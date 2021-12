Zin in een (cultureel) uitje? Dit kan nog wél deze kerstvakantie

Streetart in Leeuwarden Beeld Hilde Harshagen

Lichtkunst

Kerst wordt ook wel het feest van het licht genoemd. Dus als je weinig hebt met het christelijke aspect van de feestdagen, het licht kun je wel vieren. Daarom is ‘Celebrate Light!’ het thema van de tiende editie van het Amsterdam Light Festival. De georganiseerde activiteiten vervallen tot en met 14 januari, maar de lichtkunst blijft wel aan. Met een routekaart of audioguide kun je het lichtspektakel bewonderen vanaf het water met een eigen (gehuurde) boot of gewoon vanaf de wal.

Hoewel het Amsterdam Light Festival zonder twijfel het spectaculairst is, hoef je niet naar de hoofdstad af te reizen om het licht te zien. Zo heeft Nijmegen acht lichtsculpturen, in de Zwolse binnenstad zijn twee lichtbeeldenroutes, in Maastricht drie en ook in Den Haag, Dordrecht en Deventer kun je langs lichtjes wandelen.

Tijdens het Amsterdam Light Festival 2021 zijn tal van lichtkunstprojecten te bezichtigen. Beeld ANP

Horeca to go

In een gewone decembermaand is de kerstvakantie een vetpot voor de horeca. Helaas wordt die sector dit jaar opnieuw hard getroffen door de maatregelen. Maar je kunt nog wel veel lokale horeca steunen – en je eigen buik vullen – met takeaway. In twintig steden organiseert Wijn Spijs culinaire takeawaywandelingen in het weekend van 8 en 9 januari. Bij deelnemende restaurants krijg je dan een klein gerecht om al wandelend op te eten.

Daarnaast zijn er uiteraard veel particuliere initiatieven waarbij je maaltijdboxen voor thuis kunt bestellen, of warme chocolademelk, glühwein en erwtensoep. Ter opwarming tijdens een lichtjesroute of andere wandeling bijvoorbeeld.

Ommetje in Domburg: Molen Weltevreden Beeld Joost Stokhof

Audiotours

We wandelen ons suf in de afgelopen anderhalf jaar, met al die lockdowns. En al dat geloop kun je een extra dimensie geven met een audiotour. De Volkskrant maakte er bijna dertig op het gebied van geschiedenis, architectuur, cultuur door heel Nederland. Wandel in de schaduw van de Kuip, treed in de voetsporen van Mondriaan in Gein, of bezoek miniatuurwaterwerken in de Noordoostpolder.

Je kunt ook kiezen voor iets heel anders. Zo zijn er ook poëzieroutes, literaire wandelingen, of routes met muziek en soundscapes (geluidslandschappen).

Muurgedichten

Zonder een smartphone kun je ook genieten van poëzie of literatuur op locatie. Leiden telt meer dan 120 muurgedichten waar je langs kunt wandelen, en in Leeuwarden liggen er ruim zestig stenen met gedichten op straat.

Tassie

Tassie biedt wandeltours zonder gids aan. Hoe werkt het? Wie een wandeling boekt, krijgt een tas met drankjes, een versnapering en kaarten thuisbezorgd. Aan de hand van die kaarten maak je een stadswandeling. Daarbij leer je over de lokale geschiedenis en cultuur, en sta je stil bij plekken waar je normaal gesproken aan voorbij loopt. Ideaal voor een eerste date, want Tassie levert ook vraagkaarten om elkaar beter te leren kennen. Er worden wandelingen aangeboden in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Groningen.

Buitenkunst

Als er iets coronaproof is in dit land, is het wel de uitgestrekte leegte van Flevoland. En dat komt goed uit, want in die provincie vind je de grootste collectie landschapskunst ter wereld. In heel Nederland kom je trouwens dit soort kunst tegen. Vakblad BK-informatie heeft de honderd beste kunstwerken op openbare plekken verzameld. Op Sleutelwerken.nl kun je de verhalen achter de werken lezen en ze zoeken op een kaart.

Straatkunst

Muurschilderingen en street art zijn het begin van een nieuwe beeldcultuur, zegt kunstenaar Dennis Elbers, oprichter van de Blind Walls Gallery. Deze club zorgde ervoor dat inmiddels honderd muurschilderingen van internationale kunstenaars kleur geven aan de blinde muren van Breda. ‘Musea hebben drempels en kunst hangt er helemaal alleen, maar onze muurschilderingen zijn tussen de mensen te zien. Je loopt er zo tegenaan.’ En laat dat nou goed van pas komen nu de musea gesloten zijn. Naast Breda profileren onder meer Heerlen, Leeuwarden, Goes, Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam zich als openluchtmusea met doe-het-zelfwandelingen met analoge kaarten of digitale apps.

Muurschildering in Leeuwarden. Beeld Hilde Harshagen

Kabouterpaden

Je wilt een frisse neus halen en de benen strekken, maar je hebt te maken met tegenstribbelde kinderen. De oplossing: het kabouterpad. Op de website van Staatsbosbeheer vind je de kabouterpaden bij jou in de buurt. Vaak zijn er houten kabouters te vinden of poppetjes verscholen onder de bomen om het wandelen voor de kinderen leuker te maken. Vaak kun je ook een beker koffie of chocolademelk halen om even op te warmen.

Hoe je het wandelen nog meer leuk houdt? Met de app Mijn Vogelvinder kun je vooraf opzoeken welke vogels er in een bepaald gebied leven, zegt Marieke Dijksman van de Vogelbescherming, die het boek Alle kinderen naar buiten schreef. ‘Gaan we het ooievaarsnest zien? En de specht? De VVV op de Wadden heeft vogelkaarten voor een zoekspel op het eiland. Ik hoor van ouders dat dit een groter succes is dan Pokemon Go.’ Ook kun je een bruggetje maken tussen natuur en cultuur of geschiedenis. ‘Kijk bijvoorbeeld een aflevering van Het Klokhuis over de Slag om de Grebbeberg voordat je daar gaat wandelen.’ (Anna van den Breemer)

Meer inspiratie nodig om met de kinderen te gaan wandelen? Een speurtocht zoals Verhaalvontuur of een Uilenspeurtocht trekt ze vast over de streep. Ook Oerrr, de kinderafdeling van Natuurmonumenten, heeft een overzicht van geschikte winterwandelingen voor kinderen.

Hoge nood Het vinden van een toilet in een onbekende omgeving is soms een uitdaging. In de HogeNood-app, een initiatief van onder andere de Maag Lever en Darmstichting, vind je bijna zesduizend openbare en opengestelde toiletten, zoals wc’s zorgpraktijken en supermarkten die zich bij de app hebben aangesloten.

Online theater

In Schuld of onschuld: Een midwinternachtsmoord, een theatrale online rechtszaak van Stichting Tof en Korthals Stuurman Theaterproducties, puzzel je als kijker mee. Op een middelbare school wordt het levenloze lichaam van docent Lieke de Waal gevonden. Heeft de biologieleraar gedaan? Een theatervariant op Cluedo dus.

Het proces start op 27 december, waarna vijf dagen lang getuigen aan het woord komen in video’s variërend van een half uur tot een uur. In het nieuwe jaar vellen kijkers hun oordeel: schuldig of onschuldig? Met Kees Hulst in de rol van verdachte, Louise Korthals als officier van Justitie en Jan Kooijman als advocaat. Onder meer Gijs Scholten van Aschat, Renée Soutendijk en André van Duin treden in de rol van getuige op. (DS)

Online naar het museum

Bouw een zelfrijdend autootje tijdens een online workshop, woon een online lezing bij, of laat je via digitaal rondleiden door een museumgids: musea zitten niet stil, ook al zijn ze gesloten. Onder meer het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum, het Mauritshuis, het Teylersmuseum, het Stedelijk Museum en het Muiderslot hebben online tentoonstellingen of programma’s. Op Museum.nl vind je de meeste activiteiten.

Schaatsbanen

Niet alles is gesloten tijdens deze lockdown. Wat er nog wél open is? Schaatsbanen. Mits ze in de buitenlucht zijn. Daar vallen veel ijsbanen onder zoals die in Rotterdam, Haarlem en Alkmaar, ondanks dat ze vaak half overkapt zijn. Sporten in de buitenlucht kan namelijk tot 17.00 uur. Bij veel ijsbanen kun je iets te drinken bij een afhaalloket halen en naast de baan opdrinken. Bij sommige banen, zoals in Rotterdam, is alle horeca gesloten.

Ook in de categorie wél open deze lockdown: de bibliotheek. Daar zijn boeken en het is er warm. Wat wil een mens nog meer?