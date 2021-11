We gaan knalkleuren dragen, want het is buiten al grijs genoeg

Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Kleur! En dan geen laf lila of babyblauw, nee: volvet verzadigde kleuren, en als het even kan effen en van top tot teen. Vooral knalroze werd veel gezien (flets roze trouwens ook, maar dat komt wellicht in een volgende aflevering aan bod). Ook diepgeel en warm rood waren van de partij, in alle mogelijke stoffen, snitten en samenstellingen.

Hoe gaan wij ze dragen?

Vol overtuiging! Als apostelen van de kleurentherapie! Er is dit najaar al meer dan genoeg grijs, zwart, donkerblauw en beige op straat. Toffe tinten hoor, maar ze gaan wel vervelen op den duur, en je humeur knapt er ook niet van op. Zoek en vind een kleur die je staat (de spiegel is je eerlijkste vriend) en ga los. Bij knalkleur is zwart of denim altijd een trouwe secondant. Wie meer lef heeft combineert grasgroen met een diep purper, fuchsia met lila of paars met mosterd.

Een bekend mens

Ze werd in één klap wereldberoemd toen ze The Hill We Climb voordroeg bij de inauguratie van president Biden. Maar óók dankzij haar oogverblindend gele Prada-jas en kersenrode, als een kroon gedragen diadeem. Amanda Gorman snapt wat kleuren voor je doen. Ze stond in een knalgele jurk op de cover van Time, verscheen bij het Met Gala in het korenbloemblauw en bij Variety’s Power of Women event droeg ze een shocking pink Versace. Een vrouw van kleur, in alle opzichten.

Waar kopen we dat?

Kort bouclé colbert van Vanilia, € 230 met bijpassende rok, € 120

Fuchsia mini-jurk van Essentiel Antwerp. € 225

Gele corduroy broek van Fabienne Chapot via Wehkamp, € 140

Satijnen muiltjes met doorzichtige methacrylaat hak van Zara, € 50