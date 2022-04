Zevenblad in de tuin? Maak er deze pesto of gortotto mee

Beeld Oof Verschuren

‘Heitje voor een karweitje!’ Ik herinner me dat ik die slagzin leerde. Het waren namelijk twéé nieuwe woorden: ‘heitje’ (Bargoens voor vijf stuivers) en ‘karweitje’. Het laatste woord klinkt natuurlijk vanzelfsprekend, maar ik groeide op in een ander land, dus ik leerde sommige ultragewone Nederlandse woorden wat later dan de rest.

Mijn zus en ik riepen het de hele dag door, bedelend om klusjes met het plan daar stinkend rijk van te worden. Mijn moeder was gelukkig: we wasten de auto, dweilden de gang, strijkten de was keurig.

Toen verzonnen onze ouders dat de tuin gewied moest worden. Eerst moest het speenkruid eruit: een lollig laag plantje met kleine, groene blaadjes en een geel bloemetje. De wortels zijn speenvormige, witte bolletjes, vandaar de naam. Dat vonden we leuk, want plantjes die eruitzagen als poppenspeentjes zijn natuurlijk aantrekkelijk voor twee meisjes.

De andere woekeraar die we moesten trekken was zevenblad. Ik zie mijn ouders het ons nog uitleggen: ‘Kijk jongens, zevenblad heeft z e v e n blaadjes, de kleintjes hebben er drie, dan groeien ze uit tot vijf, en dan: zeven. Zeven puntige blaadjes met een licht gezaagde rand.’

We hadden er een tapijt van, achter in de tuin. Loopt u zelf maar eens een blokje om, of naar het einde van uw tuin, op dat stukje waar de sierbloemen niet staan en waar het net een beetje schaduwrijker is dan bij het terras: ineens staat het ermee vol. Zevenblad wordt ook wel tuinmansverdriet genoemd, immers: breekt u de wortel bij het wieden af, dan groeit hij vrolijk onder de grond door.

We wiedden dat het een lieve lust was. Emmers vol, want wie volhoudt wint. De tuin kwam leeg en de pannen vol. Zevenblad is namelijk heerlijk in de keuken. Verwijder hardere stelen, hak het en bak als spinazie of draai het door de pesto. Gratis en voor niks. Het is even een karwei, maar u spaart veel meer uit dan een simpel heitje.

Wilde pesto

Dit recept is met zevenblad, maar daslook of een mix kan ook. Het kan ook met rucola, waterkers of kruiden uit de winkel, maar da’s dan weer niet gratis.

70 gram pijnboompitten of amandelen, andere noten mogen ook 2 tenen knoflook, fijngehakt 150 gram zevenblad (of andere wildpluk), gewassen ½ citroen (of meer), sap 50-75 ml goede olijfolie 30 gram Parmezaanse kaas, geraspt zeezout en versgemalen zwarte peper

Doe alle ingrediënten in een keukenmachine of vijzel en maal tot een gladde massa. U kunt ook een blender gebruiken, maar dan moet het zevenblad eerst worden fijngehakt. Voeg, als het naar uw smaak te dik is, een drup water toe. Ik vind dat pesto met nog meer olie soms te vet wordt.

Wilde ovengortotto

voor 4 personen 2 eetl. olijfolie 1 ui, gesnipperd 2-3 tenen knoflook, fijngehakt 250 gram Alkmaarse gort of parelgort (=geslepen gerst, hele gerst is wel voedzamer maar duurt langer om te koken en heeft meer water nodig) 150 ml droge vermout of witte wijn 500 ml groentebouillon 50 gram pijnboompitten stukje parmezaan om te raspen

Zet de pesto klaar. Verwarm de oven voor op 180 graden.

Verhit de olijfolie in een zware, wijde braadpan (met passende deksel!) die ook in de oven kan. Bak de ui glazig en voeg dan de knoflook toe. Bak 1 minuut mee.

Roer de gort erdoor en bak ook nog een minuut mee. Roer een derde van de pesto erdoor en blus af met vermout of wijn. Blijf roeren tot het ietwat verdampt. Giet dan de bouillon erop. Breng de gortotto al roerend aan de kook. Doe het deksel op de pan en zet hem in de oven.

Bak de gortotto in zo’n 25 minuten gaar, of tot alle vloeistof is opgenomen en de korrels beetgaar zijn. Serveer daarna met ongeveer een derde van de pesto erbij. Roer een scheut water door de rest van de pesto en schep er lekker veel kort geblancheerde groenten (asperges, groen of wit; bimi, doperwten, wat u heeft) doorheen en serveer ze op de gebakken gort. Bestrooi met pijnboompitten en parmezaan.

Opmaakrecept:

Pesto die over is kan geklopt door sladressing, op de boterham of door de mayonaise. Daar vindt u wel een plek voor. Ook lekker om door roomboter te draaien en er radijsjes bij te geven om te dippen.