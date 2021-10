Yvettes perencake mislukt ook weleens, maar dat gaat u niet gebeuren

Kookboekenmaker Yvette van Boven maakt een seizoensrecept en geeft suggesties om iets met de restjes te doen. Deze week: peren-walnotencake.

Mijn tuinjaar was al redelijk mislukt. De Ierse appelbomen hadden een beurtjaar, dus daar zat niks aan. Aan de hazelnotenbomen ook niet. Mijn Amsterdamse post­zegelmoestuin begon goed: ik kweekte in de kas enorm veel vóór: so far, so good.

En toen kwam het: werkelijk álles wat ik in de tuin uitplantte, werd in één nacht weggevroten door slakken. De uien en olifantenknoflook bloeide dan weer wel heel mooi, maar groeien: ho maar. Niets deed het en het regende maar door. Uit angst zette ik de pompoenen maar tussen mijn bloeiende borders (daar ging trouwens wél een hoop goed), de sla zette ik in potjes op de tuintafel als buffer tegen de slak. Ook dat hielp, maar veel sla kun je zo niet kweken. Om moedeloos van te worden. Ik verloor mijn zin. Ik las in kranten dat ik niet de enige was. Ik las bij mijn vriendin Janneke Vreugdenhil in NRC Handelsblad dat zij met dezelfde problemen worstelde. Dat verzachtte de boel wel, maar leuk was het nog steeds niet.

De enigen die lief tegen me waren, waren de perenbomen, ik had ze daarom geaaid en geprezen. De laatste peren moesten maar in een taart die ik al jaren maak. Een kan-niet-mislukken-taart, die ik ook nog eens echt verrukkelijk vind.

Ik maak een extra grote, dacht ik, want ik had best veel peren en met leuke buren is-ie zo op. Overmoedig bakte ik onderstaand recept met iets meer peren.

Ik wachtte te kort met keren (ik moet ook gewoon doen wat ik zelf opschrijf) en toen ik de vorm van de taart tilde, viel hij bijkans uit elkaar. Te zwaar van het vele fruit, te zacht nog. Gillend stroopte ik het huis af voor een strik, die ik er gauw omheen zette om de boel bij elkaar te trekken. Het hielp. Ook bij mij gaat er dus wel eens wat mis (een veel gestelde vraag). De taart heb ik net op tijd gered, op de tuin moet ik nog revanche nemen.

Omgekeerde peren-walnotencake, met warme karamelsaus

4 peren, geschild, gehalveerd, klokhuis verwijderd 30 g roomboter 50 g (riet-)suiker 300 g bruine basterdsuiker 250 g roomboter, op kamertemperatuur 250 g zelfrijzend bakmeel 4 eieren 100 ml melk 150 g gehakte walnoten (houd een stuk of 8 hele noten apart voor de garnering) voor de karamelsaus 300 g suiker 150 ml water 50 g roomboter ½ theel. zout Eventueel: 3 eetl. drank: rum, brandy of whisky

Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet een diepe bakvorm van 22cm in. Knip bakpapier op maat van de bodem, vet ook deze royaal in met boter. Bestrooi met rietsuiker. Leg de peren met de gesneden kant naar onder erop. Klop de bruine suiker en de boter romig en licht met een mixer, voeg al kloppend een voor een eieren toe en zeef daarna de bloem erboven, zet de mixer uit en spatel de bloem erdoor, eindig met de melk en de noten.

Schep het beslag over de peren in de bakvorm en bak de cake in ruim een uur gaar. U kunt testen of de cake gaar is door een satéprikker erin te steken: komt hij er droog uit, dan is de cake gaar, zo niet, dan moet-ie nog even doorbakken.

Laat de cake uit de oven eerst in de vorm afkoelen. Keer ’m pas daarna op een bord om en pel voorzichtig het bakpapier van de bovenkant af. Versier met de achtergehouden noten.

Maak de karamelsaus door de suiker met het water al roerend te verhitten. Blijf roeren tot de suiker is opgelost. Kook de siroop iets in. Haal dan van het vuur en roer de boter erdoor (pas op: spat!) en het zout. Laat de saus iets afkoelen en roer er dan eventueel nog een scheutje drank door als u daarvan houdt.

Bestrijk de taart met een dun laagje saus voor de glans en serveer de rest van de karamelsaus bij een plak cake.

En de restjes?

Deze cake als wentelteef met een bol kaneelijs en die saus erop! Oh!