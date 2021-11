Welke risico’s loop ik bij het overstappen van zorgverzekering?

Elk jaar wordt u verleid met aanbiedingen om over te stappen van zorgverzekeraar. U vindt het voordeel van ‘een paar tientjes’ per jaar niet zo groot en zou liever meer horen over de nadelen van overstappen. Waar kunt u spijt van krijgen?

Ikzelf stap regelmatig over van zorgverzekeraar en ben op de volgende nadelen gestuit. Ik betaal elk jaar de premie voor de zorgverzekering in één keer vooruit. Dat levert mij 2 procent korting op. Dat scheelt enkele tientjes, maar ik heb gemerkt dat ik snel moet zijn met overstappen. Als ik dat niet begin december al doe, schrijft mijn oude zorgverzekeraar de jaarpremie ook in één keer af in januari. Die trein is moeilijk te stoppen. Ik krijg het wel weer terug, maar het blijft irritant.

Een ander nadeel: bij een zorgverzekeraar weggaan, betekent nog niet dat je ervan af bent. Je kunt nog rekeningen krijgen over eerdere jaren, omdat de administratieve afhandeling zo traag is. Zo’n rekening betaal je dan uit het eigen risico van dat eerdere jaar. Daardoor kun je in één jaar hoge zorgkosten hebben, zeker als je zoals ik kiest voor een verhoogd eigen risico van 885 euro per jaar. Dat levert mij zeker 250 euro per jaar korting op. Kijk uit met op het nippertje overstappen naar een lager eigen risico. Wie in december naar een specialist gaat voor een behandeling in het jaar daarop, betaalt via het eigen risico van beide jaren.

Wie chronisch ziek is, kan beter niet kiezen voor een verhoogd risico. Voor de basisverzekering word je als altijd geaccepteerd. Alleen voor de duurdere aanvullende pakketten kun je als chronisch zieke geweigerd worden.

Teleurstellingen zijn onvermijdelijk bij zorgverzekeringen. Laatst kreeg ik een recept van de huisarts voor twee zalfjes. Ze kostten samen 25 euro en daarnaast betaalde ik 14,50 euro per tube aan de apotheek om ze overhandigd te krijgen. Of je gaat langs bij de diëtist, wiens diensten sinds kort onder de basisdekking vallen. Klinkt fijn, alleen de kosten gaan gewoon van het eigen risico af. Het is dus nog niet gratis.

Om verrassingen te voorkomen, kiezen velen een restitutiepolis. Zij hebben vrije zorgkeuze en lopen dus minder kans op bijbetalen dan met een naturapolis. Naturapolissen vergoeden alleen de volledige kosten van zorgverleners met wie zij een contract hebben. Dat zijn in elk geval de ziekenhuizen. Een restitutiepolis kost 100 tot 200 euro per jaar meer. Vrije zorgkeuze betekent niet dat je alles altijd vergoed krijgt. De verzekeraar kan zelfs in de loop van het jaar vaststellen dat een aanbieder te duur is en besluiten niet meer te vergoeden dan het marktgemiddelde. Check vooraf je postcode op de website van de verzekeraar voor de contracten.

Je kunt altijd verrast worden. Daarom stap ik vaak over. Het is geen fijn klusje, maar het dwingt me te kijken en te vergelijken. En ik bespaar er geld mee, waarmee ik tegenvallers compenseer.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

