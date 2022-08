Zijn de Lays-smaken Patatje Joppie, Patatje Mayo en Pickles wel van elkaar te onderscheiden?

Het leek Het nieuwe eten een wezenlijke vraag: als joppiesaus, pickles en mayonaise alledrie overheersend zoetzuur zijn, zijn de Lays-smaken Patatje Joppie, Patatje Mayo en Pickles dan wel van elkaar te onderscheiden? Ja, is meteen het saaie antwoord: een vijftal proefpanelleden wist in een blindtest met betrekkelijke zelfverzekerdheid de juiste smaak bij het juiste sjipje te benoemen. Ook unaniem: Pickles is favoriet, zoals een paar jaar geleden al uit V’s iets te uitgebreide chipstest bleek. Vriendelijk zuur, beetje creamy, vleugje mosterd. Joppie: ook vrolijke boel, vriendelijk zuur, beetje creamy, vleugje mosterd, maar dan met wat onnodig gedoe in de ui-sector.

Blijft over dat uitgerekend The Iconic Local Flavour, net als het eerder op deze plaats besproken Frietje Satésaus, smaakt naar niks. Misschien is het misverstand dat ‘patatje mayo’ in zijn geheel de smaakgever is, want de naakte aardappelchips zijn zélf natuurlijk al het patatjes-smaakelement, dus nu krijg je eigenlijk patatje patatje mayo, te veel patatje dus, waardoor het smaakt naar een chipje met een laffe klap roompoeder. Zo komen jonge toeristjes met onrustige huid natuurlijk nooit terug voor de lokale smaak.

Cijfer: 8, 7, 2