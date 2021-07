Werken vanaf je vakantieadres: werkt dat?

Een workation klinkt ideaal, maar is het dat echt? Beeld Matteo Bal

Ze zag het helemaal voor zich: een week in een luxe hotel op de Veluwe. ’s Ochtends vrij, ’s middags werken: ‘Uitslapen, wandelen, werken met uitzicht op de hoteltuin en bovenal rust’, vertelt Monalisa Goswami (31),directeur van een organisatie in de chemische sector. Ze nam twee vakantiedagen op omdat ze haar werk in vier halve dagen zou doen. ‘Ik had een out-of-office ingesteld om de verwachtingen op een snelle reactie te temperen, maar collega’s en klanten belden me alsnog. Ik heb heel wat mails getypt op mijn telefoon tijdens boswandelingen. En dan was er ook nog het constante schuldgevoel dat mijn collega’s hard werkten en ik niet genoeg deed.’

Kun je niet beter vakantiedagen opnemen?

Lang was een leven als ‘digital nomad’ (werken waar en wanneer je wilt, zonder gebonden te zijn aan kantoortijden en een werkplek) vooral iets voor zzp’ers. Door de coronapandemie en het langdurige overheidsadvies om thuis te werken, lijkt werken op afstand vanaf een vakantieadres, een ‘workation’, nu ook aantrekkelijk voor werknemers in loondienst.

Maar voor Monalisa Goswami was het dus een eens-maar-nooit-meer-ervaring. Ulrika Léons, GZ psycholoog bij arbodienstverlener Skils, Zorg van de Zaak, legt uit wat er misging. Een workation moet een vervanging van werken zijn, niet van je vakantie: ‘Dan herstel je niet’, zegt ze. ‘Als je tijdens je vakantie constant het gevoel hebt dat je bereikbaar moet zijn, lukt het niet je werk los te laten. En juist dát is vervelend. Je herstelt namelijk pas als je in het hier-en-nu leeft en niet als je wel vrij bent, maar in je hoofd nog op kantoor zit.’

Wie werkt in een vakantiesetting, als vervanging van het (thuis)kantoor, pakt het volgens Léons slimmer aan. Dat kan inspirerend zijn voor werknemers in loondienst en bovendien de werkstress verlagen. ‘Je krijgt veel indrukken die je moet verwerken, waardoor je je zorgen makkelijker loslaat. Bovendien beweeg je waarschijnlijk meer, omdat je de buurt wilt verkennen’, zegt ze.

Mag je ‘thuiswerken’ op een andere locatie?

Suzanne Meijers, arbeidsrechtsadvocaat en auteur van het boek Geen gedoe met personeel (2020), krijgt in haar praktijk geregeld vragen van werknemers die willen ‘thuiswerken’ in het buitenland. Hoe zit het juridisch?

Een werknemer kan niet zomaar naar een vakantieadres vertrekken. Ook niet nu tijdens de pandemie is gebleken dat ergens anders werken heel goed kan, zegt Meijers. Op basis van de Wet flexibel werken, die geldt voor bedrijven van tien werknemers of meer, mag een werknemer vragen of werken vanaf een andere locatie mag. Maar een werkgever kan dit verzoek afwijzen, zonder een reden te geven.

De meeste zorgen van werkgevers gaan over de internetverbinding. Is die wel snel en goed beveiligd? Een werkgever kan daarom zeggen dat je wel mag werken in je vakantiehuis, maar niet in eettentjes, legt Meijers uit.

De sleutel tot een prettige werkvakantie: goede afspraken met je baas en collega’s. Spreek bijvoorbeeld af dat je op bepaalde tijden bereikbaar bent. Dat mag een werkgever ook van je eisen, zegt Meijer.

Hoe zorg je dat het werkt?

Salesconsultant Barbara Braak (28) werkte een maand vanuit Kenia. Haar werkgever maakte zich vooral zorgen of Braak haar doelen wel zou halen. ‘Ze had eerst het idee dat ze me meer moest controleren. We spraken af dat ik bij de videovergaderingen was en dat ik beoordeeld zou worden op mijn doelen en targets, net zoals in Nederland’, zegt ze.

Collega’s en klanten hadden nauwelijks door dat Braak in het buitenland zat, omdat ze grotendeels haar normale werkuren aanhield. Had ze dan niet beter thuis kunnen blijven? ‘Nee, door de nieuwe omgeving werd ik veel creatiever.’ Het vakantiegevoel bewaarde ze voor ’s avonds en in het weekend, als ze motorreed of op safari ging. Ook nam ze na de vier weken werken anderhalve week vrij. ‘Ik maakte op deze manier weinig vakantiedagen op, maar was wel lang weg. Het beviel zo goed dat ik deze zomer met mijn vriend vanuit Frankrijk werk.’