Wat thuiskomen is voor Max Porter? Diepe weerzin en dankbaar verlangen, gruwelijke angst en buitensporig geluk

Beeld Nastia Cistakova

Ik word wakker, waar ik ook ben, en vraag me af waar ik ben, en dat maakt me aan het lachen, want zodra ik me dat afvraag ben ik thuis, want dat is precies wat thuis is: ons afvragen waar we zijn en wie weet wensen dat we ergens anders waren, eerder of later of daaromtrent, om een eind te maken aan die akelige onzekerheid. Het zit in jezelf, nietige mens, je bent het zelf. Jij bent thuis. Niet huilen! Iedere dag is een welkomstfeest en jij bestaat uit dezelfde atomen als een dinosaurus die je opslokte en een toekomstig beest dat je zal uitpissen en de sterren zullen je niet eens missen. Hoera!

Voor mij is thuiskomen een diepe weerzin (wapperende Union Jack, blauw Brexitpaspoort, de vrolijk rondjes draaiende lopende band van niet-gekozen schurken en niet-gekozen monarchen en niet-gekozen lords en door stront verstikte rivieren en door stront verstikte teksten in de tabloids) en een dankbaar verlangen, vreugdevolle herkenning en blijdschap (een lappendeken van gouden en groene velden, doorstikt met stapelmuurtjes, hoge hagen bloeiende meidoorn, de lente die op aardwallen haar sleutelbloemen laat uitbarsten, een door regen gevoede uitbundigheid, bermen vol madeliefjes en stinkende gouwe en ereprijs en teunisbloem, wildpaarse tapijten van boshyacinten) en een warm bad van welkom in de routines en alledaagse geneugten van het gezinsleven (de hond zal uit opwinding over het weerzien zijn plas laten lopen, de jongens zullen vragen wat voor snoep of kleren of speelgoed ik voor ze heb meegenomen, mijn vrouw zal zeggen Laat Hem Even Bijkomen) en een diep welbehagen in het feit dat thuis gewoon een optelsom is van taakjes, meer en minder goed uitgevoerd, in de loop van uren, dagen, jaren (de pis van de jongens opdweilen vanachter de wc-pot, de bril, de vloer, hun eten koken, hun lunchtrommels klaarmaken, hen naar voetbal brengen, van voetbal ophalen, naar hun wedstrijden kijken, de Vaderpraat langs de zijlijn doorstaan, broeken oprapen, sokken oprapen, keer op keer roepen EN NU UIT, DIE SCHERMEN) en een diep besef dat thuis niet een specifiek ding is, het is mijn lichaam en het hunne, en als we het geluk hebben om bij elkaar te zijn, hoe kortstondig ook, dan is thuis precies deze wonderbaarlijke nabijheid en onderlinge afhankelijkheid, thuis is het bij tussenpozen gebeurende wonder van aanrakingen tussen mij en de mensen van wie ik houd (hun haar wassen, hen goedemorgen kussen, hen welterusten kussen, klamme handen, knokige knieën, stinkende scheten, vieze haren, schone haren, de geur van mijn vrouw, de aanblik van mijn slapende vrouw als ik haar thee op bed breng) dus thuis is ook gruwelijke angst, omdat het iets tijdelijks is, een aflopende zaak, al bezig te sterven, er begint al een eind aan te komen, het is puur lijden verhuld in gelukzalige alledaagsheid maar het is ook overweldigend, dit buitensporige geluk, het is ongerijmd (vanwege het onverdiende voordeel van waar ik geboren ben, mijn vrijheid, mijn voedsel, mijn stemrecht, de veiligheid van mijn kinderen) en een verontrustende herinnering aan hoe de wereld in elkaar zit (dit oord vol conflicten, deze gestolen illusie van thuis, dit gebouw dat gegrondvest is op het lijden van anderen, ik, nu, op mijn geleende lapje stadsgrond, luisterend naar de snerpende kreten van de gierzwaluwen die eraan herinneren dat thuis alleen daar is waar je de luchtstroom mee hebt, waar je voedsel vindt, waar je de mogelijkheid hebt tot overleven in een voortdurend veranderende wereld, dat niemand een landschap, een eiland, een stukje hemel zijn eigendom kan noemen, dat we elkaar aanzetten om ons in kwalijke en dodelijke bochten te wringen wanneer bezitsdrang en zelfverdediging onze reactie zijn op ons aangeboren verlangen naar een thuis), dus zoals de non-dualistische filosofie spreekt van onbegrensd bewustzijn, zo is misschien ook de fysieke cartografie van ‘thuis’ een betekenisloze misvatting, een verlokkelijke luchtspiegeling, een terugwijkende, veranderlijke, betoverende maar onbereikbare val.

We komen steeds weer thuis, juist omdat thuis niet bestaat.

Welkom terug.

Max Porter debuteerde met de bekroonde bestseller Verdriet is het ding met veren. Dit voorjaar verscheen zijn vierde roman: Shy.