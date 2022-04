Welke alternatieven voor zonnebloemolie zijn er?

Beeld Matteo Bal

Tot voor kort was zonnebloemolie een van de voordeligste oliesoorten, een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld olijfolie. Maar bijna driekwart van de zonnebloemolie in Nederlandse winkels komt uit Oekraïne. Door de oorlog stijgen de prijzen en raken de winkelschappen met zonnebloemolie leeg. Een probleem, niet alleen omdat we zonnebloemolie gebruiken om te bakken en frituren. De olie zit ook in talloze voedingsmiddelen, van babyvoeding tot margarine.

De zonnebloemolie die we nu kopen, is geperst uit de zonnebloemoogst van vorig jaar. Zonnebloemen worden aan het eind van de zomer geoogst en onder normale omstandigheden was er nu ook nog geen ‘nieuwe’ olie. Maar het is de vraag of het de Oekraïense boeren lukt om aanstaande zomer te zaaien en oogsten, als de oorlog voortduurt. De echte problemen moeten daarom nog komen, al komt er ook zonnebloemolie uit andere Oost-Europese landen, zoals Rusland, Moldavië, Oezbekistan, Roemenië, Slowakije en Tsjechië. Olie uit Rusland? Dat willen we nu niet. En de opbrengsten in die andere landen zijn te klein om voldoende te kunnen exporteren. Ook Israël, China en de VS telen zonnebloemen, maar het is de vraag of zij kunnen voldoen aan de Europese behoefte aan zonnebloemolie.

Kortom: zonnebloemolie wordt schaars. En duur. Zijn er geen alternatieven? Jawel. Vrijwel alle oliesoorten kun je koud gebruiken, bijvoorbeeld in salades. Maar als het om bakken en frituren gaat, moet olie een paar extra eigenschappen hebben. Een goede bakolie heeft namelijk een neutrale smaak en een hoog rookpunt. Dat is de temperatuur waarop de samenstelling en voedingsstoffen van een olie beginnen af te breken en de olie onsmakelijk wordt, of zelfs ongezond. Er kunnen schadelijke stoffen zoals pak’s en acrylamide gevormd worden.

Rookpunt

Hierdoor zijn niet alle oliesoorten geschikt om in te bakken. Zo zitten er in ‘extra vierge’ of ‘koudgeperste’, iets troebele ‘vierge’ oliesoorten zoals olijfolie, pompoenpitolie of druivenpitolie nog kleine stukjes noot, vrucht of pit en andere ‘onzuiverheden’ die kunnen verbranden als de olie heet wordt. Het rookpunt van zulke oliesoorten is ook lager. Ze zijn niet geschikt voor bakken of frituren, maar vooral lekker in sladressings en als smaakmaker. Dat geldt ook voor sesamolie, lijnzaadolie en notenolie.

Maar er zijn genoeg oliesoorten die wel goed verhit kunnen worden. Voorwaarde: gebruik een zogenoemde ‘geraffineerde’, heldere olie, waar geen deeltjes meer in zitten. Zo ligt het rookpunt van heldere zonnebloemolie boven de 200 graden, ruim boven de 175-180 graden die het Voedingscentrum als maximum frituurtemperatuur adviseert.

Voor frituurolie wordt vaak zonnebloemolie met extra oliezuur (‘hoog-oleïne’) gebruikt, waarvan het rookpunt nog hoger ligt. Maar ook andere geraffineerde oliesoorten, zoals arachideolie (pindaolie), koolzaadolie, maïsolie, ‘milde’ olijfolie, rijstolie en sojaolie, hebben een behoorlijk hoog rookpunt. In zulke olie kun je ook prima frituren, maar ze zijn vaak een stuk duurder dan zonnebloemolie. Vloeibare bak- en braadproducten bevatten een mix van oliesoorten zoals zonnebloem- of raapolie. Je kunt erin bakken, maar niet in frituren, omdat er ook water en andere ingrediënten in zitten.

Minder gezonde alternatieven

Zijn er meer alternatieven voor zonnebloemolie? Jazeker, maar die zijn vaak minder gezond. De meeste plantaardige olie, zoals zonnebloemolie, is vloeibaar bij kamertemperatuur. Dat komt doordat er voornamelijk onverzadigde vetzuren in zitten. Heel gezond, zegt het Voedingscentrum, want zulke vetten verhogen het cholesterolgehalte in je bloed niet, of kunnen het zelfs verlagen. Verzadigde vetten zijn stevig bij kamertemperatuur en juist ongezond, omdat ze het cholesterolpeil kunnen verhogen. Maar ze hebben één voordeel: hun rookpunt ligt nog hoger dan bij onverzadigde vetten.

Neem ‘buitenbeentjes’ palm- en kokosolie. Plantaardig, maar vol verzadigd vet, ook de ‘gezonde’ kokosolie. In pure palm- of kokosolie kun je prima bakken én frituren, net als in verzadigd dierlijk vet als ossenwit en reuzel. In roomboter zit weliswaar verzadigd vet, maar ook eiwitten en water, waardoor je er alleen op matige temperatuur in kunt bakken. Palmolie zit ook in harde (bak- en braad)margarines. Daarin kun je weliswaar niet frituren, maar wel heter bakken dan in zachte margarines.

Er is keuze genoeg. Maar als zonnebloemolie wegvalt, worden andere oliesoorten ook schaarser én duurder. Ook producten met (zonnebloem)olie, zoals vloeibare bak- en braad, margarine en mayonaise, zullen waarschijnlijk duurder worden. En als chipsfabrikanten opeens in raapolie moeten gaan bakken, betekent dat: nieuwe verpakkingen. En dus hogere prijzen voor de consument.