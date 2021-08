Zie maar eens een heilig boontje te blijven in Abdij Koningshoeven, met hun trappistenbier en abdijkaas

Wat: Proeflokaal Koningshoeven Waar: In de tuin van Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven, Eindhovenseweg 3, Berkel-Enschot . Er zijn excursies door de brouwerij, die kosten € 13, en er is mogelijkheid enige tijd in het gasthuis van de monniken door te brengen en met hen mee te leven. Eten: Eenvoudige, stevige kost voor bij het trappistenbier, met veel producten die de broeders hebben gemaakt.

De tuin van Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven, Berkel-Enschot. Beeld Els Zweerink

Goedbeschouwd is het zonde – in de niet-Bijbelse zin van het woord – dat de broeders van de orde der Cisterciënzers van de Strikte Observantie uit Berkel-Enschot nog geen knallend succesvol zelfhulpboek hebben uitgebracht. Ijzeren discipline, soberheid en studie, mildheid en naastenliefde, weldadige stilte en een strikt nageleefd dagritme – er zijn mensen, ik noem geen namen, die grof geld zouden betalen voor een paar centimeter méér van dat alles in hun hectische, van sociale media, hoestende kleuters en zakken paprikachips vergeven bestaan. In gedachten zie ik de bestseller voor me, die Ora et Labora your life of De Kracht van de Acht’ heet en waarop een klinkende blurb van Arie Boomsma prijkt: ‘Acht uur bidden, acht uur werken, acht uur rusten; je leven zal volledig veranderen.’

Helaas hebben de Brabantse monniken in de abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven, een klein kwartiertje fietsen vanuit het centrum van Tilburg, het te druk met bidden en werken voor dat soort werelds geklets. Ze hebben zeven dagelijkse gebedsdiensten te vervullen waarvan de eerste om 4.15 ’s ochtends, er is bijbelstudie en meditatie en tussendoor maken ze chocolade en jam, honing en kaas, koeken en brood en worstenbroodjes. En bíér natuurlijk, want ironisch genoeg zijn de Cisterciënzers, beter bekend als Trappisten, waarschijnlijk bekender om hun productie van calorie- en alcoholrijke spullen waar het moeilijk vanaf blijven is, dan om hun discipline. Er bestaan, naast de Koningshoeven, nog tien andere officiële trappistenbrouwerijen. Dat wil zeggen: brouwerijen waar het bier binnen de kloostermuren wordt gebrouwen, waarbij nog daadwerkelijk monniken betrokken zijn en waarbij de opbrengsten naar de abdij en liefdadigheid gaan. Westmalle, Chimay, Westvleteren en Orval zijn waarschijnlijk de bekendste, samen met het bier dat hier wordt gemaakt: La Trappe.

Salade met abdijkaas en bietjes in bierazijn. Beeld Els Zweerink

Hoewel er nog wel een monnik in de directie zit, valt de dagelijkse productie onder Swinkels, de grote brouwerij waaronder ook Bavaria valt. Dat moet ook wel, want er wonen inmiddels nog maar zestien monniken in het klooster terwijl er ruim 180 andere mensen werkzaam zijn: honderd bij de brouwerij, en tachtig van de sociale werkvoorziening die hier ook huist. In de kloostertuin, omgeven door weelderig groen, is een groot proeflokaal gevestigd waar gasten niet alleen de verschillende bieren kunnen proeven, maar ook gerechten met streekproducten én de kloosterproducten.

Sep Graumans, kok bij het proeflokaal, is naar de grote kas gelopen waarin, overzien door een groot houten kruis, de groenten worden geteeld die ook in de maaltijden terechtkomen. Naast de snacks en stevige kost die iedere dag in het proeflokaal te koop zijn – goedgevulde aardappels, broodjes beenham, maar ook salades met abdijkaas en bietjes in bierazijn – kookt hij ook voor de broeders en hun gasten. ‘Zij hebben een eed van soberheid afgelegd en eten vegetarisch en eenvoudig. Vanmiddag bijvoorbeeld een pasteitje met groenteragout, aardappelpuree en peultjes uit de tuin.’

In de tuin van de abdij. Beeld Els Zweerink

De bezoekers laten zich ondertussen over het terrein meevoeren door Toon Gloudemans, de gewezen kastelein van Oirschot die duidelijk géén eed van stilte en soberheid heeft afgelegd en zijn publiek met veel Brabantse lolligheid en gewrijf over zijn dikke buik wijs maakt in het proces van het bierbrouwen en de geschiedenis van de abdij.

En dan zet iedereen zich in de zon op het grote terras en laat het stevige speciaalbier, de bitterballen en de worstenbroodjes aanrukken. Soberheid en discipline zijn prachtig, maar vandaag nog even niet.