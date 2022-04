Wie eenmaal van het comfort van een wijd pak heeft geproefd, kijkt wel link uit eer-ie zich weer in zo’n strak pak wurmt

Vanaf links: Ermenegildo Zegna, Louis Vuitton, Paul Smith, Fendi, Fendi Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Losse pakken! En niet alleen als het aan de ontwerpers ligt trouwens, want de man die eenmaal van het comfort en de impact van zo’n wijd pak heeft geproefd, die kijkt wel link uit eer-ie zich weer in zo’n gedateerd strak pak (met een jasje dat boven de Hollandse billen eindigt, brrr) wurmt. Het eerste royale pak werd onlangs zowaar op de doorgaans toch niet zo enorm trendgevoelige Volkskrant-burelen gespot.

Hoe gaan wij ze dragen?

Los en wijd dus, en vooral niet te serieus. Het kleurenpalet is poederig, pastellig en licht, net als de stoffen. Een voering ontbreekt soms zelfs. Eronder kan een T-shirt in ongeveer dezelfde kleur, of een bont hemd, zoals bij Lanvin. Ook leuk: een pull met een knalkleur, in de stijl van Wooyoungmi. Bij Dries Van Noten hing het jasje over de blote bast – voor wie durft, op warme dagen. Onder het pak draagt de frisse, modegevoelige man loafers, maar liever nog sneakers of een kekke slipper.

Kid Creole Beeld Ebet Roberts/Getty Images

Kid Creole Beeld Redferns

Een bekend mens

Als iemand het boegbeeld van de suave pakken is, dan is het August Darnell wel, beter bekend als Kid Creole, die met zijn Coconuts de oorwurm Annie, I’m not your daddy zong. Wat Darnell draagt is een zoot suit, in de jaren veertig de dracht van Amerikaanse latino’s en jazzmusici, te herkennen aan brede schouders, lange jasjes en hoge bandplooibroeken. Tip: strooien hoed, penseelsnor, clownsdas en bretels misschien maar voor de bühne bewaren.

Waar kopen we dat?

Poederblauw wollen jasje met vleugje lurex (€ 750) met bijpassende broek (€ 390) van Acne Studios

Relaxed-fit broek (€ 50) en blazer (€ 90) van Zara

Wollen jasje (€ 520) en bijpassende broek met elastische taille (€ 320) van Ami Paris

Shadow Original in grijs/geel van Saucony, € 119