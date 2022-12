Zelf vindt Gaspar Noé zijn nieuwste film niet wreed, maar daar denkt niet iedereen hetzelfde over

De Argentijns-Franse regisseur Gaspar Noé is niet bang om te shockeren. Zijn vader noemde zijn film over alzheimer ‘de gewelddadigste film’ die hij ooit heeft gemaakt. Ook zijn voorkeuren liegen er niet om: van een gestoorde fetisjfotograaf tot een antisemitische propagandaposter.

Gaspar Noé (58) blijft een beetje verbaasd hoe geraakt mensen zijn nadat ze zijn nieuwste film Vortex hebben gezien. Een van zijn beste vrienden genoot tot voor kort opzichtig van zijn films en vloog hem tijdens de aftiteling steevast om de hals. Dan hebben we het onder meer over Noés eerdere films Irréversible, het in omgekeerde volgorde vertelde wraak-verkrachtingsdrama, over de stijlvolle 3D-pornofilm Love en over drugstripextravaganza Climax. Die vriend wilde na Vortex twee dagen niet met hem praten.

Bleek dat de vader van die vriend in een vroeg stadium van alzheimer verkeerde. In Vortex voert Noé een bejaard koppel op van wie de vrouw (de gelouterde actrice Françoise Lebrun) alzheimer krijgt en langzaam in angst en verwarring wegzakt, terwijl haar man (gespeeld door filmregisseur Dario Argento) niet weet wat hij met haar geestelijke aftakeling aan moet en ook in angst verzandt.

‘Het hangt van je leeftijd en familiesituatie af hoe hard de film binnenkomt’, zegt de Argentijns-Franse filmmaker. ‘Mijn vorige films gingen over specifiekere zaken, vaak het gevolg van toeval. Verval van lichaam of geest als gevolg van ouderdom overkomt iedereen, in elke laag van de bevolking. Vortex is in veel opzichten universeler.’

Moeder met alzheimer

Wat wel hetzelfde is gebleven: Noés talent om vorm en inhoud van zijn film op unieke wijze op elkaar aan te laten sluiten. Zo wordt het stiekem gedrogeerde en steeds heviger panikerende dansgezelschap in Climax verbeeld met een steeds wilder tollende camera. Vortex speelt zich vrijwel volledig af in split screen: elke echtgenoot een eigen helft. ‘Het voelde logisch om een film over een bejaard koppel dat elkaar langzaam verliest in split screen te vertellen. Iedereen begrijpt meteen waarom.’

Gaspar Noé: ‘Als kind leed ik al aan een ernstige vorm van verzamelwoede’ Beeld Daniel Cohen

Vortex is een film die zijn publiek niet wegduwt, zoals Noé gewend was om te doen, maar omarmt en opslokt. ‘Vortex is verdrietig, omdat het verstrijken van tijd niet is te stoppen. Maar wreed is de film niet, denk ik. Al denkt niet iedereen daar hetzelfde over. Mijn moeder leed aan de ziekte van Alzheimer en mijn vader noemde Vortex de gewelddadigste film die ik ooit heb gemaakt.’

Gesprekken als puzzels

Noé vertelt opmerkelijk opgewekt over de laatste levensfase van zijn moeder. ‘Mijn oudere zus en ik hielpen mijn vader met de zorg. Ik was er soms een hele week. Ik heb geen kinderen, maar ik stel me voor dat zorgen voor je moeder met alzheimer vergelijkbaar is. Het was eigenlijk heel plezierig. We groeiden naar elkaar toe. Ik ben als volwassene nooit zo dicht bij haar geweest als in de laatste zes maanden van haar leven.’

Hij haalde zelfs heimelijk plezier uit de ‘permanente puzzel’ waaruit de gesprekken in die tijd bestonden – en dat plezier weerklinkt in de film. ‘Dan zei ze weer een ogenschijnlijk willekeurig woord en moest ik gissen wat ze bedoelde. Het is me eens uitgelegd hoe dat zit: een woord bestaat uit geschreven of uitgesproken letters, een functie en een bijbehorend beeld. Ze zijn op verschillende locaties in je hoofd opgeslagen en je hersenen maken normaal gesproken de juiste connecties. Mensen met alzheimer kunnen die verbindingen niet goed meer maken. Dan vroeg mijn moeder: hoe gaat het met je toiletpapier? Had ze het beeld van een analoge filmrol in haar hoofd, maar kwam het woord voor een wc-rol eruit. Kostte me een dag om dat uit te vogelen.’

Eten: Barbecue

‘Sommige mensen drinken alcohol of snuiven cocaïne als ze zich depressief voelen. Of ze eten chocola – kan ik me níéts bij voorstellen. Ik bestel in zo’n geval een groot stuk rood vlees. Wellicht is het mijn opvoeding: ik ben geboren in Argentinië, daar eten ze per persoon een halve kilo entraña per dag. Als ik mijn vader in Argentinië bezoek, wil ik niets anders: drie keer per dag entraña. Het mooie aan Argentijnse barbecue is dat er verder niets bij komt: geen aardappelen, geen groenten. Ik ben geen carnivoor die het hele dier eet: geen ingewanden en dat soort dingen. Gewoon rood vlees, zonder vet. Tikje verbrand, veel zout. Brengt me altijd in een goed humeur.’

Entraña: populair vlees in Argentinië. Beeld Getty Images/iStockphoto

Drank: Horchata de chufa

‘Altijd als ik Spanje bezoek drink ik zoveel mogelijk horchata de chufa. Het is een soort amandelmelk, maar dan veel lekkerder. Heel fris en smaakvol. Gemaakt van een speciale Spaanse amandel (de aardamandel of tijgernoot, red.). Ze drinken het veel in Madrid, en misschien nog meer in Barcelona. Het komt oorspronkelijk uit Valencia. Als vrienden naar Spanje gaan vraag ik ze of ze een fles meenemen uit de supermarkt. Als ik alcohol wil, drink ik trouwens het liefst sangria. Wat drank betreft zit ik goed in Spanje.’

Horchata de chufa: een soort Spaanse amandelmelk. Beeld Getty Images/iStockphoto

Sport: Zwemmen bij nacht

‘Hardlopen vind ik saai, wielrennen te kunstmatig, maar zwemmen voelt natuurlijk. Zwem je ’s nachts, dan valt alle ruis van de dag weg. Geen drukte op het water, niets specifieks om naar te kijken. Je hoeft nergens naartoe en hebt geen doel. Je kunt wat dobberen, een beetje duiken. De Atlantische Oceaan is daarvoor te gevaarlijk: even niet opletten en de stroming neemt je mee. Ben je dood.

Blauw-fluorescerende plankton. Beeld Getty Images

Maar in een Zwitsers meer, in de zomer, kun je uren ongestoord je gang gaan. Zo zwem ik graag in het meer van Lugano, maar de exacte plek is niet belangrijk. Meren zijn in principe allemaal hetzelfde. Afgelopen zomer zwom ik toch in zee, voor de kust van een Grieks eiland: zat ik opeens tussen de blauw-fluorescerende plankton. Zwem je in het decor van een sciencefictionfilm, een soort Avatar! En het wordt helemaal onvoorstelbaar als je iemand je wat opium geeft, of een druppel lsd. Dan wordt zwemmen dromen. Als in de baarmoeder, maar dan veel, veel beter.’

Poster: Liberators (1944) van Harald Damsleth

‘Als ik geen boek lees of film kijk, speur ik naar vintage posters op Ebay of specifieke posterwebsites. Als kind leed ik al aan een ernstige vorm van verzamelwoede: stripboeken, platen. Het is compulsief gedrag, junkie-achtig. Mijn stiekeme doel is om ooit, mocht ik vastlopen met mijn filmprojecten, een museum zo ver te krijgen mijn collectie tentoon te stellen.

Mijn favoriet is een anti-Amerikaanse en antisemitische poster, getekend in opdracht van de nazi’s door de Noorse cartoonist Harald Damsleth. Liberators verscheen tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Nederlands blad van de SS. Artistiek gezien heeft de stijl veel weg van het surrealisme of expressionisme. De poster lijkt meer het product van een vrije kunststroming, een voorbeeld van entartete Kunst (kunst die volgens de nazi’s niet voldeed aan de eisen van het regime, red.). Het heeft zelfs veel weg van de anti-Nazi-fotobewerkingen van John Heartfield uit dezelfde periode. Het past wellicht beter bij deze tijd om hier een poster te kiezen van een geweldige linkse cartoonist die tegen een dictatuur ageerde, maar dat is te vanzelfsprekend. Ik vraag me af: hoe is die futuristische, entartete beeldtaal door de nazi-censuur geglipt? Het is ontregelend. Dat fascineert me.

Liberators (1944) van Harald Damsleth. Beeld

Mijn favoriete filmposter is M (1931), de seriemoordenaarsfilm van Fritz Lang. Alleen een getekende letter M van murder op de handpalm. Visueel zó krachtig. Van het origineel bestaan slechts drie versies. Ik heb 10 duizend euro voor een van die drie betaald. Een schijntje – een paar jaar later werd een van de andere twee voor het zevenvoudige verkocht.’

M (1931), de seriemoordenaarsfilm van Fritz Lang. Beeld

Acteur: Lon Chaney Sr. (1883-1930)

‘Ruim twee jaar geleden kreeg ik een hersenbloeding. Terug uit het ziekenhuis begon het covid-tijdperk. Ik moest rusten, zei de dokter. Ik keek de ene filmklassieker na de andere. Op het internet stuitte ik op elke verkrijgbare film van Lon Chaney. Een genie uit de tijd van de stille film. Hij werd The Man of a Thousand Faces genoemd: hij deed vaak zijn eigen make-up, speelde veel kreupele, groteske personages en was magistraal in The Hunchback of Notre Dame (1923) en The Phantom of the Opera (1925). Of hij speelde een Chinese immigrant, in Shadows (1922), dat zou tegenwoordig meteen worden verboden. Zijn ouders waren allebei doof, dus hij leerde pantomime en gebarentaal. Hij had zó veel manieren om zijn rollen te spelen. Hij bracht filmacteren naar een ultiem niveau: zo expressief en veelzijdig is nooit iemand geweest, naar mijn mening. Nu wordt er geklaagd als een acteur niet is wie hij speelt. Chaney speelde álles.’

Acteur Lon Chaney Sr. Beeld Bettmann Archive

Regisseur: Jean Eustache (1938-1981)

‘Dankzij Jean Eustache raakte ik bekend met Françoise Lebrun, de hoofdrolspeelster in Vortex. Françoise speelde tientallen prachtige rollen, maar geen enkele zo goed als haar rol als minnares van de hoofdrolspeler in La Maman et la Putain uit 1973, van Jean Eustache. Het was zijn eerste speelfilm. Hij maakte daarna nog één film en wat korter werk, vooral documentaires. Een paar jaar later pleegde hij zelfmoord, op zijn 42ste. Met La Maman et la Putain wilde hij het leven naspelen zoals hij het tot dan toe had geleefd. Dat is puur, echt. Hij vat daarin iets wat haast geen andere film uit die tijd is gelukt: de droefenis van de jaren zeventig. De gevierde vrije liefde van toen laat hij zien als een onmogelijkheid. Lange tijd was zijn werk nergens te zien – gedoe met rechten. Daar komt nu verandering in, gelukkig.’

Regisseur Jean Eustache. Beeld Penske Media via Getty Images

Schilder: Luis Felipe Noé (vader, 1933) en Jorge de la Vega (peetvader, 1930-1971)

‘Met nog twee andere schilders vormden Luis en Jorge in de eerste helft van de jaren zestig in Buenos Aires de invloedrijke beweging Otra Figuración. Jorge stierf jong, maar ik heb hem gekend als kind. Dankzij hen wilde ik ook kunstenaar zijn. Hun werk was wild, gewaagd. Later werden hun schilderijen mooi geduid: als reflectie van een gewelddadige samenleving die uitmondde in een dictatuur. Ze maakten mij vooral gelukkig. En nog steeds: mijn vader is 89, als ik hem bezoek, pak ik tegenwoordig ook een canvas en schilderen we samen. Zo zitten we uren naast elkaar: schilderen, praten en luisteren naar klassieke muziek.’

Vanaf links: Rómulo Macció, Ernesto Deira, Luis Felipe Noé en Jorge De La Vega. Beeld Sameer Macarius

Fotograaf: Pierre Molinier (1900-1976)

‘Van hem heb ik een paar originele foto’s. Een fetisjfotograaf: hij was heel geestig en volgens mij helemaal gestoord. Hij zag zichzelf als surrealist, maar de surrealisten vonden hem een beetje te vreemd. Hij maakte foto’s van zichzelf als vrouw met meerdere armen en benen. Op een andere foto neukt hij zichzelf met een dildo. Het is provocatief, maar ik zie vooral oneindig veel seksueel plezier. Iemand zou eens een goede film over hem moeten maken. Op de dag van zijn dood ging hij lunchen met zijn dochter. Na afloop zei hij: nu heb ik een afspraak met mezelf. Mijn type grap, want thuis schoot hij zichzelf door het hoofd.’

Tijdschrift: Hara-Kiri (1960-1986)

‘In 1976, het begin van de Argentijnse dictatuur, vluchtten mijn ouders met mijn zus en mij naar Parijs, om niet in een martelkamp te belanden. Ik was 13. In Frankrijk was de rechtse president Valéry Giscard d’Estaing aan de macht, maar er waaide een linkse wind door het land. Het tijdschrift van die beweging was het anarchistische Hara-Kiri, dat later zou worden gezien als de voorloper van Charlie Hebdo. De schrijvers van het blad gingen verschrikkelijk tekeer tegen het fascisme, de kerk, elke vorm van autoriteit.

Tijdschrift Hara-Kiri Beeld

Een van hen was Melvin Van Peebles, de latere regisseur van de blaxploitation-klassieker Sweet Sweetback’s Baadasssss Song. De humor was zo hardcore dat ik niet kon stoppen met lachen. De belangrijkste oprichter van het blad was Georget Bernier, beter bekend als Professeur Choron. Als ik een iemand moet noemen die me er als tiener van overtuigde dat ik Frans wilde zijn, was het Professeur Choron. Ik was 17 en maakte tijdens mijn filmstudie aan de École nationale supérieure Louis-Lumière een documentaire van tien minuten over Choron. Iemand van het magazine schreef toen een stukje over mij, met een foto erbij. De rest is geschiedenis, haha.’