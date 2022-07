Zittenblijven in de kleuterklas of toch naar groep 3: wat is wijsheid?

Beeld Claudie de Cleen

Omdat onze zoon (4) eind oktober is geboren, vroeg de juf laatst een gesprek aan: ging hij naar groep 2 of was een extra jaar in groep 1 verstandig? Hij vindt spelen namelijk véél interessanter dan de taakjes. We besloten hem te laten doorstromen. Dit was alvast een voorproefje van het dilemma waar ouders van ‘herfstleerlingen’ (geboren tussen 1 oktober en 1 januari) mee worden geconfronteerd: naar groep 3 of nog een jaartje doorkleuteren?

Dit zeggen de deskundigen

Een op de tien leerlingen blijft een jaar langer in groep 2. Tot 1985 moest een kleuter vóór 1 oktober 6 jaar zijn om naar groep 3 te mogen. Nu is de datum opgeschoven naar 1 januari en is niet alleen de geboortedatum van belang, maar ook de ontwikkeling van het kind. Een menselijke benadering, maar ook een waar meerdere interpretaties mogelijk zijn. Want hoe weet je of een kind toe is aan groep 3?

Leerkrachten kijken naar de cognitieve en motorische vaardigheden en naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. ‘Hoe is de werkhouding? Lukt het plannen van de taakjes? Kent het kind zo’n vijftien letters en lukt het om een woord in klanken op te delen?’, somt kleuterleerkracht M. Willemsen op. Een kind hoeft nog niet te kunnen lezen, maar het onderscheiden van verschillende klanken is wel een must. Op school wordt dit vaak hakken en plakken genoemd. ‘Bij het woord ‘roos’, kunnen ze het woord verdelen in r-oo-s. Op die manier leren kinderen lezen.’

Er is weinig onderzoek gedaan naar het effect van zittenblijven op de ontwikkeling van kleuters. ‘Er zijn geen aanwijzingen dat het op de langere duur helpt’, zegt Annemiek Veen, onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut, gespecialiseerd in vroegschoolse educatie. ‘We weten dat kinderen hooguit tijdelijk profiteren van een jaar extra in de kleuterklas, maar dat dit later niet leidt tot betere schoolresultaten.’ Terwijl je dat misschien wel zou verwachten met zo’n extra onderwijsjaar.

Volgens kleuterleerkracht Willemsen gaat het ook niet enkel om de cognitieve ‘winst’ van zittenblijven. ‘In de kleuterklas wordt de basis van de schoolloopbaan gelegd. Als een kind sterker in de schoenen staat omdat het goed meekomt, in plaats van dat het op de tenen moet lopen, dan is dat ook belangrijk.’

Buiten kijf staat dat de overgang van de kleuterklas naar groep 3 groot is: van lekker spelen naar stilzitten achter de tafel om te leren lezen en schrijven. ‘Er is discussie in Nederland of die overgang niet iets minder hard kan zijn’, zegt onderzoeker Veen.

Hoe pak je het aan?

‘Ouders mogen best kritisch doorvragen’, adviseert Veen. ‘Voor zo’n extra jaar moeten goede redenen zijn. Zijn er toetsgegevens waaruit blijkt dat het kind niet goed meekomt?’ Ze benadrukt dat de ontwikkeling van kleuters sprongsgewijs gaat. ‘Dit maakt het lastig om een inschatting te maken waar de kleuter over een paar maanden zal staan. Misschien is het kind dan opeens wél geïnteresseerd in taakjes en letters.’

Een vraag die ouders kan helpen bij de beslissing is volgens Willemsen: waar wordt mijn kind gelukkig van? ‘Vaak weet je het antwoord. Zie je hem of haar aan zo’n tafeltje zitten?’ Ze vergelijkt het met leren fietsen. ‘Je kunt eindeloos mee rennen, maar als een kind eraan toe is, fietst het zo weg.’

Kijk ook eens naar de lange termijn: stroomt een kind te snel door, dan bestaat de kans dat het later blijft zitten. ‘Kinderen hebben dan eerder het gevoel dat ze falen’, meent Willemsen. ‘Ook zijn vriendschappen dan hechter en is het lastig afscheid nemen van vriendjes.’

Mijn vriend was de jongste leerling in zijn klas, ik een van de oudsten. Alletwee zijn we blij met hoe dit heeft uitgepakt. Ik kijk nu al uit naar de discussies die we volgend jaar zullen hebben.