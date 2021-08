Wat te doen tegen wespen?

Beeld Matteo Bal

Al valt het zomerweer een beetje tegen: wespen laten zich in deze tijd van het jaar opeens meer zien. Ze zoemen bij de bloemen in de tuin en rond jouw biertje of limonade. Hoe komt dat? Wespen voeden zich met suiker. In het voorjaar voorzien hun larven ze daarin, vertelt Aron Kuiper, bioloog en adviseur bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). De larven scheiden een zoetstof uit die door volwassen wespen genuttigd wordt. Daar hebben ze heel lang genoeg aan. Maar tegen het einde van de zomer zijn de meeste larven volgroeid, en zoeken de wespen dus naar andere bronnen van suiker.

Wat werkt niet tegen wespen?

Een wesp doodslaan is een slecht idee. Een wesp in het nauw geeft namelijk een alarmferomoon af, vertelt entomoloog Jan Smit. Andere wespen weten daardoor dat een van hun soortgenoten in gevaar is en schieten te hulp. Bovendien verdedigt een wesp in het nauw zich. ‘En wespen kennen maar één verdedigingsmechanisme: steken.’

Een wespensteek kan flink pijn doen, maar is – tenzij je allergisch bent – niet gevaarlijk. Omdat je bindweefsel het gif direct opneemt, heeft uitzuigen geen zin. Integendeel: je hebt kans dat het gif zich dan verder verspreidt.

Op internet lees je vaak dat je wespen kunt verjagen met bepaalde geuren zoals kruidnagel of citroen. Uit een onderzoek uit 2012, uitgevoerd door Rescue, een commercieel bedrijf dat gespecialiseerd is in milieuvriendelijke pesticiden, blijkt inderdaad dat wespen niet van deze geuren houden. Maar of je er veel aan hebt is de vraag. De geuren zijn alleen bij hoge concentraties effectief en werken minder goed bij ongunstige weersomstandigheden, zoals wind.

Wat werkt dan wel?

Zorg er allereerst voor dat je geen wespenlokkers in je tuin hebt staan. Een vuilniscontainer die niet goed afsluit bijvoorbeeld.

Met een zelfgemaakte wespenval vang je veel wespen. Schenk wat limonade in een fles, zet er een trechter op, en de wespen vliegen er vanzelf in. Er kleven nadelen aan deze methode. Allereerst trek je met een wespenval wespen aan. Als je de val te dicht bij je terras plaatst, maak je het probleem dus alleen maar groter. Bovendien is er nevenschade. Ook andere insecten zoals bijen, vlinders en zweefvliegen komen namelijk in de val terecht. Entomoloog Smit adviseert daarom liever om een bordje met fruitresten in een hoek van de tuin te plaatsen waar je zelf niet komt.

Heb je last van een wespennest?

Schakel dan een specialist in en ga niet zelf met bestrijdingsmiddelen in de weer. Maar vraag je eerst af hoeveel last je werkelijk van de wespen hebt, zegt Smit. ‘Als je pas in augustus merkt dat er een wespennest in de buurt zit, dan hangt het nest op een plek waar je er relatief weinig hinder van ondervindt. Een heel voorjaar heb je er immers niets van gemerkt.’

Mensen tolereren de natuur steeds minder, aldus Smit. ‘Blaadjes mogen al niet meer in de tuin vallen. Laat staan dat er een wesp mag komen.’

Tot op zekere hoogte moeten we leren leven met wespen in onze tuin, vindt ook bioloog Kuiper. ‘Vergeet niet: het zijn nuttige beestjes. Een wespennest vangt dagelijks met gemak duizenden insecten. Ze zijn vervelend als ze steken, maar zonder wespen zou je lek geprikt worden door de muggen.’