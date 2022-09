Wie heeft er mediators en mindfulnessleraren nodig als er pinot noir zoals deze bestaat?

Pinot noir is een favoriet van Onno Kleyn. Helemaal als het er eentje is zoals deze klaterende Pech Calvel.

Het overkomt me vaak: een slok pinot noir nemen en besluiten dat ik de rest van mijn leven nooit meer iets anders wil. Pinot noir/spätburgunder, het antwoord op alles, de rode wijn voor lui die zeggen alleen wit lekker te vinden, verhelderend, probleemoplossend, inzichtgevend. Wie heeft er mediators en mindfulnessleraren nodig als er pinot noir bestaat?

Vervolgens proef ik een chianti of een gigondas en stuur mijn scheepje bij. En dan heb ik het alleen nog maar over rood.

Feit blijft dat ik dol ben op pinot noir. Nederland is op weg om een eersteklas producent ervan te worden, maar vandaag vraag ik aandacht voor een versie uit de Languedoc. Uit het uiterste westen daarvan, met zicht op de Pyreneeën. Daar tovert Philippe Girard een klaterende Pech Calvel 2020, vol van zure kersen en sap, een licht jasje van houtrijping aan, een hint van kruiden op de achtergrond. In elke slok proef je vakmanschap en aandacht. Leg hem twee jaartjes in het donker en hij wordt nog dieper en rijker. Maar dat lukt alleen wanneer je er meteen flink van inslaat. Hij is nu al zo lekker.

Pech Calvel, Girard