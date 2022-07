Yvette bakt taart uit de losse pols, op een campingpitje

Beetje Fransig. Beeld Oof Verschuren

Ook deze zomer blijft Van Boven voor u zorgen. Met oersimpel vakantievoer, dat u in uw vakantiehuisje, caravan of tent kunt bereiden. Met zo min mogelijk pannen (ik houd het zo veel mogelijk bij één pan), geen ingrediënten uit het keukenkastje van thuis en met boodschappen die doorgaans bij elke (super)markt wel te vinden zijn. Zes weken lang geef ik u recepten voor een makkelijk hoofdgerecht, een salade óf voor- of lunchgerecht en een toetje óf drankje.

Warm linzenpannetje met gesmolten geitenkaasjes

Wilt u het helemaal makkelijk maken voor uzelf? Dan kunt u ook 2 blikken (à 400 gram) linzen gebruiken. Gebruik dan bijna geen bouillon, alleen een scheut om de groenten lekker gaar te krijgen. Schep de linzen er pas op het allerlaatst door en warm ze alleen even op.

Voor 4 personen 4 worteltjes, geschild 1 venkelknol (of 4 bleekselderijstengels), schoon ruim 500 ml groentebouillon (van 1 tablet) 3 eetl. olijfolie 2 sjalotten, gesnipperd 3 tenen knoflook, gehakt 250 gram Puy- of belugalinzen scheut pastis of witte wijn 1 flinke bos platte peterselie, gehakt 2-4 kleine geitenkaasjes, zoals Crottin, of Saint-Marcellin (koe)

Snij alle groenten in heel kleine dobbelsteentjes. Verkruimel het bouillontablet boven een kan en voeg (het liefst heet) water toe. Verhit de olie in een wijde (hapjes)pan. Voeg alle blokjes groenten, sjalot en knoflook samen met de linzen aan de olie toe en roerbak tot de hitte er goed in zit. Blus af met een scheut pastis of wijn en blijf roeren tot het zo goed als verdampt is. Giet scheut voor scheut de bouillon erbij en blijf roeren tot de linzen beetgaar zijn. Proef op zout en peper. Schep de gehakte peterselie erdoor. Verdeel de kaasjes erbovenop, dek de pan even af met een deksel of gebruik een snijplank als u er even geen heeft. Draai het vuur uit en laat de kaasjes warm worden en iets wegsmelten. Giet er wat extra olijfolie over. Serveer met stokbrood erbij.

Doe-het-zelf-salade

Deze salade kost weinig moeite om te maken. Gebruik ingrediënten van de markt. Soms vindt u van die lekkere ingemaakte waar: artisjokken, pepers, olijven. Leg ze erbij. Trek er eventueel nog een blikje vis (zoals sardines) bij open.

voor de mosterddressing 7 eetl. olijfolie 4 eetl. rodewijnazijn 1,5 eetl. scherpe mosterd (optioneel) 1 theel. suiker of honing zeezout en versgemalen zwarte peper voor de salade 500 gram kriel in de schil 250 gram haricots verts 4 eieren blikje ansjovis 2 little gem, of andere stevige sla, in parten of gescheurd in stukken 100 gram zwarte olijven, zonder pit bosje radijs, schoon handvol mooie tomaten, in parten

Doe alle ingrediënten voor de dressing in een lege jampot en schud net zo lang tot het een dikke saus is. Zet op tafel klaar.

Kook de haricots verts beetgaar in 5 minuten in een grote pan gezouten water. Schep ze uit de pan. Voeg de krieltjes aan het kokende water toe, kook ze in 15 minuten gaar. Voeg na 7 minuten de eieren toe. Giet alles af en laat de eieren in een kom koud water schrikken. Pel en halveer ze.

Leg alles op een grote schaal/dienblad/plank. Laat iedereen zelf opscheppen en de dressing erover gieten.

Tarte au chocolat, sans four

Taart bakken kan zelfs op een campinggasje. Dit is het makkelijkste baksel ooit, zolang u het vuur maar laag houdt.

4 eetl./40 gram bloem 3 eetl./25 gram cacao ¼ theel. bakpoeder klein snufje zout 7 eetl./70 gram suiker 1 ei 6 eetl./60 gram melk of water 30 gram roomboter 125 ml crème fraîche 150 gram rood fruit (frambozen en kersen) kleine, liefst gietijzeren, pan met deksel of passend bord

Meng de bloem met de cacao, bakpoeder en een kruimel zout. Klop het ei los met de suiker en de melk en giet het al roerende door het bloemmengsel. Verhit de boter in de pan op het laagste pitje. Draai de pan goed rond zodat de boter overal komt, ook langs de randen. Giet het beslag erin en roer met een spatel om de boter met het beslag te mengen. Doe het deksel op de pan en bak de cake 10 minuten of tot de kern net gaar is. Draai het vuur uit en laat hem nog even stomen.

Serveer de chocoladetaart met crème fraîche en vers rood fruit.