Zin in oliebollen door deze krokante chocoballetjes

AH Excellent Krokante chocoballetjes

Een uitstekende manier om je huis naar oudhollandse gebakkraam of nieuwnederlandse ‘Nutella-winkel’ te laten ruiken, is een gepaneerde chocoladebal uit de Excellent-feestdagencollectie van Albert Heijn in de oven leggen. Eentje is voldoende voor een geurbeleving om misselijk van te worden.

Albert Heijn stelt voor de zoete bitterbalvariant (ook bakbaar in de airfryer) te nuttigen als snack tussendoor. ‘Bij de koffie of thee, leuk bij een high tea. Of gebruik de krokante chocoballetjes als onderdeel bij het dessert met een bolletje ijs. De gebruiksmomenten zijn eindeloos. Wanneer is het geen tijd voor chocolade!?’

Duidelijk. Het idee van gesmolten warme chocolade is aansprekend, maar de vettige uitvoering doet toch snakken naar een niet-knapperige allemansfavoriet: zo'n cakeje met een lopende chocoladevulling. Plots zijn we in gedachten bij Febo's speculaaskroket, een product waarvoor werkelijk geen enkel gebruiksmoment te verzinnen valt.

Nu zin in oliebollen. Cijfer: 6