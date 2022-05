We gaan deze zomer grasduinen in de garderobe van kakkineuze Amerikaanse jongelui

Vanaf links: Dior, Louis Vuitton, Paul Smith, Moschino, Hermès Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

We gaan grasduinen in de garderobe van kakkineuze Amerikaanse jongelui, die naar een particuliere prep school gingen en zodoende de benaming ‘preppy’ kregen. Denk aan penny loafers, rugbytruien en letterman- of varsity-jasjes, vesten en sweaters met de initialen van hun college en een zwik logo’s en badges, die staan voor behaalde sportprestaties. Letters werden voor het eerst opgenaaid op de kasjmier truien van het baseballteam van Harvard in 1865. De eerste wollen jasjes met leren mouwen en chenille letters vinden hun oorsprong in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Hoe gaan wij ze dragen?

Nog steeds sportief en casual, maar dan wel ietsje minder serieus en met meer schwung dan de jeugd van toen. Bijvoorbeeld door de traditionele kleuren te vervangen door knalroze en turquoise (zie Moschino) of juist te kiezen voor minder frisse tinten als roestbruin (Dior en Paul Smith). Bij Vuitton werd de varsityjas hysterisch opgehipt in knalgeel met extra grote letters en logo’s. Liefhebbers van de echte klassiekers kunnen voor vintage exemplaren terecht op beyondretro.com, americanmadness.co.uk of etsy.com, tieners worden bediend bij Urban Outfitters en Hollister.

Tyler the Creator. Beeld Getty Images

Een bekend mens

De varsityjas had in vele jarentachtigfilms een bijrol: denk aan The Breakfast Club, Back to the Future, Beverly Hills Cop en zeker ook Oxford Blues met de onvergetelijke Rob Lowe. Vandaag de dag zijn het niet alleen melkmuilen en studenten die ermee gezien worden, maar ook volwassen muzikanten als Tyler the Creator en Drake. En zie, met de juiste nonchalance en een fopbontmuts worden zelfs kakloafers en een sportjackje supercool.

Rob Lowe in Oxford Blues (1984). Beeld ANP / Everett Collection, Inc.

Waar kopen we dat?

Salsa Red Masoom-jack van Daily Paper, € 250

Beige katoenen varsityjack met leren mouwen van Tommy Hilfiger, € 690

Marineblauw wollen vest van Maison Kitsuné, € 390

Flessengroen jack van Axel Arigato via Farfetch, € 281