie. Daar kun je nu al je aanvullende verzekering op aanpassen.

Je kan kiezen tussen twee soorten zorgverzekering: natura of restitutie. De eerste vergoedt planbare zorg alleen volledig bij een beperkt aantal ziekenhuizen. Met de veel duurdere restitutiepolis bepaal je zelf naar welk ziekenhuis je gaat. Spoedeisende hulp wordt overigens altijd vergoed.

Heb je een aanvullend pakket echt nodig? Kijk goed naar de inhoud ervan. Zeker tandartsverzekeringen zijn de moeite vaak niet waard. Voorbeeldje: het pakket ‘TandenGaaf 100% tot EUR 250’ van Nationale Nederlanden is helemaal niet zo gaaf als het klinkt. Daarvoor betaal je 18,25 euro per maand, dus 219 euro per jaar en ben je tot 250 euro verzekert. Dat is zo goed als nutteloos. Je kunt het beter zelf betalen.

En dan het eigen risico. Ik verzeker me het liefst alleen voor dingen die ik zelf niet kan betalen. Daarom is mijn eigen risico 885 euro per maand, in plaats van de minimale 385 euro. Daarmee krijg ik ongeveer 250 euro korting op mijn jaarpremie. Het echte risico is dus maar 635 euro. Als je een financiële buffer hebt, is dat het overwegen waard. Nog een tip: als je je eigen risico voor 2022 hebt verbruikt, stel medische zorg zo mogelijk dan niet uit tot in het nieuwe jaar.

Let ook op de kinderen. Laat ze altijd gratis meeverzekeren bij de ouder met het uitgebreidste pakket, daar profiteren zij van mee. Nog een voordeel (meestal 1 procent korting) kun je krijgen als je je premie voor een heel jaar in een keer betaalt. Betaal je dat bedrag voor het einde van het jaar, dan scheelt het mogelijk ook nog vermogensbelasting.

Gebruik ten slotte meerdere zorgvergelijkers. Iedereen kent ze wel: Zorgkiezer, Zorgwijzer, Independer of een van de anderen. Handig zijn ze zeker. Maar meestal niet zo onafhankelijk als ze beweren. Ze ontvangen een commissie (van rond de 50 euro) voor elke klant die ze bij een verzekeraar aandragen. Als die daar niet aan meedoen, zakken ze naar onderen in de lijst. Dus het loont om altijd door te klikken naar de rest van de lijst en om de vergelijkers onderling te vergelijken.