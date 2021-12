Wat zit er eigenlijk allemaal in de thee die je bij de supermarkt koopt?

Beeld Getty

Het is toch allemaal ‘thee’?

Niet helemaal. Alleen zwarte en groene thee, gemaakt van de blaadjes van de theestruik (Camellia sinensis) is echte thee. Vruchtenthee zoals bosvruchtenthee is meestal zwarte thee met een toegevoegd smaakje. Kruidenthee is geen thee, maar een mengsel van kruiden, bloemen en specerijen zoals zoethout, brandnetel of kamille.

Kruidenthee is zeker het gezondst?

Juist niet. Volgens de Gezondheidsraad heeft alleen ‘echte’ thee wetenschappelijk onderbouwde gezondheidsvoordelen. Het drinken van drie tot vijf koppen zwarte of groene thee per dag verkleint het risico op hartinfarcten, beroerten en diabetes type 2. Over de gezondheid van kruidenthee valt weinig te zeggen: er zijn te veel soorten en mengsels. Bovendien worden er vaak gezondheidseffecten geclaimd zonder enig bewijs.

Dat ingrediënten als kurkuma (geelwortel), gember of echinacea (zonnehoed) je weerstand verhogen bijvoorbeeld. Dat is nooit bewezen, maar ze zitten wel in ‘weerstandsthee’, ‘feel new’-thee of ‘immunity’-thee. Dat mag omdat de claim vaag is geformuleerd of wanneer er een ander ingrediënt is toegevoegd met een weerstandswerking die wel officieel is bewezen, zoals vitamine C.

Dus kruidenthee is niet gezond?

Kruidenthee zonder suiker is een prima calorievrij en verwarmend drankje, maar verwacht er geen wonderen van. Bovendien moet je met sommige soorten kruidenthee opletten.

Zo kan kruidenthee met zoethoutwortel, zoals sterrenmix, je bloeddruk verhogen. In venkel-, anijs- en kaneelthee zitten bepaalde plantengifstoffen: drink ze met mate. En thee van sint-janskruid verstoort de werking van bepaalde medicijnen.

En vruchtenthee en natuurlijk aroma?

De smaak van vruchtenthee komt van een aroma: minuscule suikerkorreltjes gearomatiseerd met een synthetische smaakstof. De Keuringsdienst van Waarde heeft dat ooit ontdekt.

Ook de smaak van natuurlijke aromastoffen komt meestal niet van de genoemde vruchten. De meeste ‘natuurlijke aroma’s’ worden gemaakt door natuurlijke fermentatie van genetisch gemanipuleerde gisten, die elke (fruit)smaak kunnen fabriceren die je wilt.

Waarom zit er geen echt fruit in?

Soms bevat thee 1 tot 3 procent fruitstukjes, echt niet genoeg om smaak te geven. Aroma’s zijn veel goedkoper en verhullen dat de meeste supermarktthee volstrekt smakeloos is. Ongezond zijn aroma’s ook weer niet. Maar wel misleidend: veel mangothee heeft nog nooit een mango gezien.