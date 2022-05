Witte asperges met chique noten (weet u hoe de cashew groeit?) maken dit deftige recept

Beeld Oof Verschuren

Achter op de scooter zat ik. Mijn armen om mijn vriendje (nu man) heen, mijn hoofd liggend op zijn rug. Ik denk oprecht dat het een van de eerste keren was dat ik achter op een scooter zat. Voorop had ik nog nooit gezeten. We reden over zandpaden door een oerwoud. Mijn zomerjurk fladderde in de bries, stoffige enkels in teenslippers.

Palmbomen flitsten voorbij, kleine Thaise huisjes, kinderen in de voortuin, kleurige vlaggetjes, kraampjes. Het was vrolijk. We reden een tourtje, ik meen op zoek naar een mooie baai, maar ons pad kon ook zomaar een andere wending krijgen als we iets leukers tegenkwamen. En dat gebeurde ook, want ik zag een bordje met ‘Cashews’ erop. Ik tikte de vriend op zijn rug, of we even konden keren.

Een cashewnotenplantage. Ik had nog nooit een cashewnoot zien groeien. Ik herkende ze eerst ook niet, eerlijk gezegd. Zelfs niet toen ik er mijn snufferd voor stond.

De kasjoeboom is een kleine boom met grote, gladde, lepelvormige bladeren, hij heeft wat weg van de ficus uit mijn woonkamer. Er hangen trossen geel tot rode ‘cashewappels’ in, die ik zou omschrijven als snackpaprikaatjes, maar dan wat steviger. En nu komt het: aan het einde van elke vrucht hing een dikke donkerbruine schijnvrucht. En daar zat die cashewnoot in. Eén per vrucht dus. Die schijnvruchtjes worden geroosterd, anders krijgt geen mens ze open, en daarna worden ze – vaak met de hand! – gepeld.

Nu snapt u wellicht ook waarom die dingen zo duur zijn.

We zijn nooit meer bij het strand aangekomen, maar aten onwaarschijnlijk heerlijk, op die plantage, aan een vrolijk kraampje langs de stoffige weg. Kommen noedels met die chique noten – ik blijf ze sindsdien adembenemend vinden. Behandel ze daarom ook met liefde: koop ze liefst ‘fair trade’, zodat de boeren en pellers een normale vergoeding krijgen, of vraag naar eerlijk verbouwde én verwerkte cashewnoten (bijvoorbeeld die van johnnycashew.com). En combineer ze met iets wat even deftig is, zoals witte asperges.

Sobanoedels met witte asperges en cashewsaus

voor 4 personen

voor de saus 150 gram rauwe cashewnoten 2 eetl. witte miso, gebruik een scheutje sojasaus als u geen miso heeft 1 citroen, sap zeezout en versgemalen zwarte peper en verder 350 gram sobanoedels (van boekweit) 1 kg witte asperges, geschild 1 eetl. olijfolie scheutje walnotenolie flinke bos bieslook (20 gram wel), fijngehakt 4-5 eetl. hele boekweit, kort gepoft in een droge koekenpan

Begin zeker een uur voordat u wilt gaan eten. Giet de noten in een schaal en giet er zoveel water op dat ze lekker onder staan. Laat ze afgedekt weken.

Giet ze daarna door een zeef, maar hou wat weekwater apart. Draai de cashewnoten met eerst 100 ml weekwater glad in een keukenmachine. Laat hem lekker lang doordraaien zodat de crème echt mooi glad wordt. Stop af en toe om de randen naar beneden te vegen.

Voeg de miso toe, het sap van een halve citroen en zout en peper. Giet steeds een beetje weekwater erbij tot een saus ontstaat met de dikte van crème fraîche. Ik had zo’n 125 ml nodig, maar u misschien iets minder of iets meer. Laat de saus nu in de machine staan en ga verder.

Kook de sobanoedels volgens de verpakking (meestal: paar minuten in goed gezouten kokend water tot beetgaar). Houd een ruime beker kookwater apart en giet de noedels af door een zeef, spoel koud af.

Verhit de grilplaat of -pan (of BBQ) tot gloeiend heet. Besprenkel de asperges met een drup olijfolie en een wuif zout en gril ze rondom goudbruin. Draai ze steeds met een tang. Snij ze vervolgens schuin in dunne schijfjes.

Draai de cashewsaus nog een keer op, hij zal iets dikker zijn geworden. Schep hem in de pan waar de noedels net in kookten. Voeg een soeplepel kookwater toe en breng tegen de kook aan. Roer de noedels erdoor en de aspergeschijfjes. Voeg nog wat kookwater toe als het te droog is.

Verdeel over 4 voorverwarmde borden, drup er wat walnotenolie over en bestrooi met flink bieslook en een handje gepofte boekweit (is écht grenzeloos lekker – doe maar).

Geef de andere citroenhelft erbij om aan tafel erover te knijpen.

Opmaakrecept:

Cashewcrème is een goede plantaardige vervanger voor crème fraîche. Bewaar het in de koelkast en gebruik het op dezelfde manier.