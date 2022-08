Watermeloen, ijsthee en gevulde pita’s: makkelijker kan Yvette het niet maken

Een beetje mediterraans. Beeld Oof Verschuren

Ook deze zomer blijft Van Boven voor u zorgen. Met oersimpel vakantievoer, dat u in uw vakantiehuisje, caravan of tent kunt bereiden. Met zo min mogelijk pannen (ik houd het zo veel mogelijk bij één pan), geen ingrediënten uit het keukenkastje van thuis en met boodschappen die doorgaans bij elke (super)markt wel te vinden zijn. Zes weken lang geef ik u recepten voor een makkelijk hoofdgerecht, een salade óf voor- of lunchgerecht en een toetje óf drankje.

Pita aubergine met kikkererwten en feta

Makkelijker kan ik het niet maken, mensen. Zelf hou ik van volkoren pitabrood, maar niks moet. Overigens is deze vulling ook lekker in een stuk opengesneden Turks brood of gerold in een Libanees platbrood. Het is maar wat u voorhanden hebt.

3 eetl. olijfolie

2 aubergines, in blokjes van 1,5 x 1,5 cm

3 sjalotten of 2 uien, gehakt

1 eetl. komijnpoeder

1 flinke pot kikkererwten (ongeveer 500 gram), uitgelekt, bewaar het vocht

citroen

paar takjes munt, fijngehakt

4 ruime eetl. fetakaas, verkruimeld

4 (volkoren) pitabroodjes, opgewarmd in de oven of geroosterd

Verhit een grote hapjespan op middelhoog vuur. Bak eerst de pita’s erin: enkele minuten op elke kant tot ze garen en net gaan kleuren. Bewaar ze in een theedoek.

Giet dan de olijfolie in de pan en bak de aubergineblokjes en sjalotten met de komijn in dezelfde pan tot ze zacht zijn en beginnen te bruinen. Roer de kikkererwten erdoor en breng op smaak met citroensap, peper en zout. Roer de munt erdoor.

Halveer de pita’s en snij ze open. Vul ze met een schep uit de pan en verkruimel de feta erover. Dien meteen op.

Frisse watermeloensalade

Dit is een vaste salade in mijn zomerrepertoire. Watermeloen en tomaat combineren als Peppi & Kokki. Zonder maanzaad kan deze salade trouwens ook, maar het staat wel gezellig, vind ik.

ongeveer 1 kilo watermeloen, gewogen met schil

3 stuks/400 gram mooie tomaten

300 gram dikke yoghurt

2 eetl. honing

zeezout en versgemalen zwarte peper voor de kerriedressing

3 eetl. wittewijnazijn

½ theel. kerrie

1 theel. honing

6-7 eetl. olijfolie

1 eetl. maanzaad

Schil de watermeloen, snij het vruchtvlees in blokjes. Snij de tomaten in blokjes van dezelfde maat. Roer de honing door de yoghurt en maal er peper over. Smeer het uit op een groot bord. Verdeel de watermeloen en tomaat erover.

Doe alle ingrediënten voor de dressing in een jampot, draai het deksel goed dicht en schud tot het goed is gemengd. Giet over het fruit en dien de salade meteen op.

Zwarte ijsthee met kruiden

Zelf sla ik hier liters van achterover. Zo lekker. Ik drink de ijsthee zonder honing of suiker, want ik hou niet zo van zoete drankjes, maar voeg het gerust toe als u daar wel van houdt. Ik vind de thee zo al genoeg smaak hebben van zichzelf.

voor 1 kan van 1,5 liter

8 kardemompeulen

1 kaneelstok, in stukjes (gebruik een vijzel of iets zwaars, en een plank)

1,5 liter water

1 eetl. zwarte thee, liefst los

1 envelopje/mespunt saffraan

eventueel 3 eetl. honing of suiker

ijsblokjes

Kneus de kardemom en de kaneel, voeg ze toe aan een pan water en breng aan de kook. Laat 5 minuten zachtjes trekken. Voeg de zwarte thee toe met de saffraan en draai het vuur uit. Laat 6 minuten trekken (of langer als u van sterke thee houdt). Breng op smaak met honing en zeef de thee boven een kan. Laat afkoelen. Bewaar in de koelkast en serveer met veel ijs.