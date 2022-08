Yungblud: ‘Het is toch van de zotte dat het alleen voor vrouwen normaal is een jurk te dragen?’

Yungblud (Dominic Richard Harrison). Beeld Els Zweerink

Er raast een wervelwind door de kleedkamer van de Amsterdamse Afas Live. Een jonge man van in de twintig loopt druk heen en weer en praat honderduit. Over zijn huidige tournee die ‘fucking mental’ is; over zijn fans die zich verenigd hebben tot de Black Hearts Club, ‘de fijnste club jongens en meisjes en alles wat daartussen zit die er bestaat’ en over fotograaf Els Zweerink die hem zojuist heeft geportretteerd. ‘Ongelooflijk man, dat ik voor dezelfde lens heb geposeerd als Johnny Rotten. Ja, hij heet Lydon maar voor mij is het altijd nog Rotten, de zanger van de Sex Pistols en mijn grote punkidool. Echt awesome dit.’

Dominic Harrison is de naam van het heerschap dat eerder deze maand 25 werd en in mei naar Afas Live kwam om hier als Yungblud op te treden en een interview aan Volkskrant Magazine te geven. Het is een paar maanden voordat zijn derde album Yungblud verschijnt (releasedatum 2 september). Hij wil er niet veel meer over kwijt dan dat er nog meer van zijn eigen emoties in zijn verwerkt dan voorheen. ‘Ik was vroeger vooral boos. Dat is wel lekker als je het podium op gaat. Lekker furieus alles van je afschreeuwen. Maar ik wil ook wat anders van mezelf laten zien.’

Vanaf het moment dat Yungblud voor het eerst van zich liet horen, nu zo’n vijf jaar geleden, hadden journalisten al een hekel aan hem, stelt hij vast. ‘Ik deed een beetje oude punk na en had geen eigen ideeën. Wie dacht ik wel dat ik was? Even de popgeschiedenis door elkaar schudden en daar de drukke, boze elementen uit vissen. Was dat nou alles?’

Zijn fans wisten wel beter, gaat hij door. ‘Veel tieners herkenden iets in mij. Dat niet begrepen worden en daarom even lekker alles van je afschreeuwen, dat helpt echt als je moeite hebt met het zoeken naar je identiteit. Ik heb altijd geroepen dat je gewoon zo veel mogelijk moest zijn wie je wilde zijn: jongen, meisje, transgender, maakt niet uit. Zoek elkaar op, ga praten en ga naar mijn concerten. Ik hou van jullie allemaal.’

Zelf heeft hij niet echt een naam voor de muziek die hij als Yungblud speelt. ‘Emo, punk, EDM, alles door elkaar, op mijn manier. Op het nieuwe album durf ik ook wat meer donkere kanten van mezelf te laten horen. Maar dat mijn concerten zo druk zijn en ik niemand een rustpunt gun, is inherent aan Yungblud en zal altijd zo blijven. Ik hits iedereen op: spring, schreeuw en laat alles los. Maar ik, Dom, ben maar de helft van Yungblud, de andere helft wordt gevormd door mijn band en natuurlijk mijn fans. Zonder gitarist Adam (Warrington, red.) zouden we nergens naar klinken. Pas als ik op het podium sta en alle fans voor me zie, ontstaat het echte Yungblud-gevoel.’

Hij staat op en loopt naar het raam. ‘Sorry, stilzitten is niks voor mij.’ Hij steekt zijn kop uit het raam, wat beneden niet onopgemerkt blijft. Een luid gegil klinkt op. ‘Hi guys, zijn jullie net zo opgewonden als ik? Wat zien jullie er allemaal weer fantastisch uit. See you in a minute’, zegt hij, voordat hij het raam weer dichtdoet. Het zal nog een uur of zeven duren voordat hij zal optreden, maar misschien gaat hij echt zo wel even naar beneden om wat handjes te schudden. ‘Nu is het nog niet zo druk, en ik gun het ze ook wel. Ze stonden hier al toen wij vanochtend vroeg aankwamen. De schatten.’

Zelf is hij minstens zo onrustig als zijn fans buiten. Hij wil wel gaan zitten voor een interview, maar het lukt hem niet echt. ‘O man, ik ben zo opgewonden. Dat heb ik altijd als ik ergens in een zaal aankom waar ik later optreed. Ik wil mijn adrenaline kwijt, maar moet dan nog zo lang wachten.’

Punkheld: Johnny Rotten

‘Ik heb ADHD, zoals je wellicht is opgevallen, en kan me totaal niet concentreren. Boeken lezen is niks voor mij, maar ik hou van geschiedenis, mode en kunst. Dit alles kwam samen in het verhaal van de Sex Pistols en hun zanger Johnny Rotten. Hun geschiedenis heeft me altijd intens gefascineerd. Ik heb geprobeerd alles over Engeland in 1977 te lezen en zien. De winkel Sex van Malcolm McLaren op Kings Road in Londen, waar Vivienne Westwood haar creaties verkocht, is een bron van inspiratie. Alle kleding die zij ontwierp, vind ik fantastisch, en dan waren daar ook ineens de Sex Pistols. Niemand die zo kon sneren als Johnny Rotten. Hij gooide de hele popgeschiedenis overhoop.

Johnny Rotten Beeld Redferns

‘Mijn Sex Pistols-fascinatie heeft er zelfs voor gezorgd dat ik auditie heb gedaan voor die serie Pistol van Danny Boyle. Ik heb voordat ik met Yungblud begon ook wat geacteerd, dus waarom niet? Ik ben het niet geworden. Volgens mij omdat ik veel te veel over de Sex Pistols wist. Ze waren vast bang dat ik ze ging verbeteren. Ach, misschien maar beter zo.’

Album: The Cure – Disintegration (1989)

‘Ik ben geboren in Doncaster, en dus echt een Yorkshire lad. Mijn favoriete band toen ik een jaar of 10 was, was Arctic Monkeys. Nog steeds vind ik Alex Turners teksten briljant. Er stond thuis ook de hele dag muziek op. Het was ook eigenlijk logisch dat ik de muziek in zou gaan. Mijn opa heeft nog toetsen gespeeld bij T. Rex en mijn vader had een gitaarwinkel. Al draaide hij thuis geen typische gitaarmuziek, maar vooral The Cure en Joy Division. Die donkere wave was de muziek waarmee ik opgroeide. Ik had al vroeg een extra fascinatie voor Robert Smith, de zanger van The Cure. Het zal zijn make-up geweest zijn, dat androgyne dat me aansprak. Het album Disintegration is een van de mooiste die ik ken. Smith gebruikt droevige akkoorden die toch iets hoopvols hebben. Ik zou dat zelf niet kunnen, want ik ben veel te druk voor die toch wat trage muziek. Maar ik kan wel goed tot rust komen als ik naar de stem van Robert Smith luister.’

The Cure – Disintegration (1989) Beeld .

Dans: Ginger Rogers en Fred Astaire

‘Expressie, daar gaat het me om. Of het nu oude beelden zijn van een jarentachtigpunkband zoals The Exploited zijn of de dansjes van Fred Astaire en Ginger Rogers: het is de lichamelijke expressie waar ik zo van kan genieten. Daarom ben ik denk ik ook het toneel op gegaan. Omdat ik mezelf wilde uiten. Eerst als acteur, nu beter als zanger. Zo je lichaam kunnen beheersen en sturen als Fred Astaire is om jaloers op te worden. Iets van het gevoel dat ik krijg als ik hun dansjes zie, neem ik wel mee naar het podium. Niet bang zijn voor bewegen. Het fysieke element dat – even los van alle vechtpartijen destijds in de zaal – ook bij punk hoort, vind ik aantrekkelijk. Je kunt dansen als Fred Astaire, maar ook pogoën in de moshpit. Je hebt er hetzelfde lef voor nodig. Je één voelen met je lichaam en jezelf niet verafschuwen.’

Ginger Rogers en Fred Astaire Beeld Bettmann Archive

Drank: Taylor’s Yorkshire Tea

‘Die doosjes met zakjes Yorkshire Tea van Taylor zijn onmisbaar voor mijn welzijn. Ik heb gelukkig altijd de verleiding van alcohol kunnen weerstaan. Maar het is niet zo gek dat artiesten aan de drank en drugs raken. De verveling is groot. Je zit vaak vooral te wachten op een soundcheck of het optreden zelf. Daarom vind ik het wel leuk om een beetje interviews en zo te doen. Al word ik wel moe van het steeds maar weer praten over mezelf.

‘Maar goed, we hadden het over thee. Het maakt niet uit in welke stemming je bent, het helpt me altijd om tot rust te komen. Het is wel een kunst hoor, om hem goed te krijgen. Het water moet echt koken voordat je het rustig over het zakje giet. Een zakje in een mok, maximaal 2 minuten laten trekken en dan het zakje een beetje met een theelepel aandrukken. Wolkje melk en twee suiker. Mmm, heerlijk.’

Jurk: Victoria’s Secret slip dress

‘Ik weet niet eens waarom precies, behalve dat ik ’m mooi vond en ik erg gefascineerd ben door jurken zoals Vivienne Westwood die maakt. Maar ik had dus tijdenlang een onderjurk van Victoria’s Secret in mijn koffer. Toen ik in 2019 na een optreden in Londen mijn koffer opendeed zag ik ’m liggen en dacht: morgen in Bristol trek ik die slip dress aan. Waar ik de moed vandaan haalde weet ik niet, maar ik trad op in die jurk en maakte daar jarenlang een gewoonte van. Eigenlijk was die jurk voor mij een manier om een dikke middelvinger op te steken naar dat starre genderdenken. Maar dan zonder me erover te hoeven uitspreken. Door in een jurk op te treden en me daarin lekker te voelen, kan ik ook laten zien dat ik me genderfluïde voel. En het is toch van de zotte dat het alleen voor vrouwen normaal is een jurk te dragen? Wie heeft dat bedacht?’

Winkel: Underground, Londen

‘Helaas bestaat deze winkel niet meer, een paar jaar geleden kwam er een andere leuke vintagekledingzaak in. Maar Underground was jarenlang mijn favoriete winkel in het Londense Soho, een buurt waar ik nog steeds het liefst winkel.

‘Op mijn 16de kwam ik naar Londen om daar aan de Arts Educational Schools te gaan studeren. Niks voor mij, dat studeren, zo bleek al snel. Maar ik was thuis weg en daar ging het me om. Ik ben er vaak van beschuldigd dat het me allemaal is komen aanwaaien en mijn rijke ouders alles voor me betaalden, maar er was altijd ruzie, ik ben het ouderlijk huis echt ontvlucht. In modewinkels als Underground vond ik mijn geluk. Daar verkochten ze Creepers, mijn lievelingsschoenen aller tijden. Ik zag ze op foto’s en filmpjes uit de jaren zestig gedragen worden door Teddy Boys. Ook een kleine obsessie van me: de strijd in de sixties tussen Teddy Boys, de rockers, en de mods, de coole modernisten. Ik draag die schoenen bijna altijd. Het liefst zwarte Original Wulfrun Creepers, puntschoenen met van die dikke rubberen zolen, ze kwamen in de punktijd terug en Underground bracht ze later opnieuw in de mode.’

A teddy boy and his girlfriend going to a rock and roll festival at Wembley, London, 7th August 1972. (Photo by Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images) Beeld Getty Images

Kleding: roze sokken

‘Ja, die roze sokken horen echt bij Yungblud. Ik heb er geloof ik 78 paar van. Oorspronkelijk werden ze gedragen door dansers uit de Northern soul scene, waar weer een link in zit naar de modcultuur. Ik was eenzaam in Londen en naarstig op zoek naar iets waaraan mensen meteen zouden zien: hé, dat is van Yungblud. Roze sokken werden zo mijn handelsmerk. Ik vind het ook leuk als fans uit de Black Hearts Club ze dragen. Het schept toch een soort band, en ik word er iedere morgen weer heel vrolijk van als er een paar schone roze sokken voor me klaarligt. Roze sokken zijn gewoon helemaal Yungblud.’

Amsterdam. 14 mei 2022. Yungblud (Dominic Richard Harrison). Beeld Els Zweerink

Restaurant: Sharky’s Woodfired Mexican Grill, Hollywood

‘Ik ben helemaal geen culinaire snob ofzo. Ik eet alles, ook nog gewoon vlees en vis. Als het maar in een gezellige omgeving is met veel mensen om me heen, dan ben ik al snel tevreden. Ik heb goede herinneringen aan die Mexican Grill in Hollywood. We zaten in LA midden in de lockdowntijd en mochten ineens weer spelen. Ik was echt zenuwachtig of er wel mensen zouden komen, maar er stonden al duizend man buiten te wachten. Die avond wist ik dat ook Amerika ons zag zitten. We zijn toen met z’n allen, band en crew, samen bij die Mexicaan gaan eten en dat was voor mij echt het moment dat ik dacht: goed gedaan, Dom.

‘Maar eerlijk gezegd mis ik ook de traditie van Chinees afhaaleten op vrijdagavond, die we thuis in stand hielden. Soms hou ik ’m zelf in ere. Dan haal ik noedels of zo, en dan neem ik de houten stokjes tussen mijn vingers en ben ik even heel gelukkig met mezelf.’

Sharky’s Woodfired Mexican Grill, Hollywood Beeld Getty Images/iStockphoto

Zaal: Melkweg, Amsterdam

‘Ik moet het toch even kwijt, hoor. Na Australië was Nederland het eerste land dat Yungblud omarmde. In mijn eigen land wilde echt niemand iets van me hebben. Hier wel. We hebben te gekke festivals gedaan, maar in de Melkweg voelde ik me voor het eerst echt thuis en begrepen. Best gek eigenlijk: wij Britten denken altijd dat we overal in vooroplopen, maar in feite zijn we overal als laatste mee, ook in de waardering van Yungblud. Rock-’n-roll is zo dood als een pier in het Verenigd Koninkrijk. De laatste goeie gitaarband was Arctic Monkeys. Maar goed, ze schrikken niet meer van Yungblud en ze kijken niet langer neer op jongens met gitaren. We worden zelfs op de radio gedraaid, dus ik heb eigenlijk niks meer om me tegen af te zetten of boos op te worden.’

Melkweg, Amsterdam Beeld Getty Images