Weekendwijsheid van Margôt Ros: ‘Neem altijd zwemkleding mee’

Margôt Ros Beeld ANP / ANP Kippa

Actrice Margôt Ros: ‘Vijf jaar geleden was m’n vader ziek. Ik reed op en neer tussen Eindhoven, om m’n vader te verzorgen, en Amsterdam, om m’n kinderen te verzorgen. De enige tijd die ik voor mezelf had, was onderweg. Het was hoogzomer en tijdens een van die ritjes had ik het zo heet dat ik de file verliet om even uit te stappen. Eenmaal ergens bij Everdingen zag ik iets van de dag ervoor in de achterbak liggen: m’n oude bikini. Ik ging op zoek naar water en toen ik dat gevonden had, lag ik een kwartiertje héél erg voor mezelf te nemen.

Het voelde zo fijn, zo’n korte zwemsessie op een zware dag, dat er nu standaard een bikini in m’n auto ligt. Op elk moment dat ik onderweg ben, kan ik nu ergens een meertje opzoeken en een duik nemen. In de winter neem ik ’m ook mee, hoewel ik ga nooit zwemmen als het koud is. De aanblik van zwemkleren is al genoeg om ontzettend blij van te worden. Kicks voor niks, noem ik dat. Alleen al de gedachte aan alle keren dat ik een stil watertje trof en me kon onderdompelen, is genoeg. Zelfs als ik met een tas vol boodschappen naar de auto sjok en dat verbleekte ding zie liggen, moet ik glimlachen. Ik heb wel geleerd dat je na de winter altijd moet checken of-ie het nog wel doet, je bikini. Als je dat niet doet en je springt toch in het water, kan je zo’n kkkrrgggg-geluid horen als de elasticiteit eruit is. Dan kom je eruit met een bikini die vier maten te groot is. Of je raakt hem bij je eerste duik kwijt.’