Zilveren zomermeermin

Icoon – Florence Pugh

In deze laatste Stijlschool aflevering voor de zomerstop is het zaak te zorgen voor zo veel mogelijk adviezen tegelijk om de vakantie mee door te komen. Voor inspiratie hoeven we maar naar één persoon te kijken en dat is actrice Florence Pugh. Allereerst verschijnt zij graag in het openbaar in transparante creaties waardoor het in haar leven weliswaar een komen en gaan is van nipple- en bilspleetgates, maar zij tevens vaandeldrager is van de belangrijkste zomertrend. Vaak draagt ze ook nog eens betoverend glinsterende metallic-tinten, zodat ze zowel bij de zilvertrend als bij mermaidcore een vinkje kan zetten. Laat deze zomer dan ook de vraag ‘wat zou Florence dragen?’ uw leidraad zijn.

Beeld: Getty 1471518264 of 1471491039

Sterveling: Jerrel Baumann

Wat vrouwen kunnen, kunnen mannen tegenwoordig ook. De (mannen-)rok staat met stip op één in de genderfluïde garderobe, maar die wordt op de voet gevolgd door de transparante blouse, zo eentje van tule die popicoon Harry Styles graag om de bast mag spannen.

Bij de première van de film The Little Mermaid in het Amsterdamse Tuschinski stapte make up-artist Jerrel Baumann aan de arm van moeders in de voetsporen van Florence Pugh met een metallic blauw ensemble. Daar overheen tooide hij een dun geweven overgooier die podium biedt aan een zekere mate van bloot, als een glasgordijn voor het slaapkamerraam. Want dat is natuurlijk de meerwaarde van stoffen als tule, chiffon en voile: de suggestie van oeh la la. Feitelijk is het de textiele verbeelding van een knipoog. Wink wink.

ANP 470057048 Beeld ANp

Op de Catwalk

De doorschijnende meerminlook hoeft heus niet altijd uit te draaien op een lange vissenstaartrok. In 2023 dragen zeemeerminnen ook korte niemendalletjes en broeken (én zichtbare onderbroeken), want net als bij Ariel mogen de benen gezien worden. Als de stof maar flonkert, schittert en sprankelt als de mooiste vis in de zee. En met een paillettencatsuit laat Valentino zien dat je ook bloot kunt ogen als je van top tot teen bent bedekt.

Ludovic de Saint Sernin Beeld .

Fendi Beeld .

Stella McCartney Beeld .

Valentino Beeld .

Stine Goya Beeld .

Rotate Beeld .

Huiswerk

Houd het qua (edel)metalen bij de zilverkleurige varianten dit seizoen, goud en brons staan even op hold.

Pas met het gebruik van zilver wel op voor de huishoudfolie- of reddingsdekenlook.

Bij het inzetten van transparantie draait het allemaal om doseren en deze zomer staat de overdosis centraal.