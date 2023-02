Wie hoort het verschil tussen een goede soundbar en een héél goede soundbar?

Nu wij van onze tv’s een haast ongezonde slankheid eisen is de kwaliteit van het geluid er niet beter op geworden. Dus was daar de soundbar: een box in de vorm van een dikke tochtstrip die je onder de tv legt, al dan niet voorzien van een extra box achter je bank. De Ambeo Soundbar Plus is er eentje uit het luxe segment: 1.499 euro voor de soundbar én nog eens 699 euro voor de subwoofer. Daarvoor krijg je, volgens maker Sennheiser, een adembenemende bioscoopervaring met 3D-geluid.

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus Beeld Sennheiser

Het apparaat is groot, zwaar en fraai. In de doos zitten normale instructies, maar ook een helder kaartje voor visueel ingestelde mensen die daar geen geduld voor hebben. Binnen no-time kan er gekalibreerd worden: een proces waarbij de soundbar de akoestische eigenschappen van de ruimte leest en vervolgens elf ‘virtuele luidsprekers’ plaatst om het geluid van alle kanten te laten komen. Je hoort een soort buitenaardse geluidsgolven door de kamer bliepen – huisdieren kun je beter even op de gang zetten. Gadgetdeskkat Kevin was een paar minuten van de leg.

Via de app kun je de soundbar meteen zijn trucjes laten doen. Vogelgeluiden kwetteren door de kamer, en ja, dat is écht wel 3D.

Sennheiser Ambeo Sub Beeld Sennheiser

Op Netflix zoekt de gadgetdesk gretig naar ‘spatial audio’, een zoekterm die series en films oproept die over 3D-geluid beschikken. Bij de actiefilm The Adam Project laat de Ambeo zien wat ie kan: geluid vliegt je links en rechts om de oren, het diepe gebrom van de subwoofer maakt vechtscènes intenser. Het nadeel is dat je wel naar The Adam Project moet kijken. Er zijn nog niet veel series en films die 3D-geluid ondersteunen – hoewel Netflix voor de premiumgebruikers meer titels hiervan gaat voorzien. De ironie is dat je daar deze soundbar niet voor nodig hebt, omdat Sennheiser zelf voor Netflix de technologie heeft ontwikkeld om ook uit een simpele tv-speaker een 3D-effect te toveren.

‘The Adam Project’. Beeld Doane Gregory/Netflix

Een soundbar is vele malen beter dan geen soundbar. En dit is een uitstekend exemplaar, zeker voor mensen die veel zonder koptelefoon gamen of naar actie kijken – hoewel je voor de bas toch de subwoofer erbij wil hebben. Maar voor een krappe 2.200 euro moet je je wel afvragen of je echt het verschil hoort tussen een goede soundbar en een héél goede soundbar.

Sennheiser AMBEO Soundbar Plus: € 1.499, Ambeo Sub € 699.