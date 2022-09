Yvette vergelijkt honden met hun bazen en bakt appels met peren

Kookboekenmaker Yvette van Boven maakt een seizoensrecept en geeft suggesties om iets met de restjes te doen. Deze week: appel-en-perentaart.

Mensen die een hond hebben zullen het met me eens zijn: het is verrassend hoeveel honden op hun bazen lijken of andersom. Bij ouders en hun biologische kinderen komt deze kwestie natuurlijk vaker voor, maar hondenbezitters zien hun viervoeters meestal ook als eigen koters, dus zullen ze ook vaak (onbewust!) een dier uitzoeken dat perfect bij ze past.

Dat hoeft niet altijd uiterlijk te zijn, maar vaak gaat dat hand in hand. Als we op het bankje voor ons huis zitten, trekt er dagelijks een bonte stoet aan spiegelbeelden voorbij: een gespierd stel met O-benen in haltertopjes passeert ons, aan de lijn lopen hun twee Franse bulldogjes Wodan en Elvis. We zeggen ze gedag: Wodan en Elvis grommen kort, maar ontdooien bij het zien van ons harige mormel. De honden begroeten elkaar bijzonder vriendelijk en dat doen hun baasjes meteen daarna ook met ons, want hondeneigenaren begroeten elkaar eigenlijk altijd, heel kort of heel uitgebreid. Alsof ze allemaal lid zijn van een geheim verbond.

Soms klínken baas en hond juist hetzelfde: een man die verderop woont op de dijk en die overal iets van vindt heeft bijvoorbeeld een hond die om alles blaft.

En soms zie ik honden waar ik niet eens een baas bij nodig heb om ze te duiden.

Op het veld zag ik twee gigantische bloedhondachtige zware dames, hun lome, brede poten stonden recht naast elkaar, hun huid hing er een beetje omheen. De moederhond heette Rita; onbeweeglijk zat ze midden in het veld, ze keek door me heen. Naast haar hing haar – eveneens enorme – dochter Martien. Toen ik haar wilde aaien, liet ze een boer.

Ik hoorde mijn Volkskrant-collega Aaf Brandt Corstius in haar podcast vertellen over haar teckelbaby Wally. ‘Jaaa’, zei ze, ‘ik heb dus geleerd van bekende hondentrainers dat je altijd een hond moet kiezen met een lager energieniveau dan het jouwe.’ Ze hoopte daarbij dat haar pup dus kalm, vriendelijk en rustig zou blijken en het liefst een beetje lui, hoorde ik zo tussen de regels door. Ik bekeek daarbij direct mijn eigen situatie, want ik heb een hartstikke koppige, dwingende terriër met meer energie dan me lief is, die vaak ongehoorzaam wil zijn. Wat zegt dat eigenlijk over mij?

Appel-en-perentaart met chocola

100 gram bruine basterdsuiker

150 gram boter, gesmolten en iets afgekoeld

3 eieren

75 gram bloem

75 gram amandelmeel

30 gram cacao

¼ theel. zout

1 theel. bakpoeder

2-3 appels en/of peren, geschild/schoongemaakt en in kwarten

50 gram pure chocolade, in stukjes

Vet een ronde bakvorm van 22 cm doorsnede in, knip een vel bakpapier op maat van de bodem, leg hem erin en vet die ook in. Verwarm de oven voor op 180 graden.

Klop de suiker met de boter romig en luchtig. Klop een voor een de eieren erdoor. Voeg steeds een nieuw ei toe als de vorige is opgenomen. Meng alle droge ingrediënten met elkaar met een garde en spatel ze dan door het boter-eimengsel. Roer kort tot een egaal beslag en schep het in de vorm. Strijk de bovenkant glad met de achterkant van een natgemaakte lepel. Steek kloksgewijs de parten appels of peren of allebei door elkaar in het beslag. Druk de stukjes chocolade ertussen.

Zet de taart in de oven en bak hem 35-40 minuten. De baktijd is afhankelijk van uw oven plus de hoogte van de taart en dus de diameter van de bakvorm.

Test door een prikker in het midden te steken: er mag geen nat beslag aan zitten (wel gesmolten chocolade van bovenop natuurlijk). Anders bakt u de cake nog even door.

Hij mag in het centrum nog net een beetje ‘ongaar’ lijken.

Laat hem helemaal afkoelen, hij is dan wat beter te snijden. Verslavend lekker.

Opmaaktip:

Weleens wentelteven gemaakt van droge chocoladecake? Nee? Moet u eens doen. Lekker met wat kaneel door het beslag.