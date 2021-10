Zelf appels plukken in de boomgaard? Hier doe je dat

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Columnist Aaf Brandt Corstius sleept elke herfst haar gehele gezin mee naar een boomgaard. ‘Het regent altijd net heel hard op die dag, maar dat is niet erg, zeg ik dan, want straks zitten we thuis bij het vuurtje.’ Met warme chocolademelk en een zelfgebakken appeltaart in de oven natuurlijk.

Voor de prijsbewuste consument is het ritje naar de boomgaard niet zozeer lucratief. Integendeel, vaak betaal je meer voor een zelfgeplukte appel dan voor eentje uit de supermarkt. Fruitteler Ton Verbeek van Fruittuin Verbeek in Oldenbroek vindt het logisch om meer te vragen voor de zelfpluk. ‘Zelfpluk is vooral een leuk en leerzaam dagje uit: kinderen maken kennis met de productie van gezond voedsel en ervaren de seizoenen. Tijdens het plukken wordt er geregeld een appeltje gegeten, wat helemaal niet erg is als het binnen de perken blijft.’ Na de pluk kunnen de kinderen de speeltuin in en de ouders een terrasje pakken met uitzicht op de boomgaard. Verbeek: ‘Al met al een goedkoper en zinvoller uitje dan een pretpark’.

Ook voor de fruitteler zelf is het organiseren van zelfpluk en bijbehorende horeca en evenementen in de boomgaard gunstig: ‘Nederland krijgt als appelland steeds meer concurrentie vanuit Oost-Europa. In Polen, de grootste appelproducent van Europa, liggen de arbeidskosten voor de pluk veel lager. Er valt steeds minder te verdienen met grootschalig produceren, daarom hebben wij het over een andere boeg gegooid.’

Meer telers zien de voordelen van fruitbeleving. Bij de opening van het oogstseizoen, eind september, wordt jaarlijks de landelijke appelplukdag gehouden op initiatief van de Nederlandse Fruittelers Organisatie, de belangenbehartiger voor de fruitteelt in Nederland. Tientallen telers hun boomgaarden open en organiseerden activiteiten als treintjes door de boomgaard, springkussens en muziek. Niet iedere boomgaard houdt zich aan een vaste datum, mede doordat de verschillende appelrassen allemaal een iets andere oogstperiode hebben. Zo wordt de Elstar in september geoogst en Goudreinette en Jonagold in oktober. Ook zijn er een handvol boomgaarden die de hele herfst door open zijn voor zelfpluk en andere fruitbeleving. We zetten de leukste boomgaarden en evenementen op een rij:

Fruittuin Verbeek in Oldebroek

Bij aankomst bij Fruittuin Verbeek in Gelderland onder Zwolle loop je eerst naar de luxe, grote boerderijwinkel vol vers fruit, groente, appelsap en jam uit eigen boomgaard en andere streekproducten. Hier weten ze precies welke appels op dat moment rijp zijn om te plukken. Eenmaal naar het appelveld doorverwezen leer je met informatiebordjes alles over de appels en de pluk. Neem een eigen tas of mand mee (een paar laarzen zijn ook geen overbodige luxe) en weeg je oogst af bij de boerderijwinkel.

Hierna kun je op het terras of binnen in de tuinkamer met uitzicht op de boomgaard lunchen, verschillende appelsappen proeven en gebak met fruit uit eigen boomgaard eten. Kinderen kunnen zich ondertussen vermaken in de boomgaardspeeltuin met speelheftruck, airtrampoline en een trekkerparcours of een speurtocht door de boomgaard waar ze van alles leren over het telen van fruit.

Meer informatie: Geopend van woensdag tot en met zaterdag, tot 16.30 uur. Fruittuinverbeek.nl

Fruittuin van West, Amsterdam

De Fruittuin van West is een groen paradijs tussen Amsterdam en Halfweg. In de boomgaard groeien appels in allerlei rassen, afgewisseld met peren, bessen in allerlei kleuren. Tussen de bomen scharrelen kippen rond waarvan je de eieren mag rapen. Ideaal voor stadskinderen die geen idee meer hebben hoe voedsel groeit. De oprichters wilden een plek maken waar stad en het platteland samen komen. In principe wordt alles hier geteeld voor de zelfpluk, en dat gebeurt op hele relaxte wijze. Proeven mag, maar verwacht wordt dat je dat wel zo eerlijk aangeeft bij de kassa zodat je dit ook af kunt rekenen. Op de website en bij de ingang zie je dagelijks wat er rijp is voor de pluk, en in de boomgaard staat dit nog eens handig met vlaggetjes aangegeven.

In het tuincafé en het winkeltje eet je of koop je biologische en lokale producten. Ook kun je witlof en paddenstoelen oogsten in een ‘grot’. Er zijn geregeld activiteiten zoals snoeicursussen, lezingen of kleinschalige festivals.

Meer informatie: De boomgaard is van dinsdag tot en met zondag van 10.30 – 18.00 uur geopend. Op Fruittuinvanwest.nl zie je wat er die dag geplukt kan worden.

Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarndam

Struinen in de 100 jaar oude boomgaard langs verschillende appelrassen, een appelproeverij (herken jij de appel?), zelf appels persen en een geplukt appeltje roosteren boven het vuur. Op het jaarlijkse Appelfeest, dit jaar op 10 oktober, van informatieboerderij Zorgvrij in Spaarndam wordt de appel in zijn vele facetten gevierd. Zit je tijdsslot er weer op, op de boerderij is ook een speeltuin, een kinderboerderij waar je geiten kunt voeren, een streekwinkel met melktap een pannenkoekenrestaurant, een weertuin, een geurtuin…

Meer informatie: Appelfeest, 10 oktober van 13.00 tot 16.00. Voor reserveren zie Facebook Zorgvrij.

De Olmenhorst in Lisserbroek

Landgoed de Olmenhorst bij Lisse is één van de populairste zelfplukboomgaarden, wat te merken is aan de professionalisering van de zelfpluk. Bij aankomst word je door parkeerwachten naar de juiste plek geleid en in de boomgaard lopen medewerkers rond om toezicht te houden en informatie te geven. Ze laten zien welke vruchten al rijp zijn en welke nog niet zo geschikt zijn en hoe je ze het beste plukt. (Met een handige polsbeweging zodat het steeltje netjes aan de vrucht blijft en de bladeren aan de boom). Bij Olmenhorst kun je ook je eigen appelboom adopteren. Je mag een eigen tekst bij de boom plaatsen en krijgt een mailtje wanneer je kunt oogsten.

Op het terrein is meer te doen dan alleen plukken. Op de open plek met speeltuin worden activiteiten georganiseerd als ponyrijden, een Franse markt op zondagen en er zijn diverse winkeltjes, ateliers en horecagelegenheden.

Meer informatie: de Zelfpluk 2021 is tot 31 oktober. Plukken is mogelijk op woensdag van 13:00 – 17:00 uur en zaterdag en zondag van 10:00 – 17:00 uur. Tijdens de herfstvakantie is er dagelijks zelfpluk van 10:00 – 17:00 uur. Olmenhorst.nl.

Meer zelfplukboomgaarden:

Ol Diek, Nieuwolda (Groningen)

Bij dit fruitteeltbedrijf is een fruitboomgaard met appels, peren en kersen, die zelf geplukt mogen worden tijdens de oogsttijd. Er is ook een landwinkel.

Buytenhof, Rhoon (Zuid-Holland)

Op zorgboerderij de Buytenhof vlakbij Rotterdam staat in oktober oogstmaand alles in het teken van appels en peren. Tot en met de herfstvakantie kun je van dinsdag tot en met zaterdag komen plukken en zijn er activiteiten zoals appelmoes maken, een ‘knapzaktour’ door het weiland. Ook zijn er verschillende dieren op de boerderij, een theeschenkerij, boerderijwinkel en een speeltuin.

Schorre, Vrouwenpolder (Zeeland)

Fruitteeltbedrijf, minicamping en landwinkel Schorre ligt aan de rand van de duinen bij het Zeeuwse Vrouwenpolder. In de oogsttijd tot en met zaterdag 23 oktober is de boomgaard op woensdag en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur open voor iedereen om zelf appels en peren te komen plukken. Van het fruit wordt Zeeuwse appel- en perensap gemaakt. Ook verdwijnt een deel in ijs, dat – net als de sappen en het fruit – te koop is in de Landwinkel op eigen erf.

’t Keetje, Lutjebroek (Noord-Holland)

Bij Fruitkwekerij en zorgboerderij ‘t Keetje kun je zelf appels plukken en daarna huisgemaakte appeltaart op het terras eten. De winkel staat vol met streekproducten. Geopend voor pluk van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur.