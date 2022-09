Yvette bakt watermeloen in misoboter – en dat smaakt net als steak

Kookboekenmaker Yvette van Boven maakt een seizoensrecept en geeft suggesties om iets met de restjes te doen. Deze week: gebakken watermeloen.

Er zijn veel vooroordelen over Ierland, maar dat het er altijd regent is pertinent onwaar. We hadden de droogste zomer ooit in het zuiden. Het hele voorjaar hield ik de weersvoorspelling in de gaten, maar ik ben er inmiddels achter dat je in een land met zo veel microklimaten achter elke berg of heuvel eerder moet afgaan op de boeren en werklui. Je moet je toevlucht zeker niet zoeken tot de krant of een weerapp.

Boeren weten altijd wat voor weer het wordt, dat zit in hun genen. Ik kan van huis gaan met een plu, maar als ik de boeren niet zie maaien en hooien, kan ik hem net zo goed thuislaten.

Na een lange en hete zomer werd er zware regenval en onweer voorspeld. Iedereen had het erover, een beetje opgelucht wel, want net als in Nederland kon de natuur wel een plensbui gebruiken. De grond van de borders die ik wilde inplanten, was zo droog dat het stof me om de oren sloeg bij het scheppen.

Ierland, dacht ik al spittend, Ierland!

Ik haalde verwachtingsvol de kussens van de tuinstoelen en de was van de lijn. Ik trok de tuindeuren dicht en wachtte de storm af. Donkere wolken pakten zich samen boven onze berg. Het begon wat te waaien. Goeie tekens, dacht ik.

Echter: aan de overkant van het dal zag ik niks bewegen. Waar anders de dagloners als een malle maaiden en de balen hooi van het veld haalden, bleef het angstaanjagend stil. Op de bouwplaats werkten de mannen ook stug door.

En ja hoor, enkele druppels, maar ze raakten amper de grond. Dommerd, dacht ik bij mezelf toen ik de kussens weer naar buiten bracht, luister dan ook naar je eigen raad.

De volgende dag maakten hond en ik een wandeling over het strand en langs de kliffen. Dikke rookwolken ontstegen van de anders zo groene, maar nu zo dorre grasranden: ze stonden in brand. We belden de brandweer, die ons al bezorgd tegemoet kwam rijden op het smalle bergpad.

Thuisgekomen bakte ik geschrokken dikke schijven watermeloen als lunch; de enige góéde fik in iets sappigs.

Gebakken watermeloen in misoboter met friszure salade

voor de dressing sap en fijne rasp van 1 flinke citroen

kneep honing naar smaak

zeezout en versgemalen zwarte peper

3-4 eetl. olijfolie en verder 2 rode uien, in ringen

1 bosje radijs in dunne schijfjes

1 kleine watermeloen (1-1,5 kg zonder schil gewogen)

3 eetl. roomboter, op kamertemperatuur

2 theel. witte miso

1 avocado, gehalveerd en in plakjes

150 gram mesclun, of andere peperige slablaadjes

volle hand basilicumblaadjes

Maak eerst de dressing door de ingrediënten te mengen en als laatst de olie in een dunne straal erdoor te kloppen.

Meng de rode ui en de dunne schijfjes radijs erdoor en zet weg. Liefst zeker een uur, zodat de ui slinkt en alles een beetje zachtroze kleurt. De scherpte is dan ook van de ui af.

Roer de boter door de miso tot een gladde crème. Snij de watermeloenen in dikke schijven en die schijven weer in parten. Verwijder de schil. Kwast een kant in met misoboter. Verhit de grillpan tot hij walmt. Draai dan het vuur middelhoog en leg de parten meloen met de beboterde kant naar onder erop. Kwast de andere kant ook met wat boter in.

Keer ze pas als er dikke strepen op staan. Dit duurt eventjes, dus heb geduld.

Verdeel intussen de avocado over 4 borden. Giet wat dressing uit de kom met de ui-radijssla over de mesclun met de basilicum. Verdeel de gebakken watermeloen naast de avocado, schep de mesclun erbij en maak af met dikke toeven ui-radijssla.

Lekker hè? Net steak. U kunt er nog feta bij serveren, maar ik vind het al smaakvol genoeg zo.

Opmaaktip:

Heb je misoboter over? Dat is verrukkelijk op krokant stokbrood, maak dus gerust wat meer.