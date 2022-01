We dragen de col deze winter niet als eenmansfractie, maar als onderdeel van een laagjescoalitie

Vanaf links: Wooyoungmi, Hermès, Fendi, Etro, Dior Homme Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Het zou heel goed kunnen dat de modebewuste man die dit leest een gaap niet kan onderdrukken want neen, de coltrui is bepaald geen new kid on the fashion block. Toch is er iets nieuws te vertellen over de manier waarop die gouwe ouwe coltrui wordt gedragen dit seizoen. Niet zozeer als eenmansfractie, maar als onderdeel van een subtiele laagjescoalitie, door er iets óver te dragen.

Hoe gaan wij ze dragen?

Met een jasje, om te beginnen, maar we blijven wel weg van de eighties showmasterlook van zwarte dunne turtleneck met een colbert in knalkleur (denk Frank Kramer/Frank Masmeijer). Nee, dit jaar heeft juist de coltrui een kleur (geel, blauw, oranje, ossenbloedrood), zijn de cols hoger dan ooit (handig bij ouwe en/of kouwe halzen) en de jassen, polo’s, vesten en jacks die erover worden gedragen reuze gevarieerd. Bij Etro, Brunello Cucinelli (waar de trui lekker dik was), Wooyoungmi en Hermès werd subtiel gespeeld met ton-sur-ton.

Een bekend mens

Google ‘gevierde coltruidragers’ en elk soort man komt voorbij, van existentialistische filosoof tot Mick Jagger en van Steve Jobs tot Steve McQueen. Een andere opvallende snappy turtleneck dresser is bokser Muhammad Ali, die al in 1971 doorhad hoe je vol bravoure laagjes draagt. Float like a butterfly, dress like a peacock, kortom. Want het oog wil ook wat.

Muhammad Ali in 1971. Beeld Getty Images

Waar kopen we dat?

Oranjerode coltrui van 100% kasjmier van Uniqlo, € 100

Gifgele dunne coltrui van Raf Simons bij Farfetch, € 262

Eendeneiblauwe coltrui van Scotch & Soda, € 90

Geruite wollen sjaal van Arket, € 59

Biografie Jean-Paul Sartre van Frans de Haan, € 17 via Bruna.nl