Zelf je fiets ombouwen tot e-bike? Met Swytch wordt het razendsnel een kwetsbaar vehikel

Een fiets met de Swytch Electric Bike Conversion Kit, zoals de fabrikant hem graag afbeeldt, met als signatuur de batterij voor op het stuur.

De doos die per post arriveert bevat een wiel en zes kleinere dozen. Daarmee zou Bliks eigen fiets door Blik zelf omgebouwd moeten kunnen worden tot een e-bike. Bij het openen van het eerste doosje uit de grote doos komt een fikse bundel kabelbinders tevoorschijn, niet per se een goed voorteken.

Zelf je conventionele fiets ombouwen tot een elektrische: dat fenomeen bestaat grofweg al zolang als deze eeuw. Toen begonnen op crowdfundingplatforms beginnende bedrijfjes naar geld te hengelen om de productie van hun electric bike conversion kit gefinancierd te krijgen. En dat doen ze nog altijd.

De Swytch-batterij aan het stuur.

Gebruikte en loze kabels onder de batterijhouder aan het stuur, die op de website van Swytch niet zichtbaar zijn. Twee van de loze connectors kunnen worden verbonden met apart verkrijgbare sensoren op de remschijven, die ervoor zorgen dat bij remmen direct de motor wordt uitgeschakeld.

Inmiddels zijn er veel websites die dergelijke sets aanbieden. Een enkele is bekend, zoals het Duitse Pendix, dat ook door gerenommeerde fietsfabrikanten wordt gebruikt om fietsen om te bouwen. Maar de meeste zijn onbekend en bieden op niet altijd even betrouwbaar ogende websites spullen aan waarvan je maar moet afwachten of ze een coherent geheel zullen gaan vormen.

Een van de start-ups die volgens meerdere bronnen waar voor hun geld leveren is Swytch. Volgens het Engelse bedrijf kan met hun pakket in ‘vier eenvoudige stappen elke fiets’ worden omgebouwd. Hoe werkt dat?

Allereerst dien je bij je bestelling een uitgebreide vragenlijst in te vullen: welk merk fiets, welk model (liefst met foto en link naar de fabrikant), welke remmen, exacte wielmaat, precieze afstand tussen de twee vorkpoten van je voorwiel en zo nog wat vragen.

En dan arriveert er dus een doos met voorwiel en zes kleinere dozen. In het wiel zit een standaardmotor (250 Watt). De handleiding van Swytch is zowel op papier als op YouTube duidelijk en nauwgezet. Wie een wiel kan verwisselen, eventueel de schijf van een rem kan overzetten en de banden van een wiel af kan halen (en er weer op zetten), is in staat de Swytch te monteren. Ook het benodigde gereedschap is te overzien: inbus-, torx- en steeksleutels volstaan.

Vanuit Londen Swytch had in 2017, toen het met crowdfunding begon, zijn eerste kit gereed. Het bedrijf zetelt in Londen. Inmiddels is hun zelfbouwpakket aan de derde generatie toe. Belangrijkste verbetering: de batterijen zijn lichter geworden. Naar eigen zeggen heeft het bedrijf in meer dan honderd landen ruim zestigduizend klanten.

Een van de zes doosjes in de doos bevat de magnetische trapasschijf en ongerustmakend veel kabelbinders.

En al die doosjes dan? De handleiding gebiedt eerst de batterij op te laden; dan zijn er al drie leeg. De drie andere bevatten de batterijhouder die op het stuur moet worden bevestigd, een bedieningseenheid en een magnetische schijf plus sensor voor rond de trapas en op de crank. Die laatste twee registreren dat de fiets in beweging komt, geven dat signaal door aan de motor, die op zijn beurt energie krijgt uit de batterij.

Sensor, motor en batterij zijn dus met elkaar verbonden en dat geeft een behoorlijk kabelnetwerk op de fiets – vandaar al die tiewraps. Waar die kabels bij een e-fiets tegenwoordig grotendeels onzichtbaar door de framebuizen worden geleid, gaat dat bij de Swytch noodgedwongen allemaal buitenlangs. Dat wordt op de afbeeldingen op de site kunstig verhuld, maar maak u geen illusies: uw fiets is na installatie van de Swytch een kwetsbaar vehikel geworden.

De kabels kunnen niet op maat worden gemaakt, dus her en der is er wat extra lengte weg te werken.

Die kwetsbaarheid zit behalve in de bedrading ook, en vooral, in de magnetische schijf rond de trapas en de sensor er vlakbij. Die laten zich eenvoudig bevestigen, maar de magnetische schijf kan bij aanraking makkelijk scheef gaan zitten of beschadigen, waardoor het contact met de sensor verstoord raakt en de motor zijn werk niet meer doet. Fragiele bedoening.

De sensoren rond het crankstel, die het goed doen maar kwetsbaar zijn.

Fragiel is zeker niet de bevestiging van de accu op het stuur. Goeie stevige houder die makkelijk openklikt om de batterij te bevestigen of verwijderen. Daar zit geen slot op. Volgens Swytch is de batterij zo groot als een forse telefoon en kun je haar dus eenvoudig altijd meenemen wanneer je je fiets ergens stalt. De kleinste meet 21 bij 10 bij 2,5 centimeter, daar komt onze telefoon niet bij in de buurt.

Maar de batterij is inderdaad draagbaar, waarmee Swytch heeft gekozen voor een beperkte capaciteit. Heeft een batterij tegenwoordig minstens een vermogen van 250 Wh (en vaker 500 of, voor toerfietsen, 750), de kleine variant die Blik aan het stuur had hangen bevat er 90, goed voor 15-20 kilometer. Dat is weinig, maar, zegt Swytch, omdat-ie zo klein is en je haar er makkelijk kunt uithalen, kun je haar overal opladen. Moet je wel de oplader bij je hebben en dan wordt het toch een iets te groot pakket om ‘altijd overal mee naartoe te nemen’.

Op de fiets doet de Swytch het goed. De motor in het voorwiel en de batterij aan het stuur maken de voorkant van de fiets onnatuurlijk zwaar, maar het extra gewicht is te gering om echt hinderlijk te zijn. Er is een simpele bedieningseenheid met ondersteuningsstanden. Die zijn nodig, want het pakket heeft alleen een bewegingssensor en niet, zoals de meeste e-fietsen, ook nog een krachtsensor. Die laatste past het ondersteunend vermogen aan aan de kracht die de fietser zelf uitoefent: hoe meer eigen kracht, hoe meer ondersteuning. Met de Swytch heb je slechts keuze tussen vijf standen.

De Swytch is al met al aan de ene kant een verbluffende innovatie: daadwerkelijk maak je in een middag van je fiets een e-fiets – die gewoon uitstekend rijdt en functioneert. Aan de andere kant is het een stap terug in de tijd: hij heeft een voorwielmotor, open bekabeling, een bescheiden batterij en alleen een bewegingssensor, allemaal zaken waarvan de fietsindustrie allang afscheid heeft genomen.