Zeker niet Klein, wel Fein en uiterst Rein is deze Duitse lemberger

‘Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine…’ schreef Heinrich Heine, waarna Robert Schumann er kwikzilverende muziek bij maakte. Nou, dan mag er ook een fles bij open. Duitsland maakt fantastische wijn, daarvan getuigt Sander de Vaan in zijn laatste opus, Wijngids Duitsland, 101 wijnmakers uit alle wijnstreken aan het woord. De vlag dekt de lading perfect, met de nadruk op de ondertitel. Het is geen basisboek – je krijgt er niet echt overzicht door – maar een kennismaking met wijnbouwers. Prettig te lezen, zeer informatief. De Winzer van vandaag komt er niet in voor, maar alla. Ik heb het over Markus Heid, die ergens achter Stuttgart zijn ranken snoeit. Hij maakt onder andere wijn van de in Oostenrijk beroemde blaufränkischdruif, die in Duitsland lemberger wordt genoemd. En dat levert gans wat anders op dan Duits rodewijn-ijkpunt spätburgunder/pinot noir. Voller, krachtiger, goed voorzien van tannine. Samen met zijn geur wandelen we dan in de richting van cacao en bramen. Het blijft echter wel Duits hè. Elegant, met een kniksje, met wat filosofie, niet te veel alcohol en netjes biologisch. Zeker niet Klein, wel Fein en uiterst Rein.

Weingut Heid lemberger