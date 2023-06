Wat te doen als je kind eenzaam is?

Beeld Claudie de Cleen

Zo’n 13,5 procent van de Nederlandse jongeren tussen de 15 en 25 jaar voelt zich sterk emotioneel eenzaam, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2019 was dat nog 8,2 procent. Hoe merk je als ouder dat je kind zich eenzaam voelt en hoe kun je helpen?

Dit zeggen de deskundigen

Bij bovengenoemde stijging ligt het voor de hand om te denken het door de tijdgeest komt dat jongeren eenzamer zijn dan vroeger. ‘Deze toename heeft vooral met corona te maken’, zegt Maaike Verhagen, universitair hoofddocent Radboud Universiteit Nijmegen. ‘Kijk je naar internationale cijfers, dan zie je de afgelopen tien jaar niet echt een stijging.’ In die zin zou je kunnen zeggen: eenzaamheid is iets van alle tijden.

Eenzaamheid hoeft niet slecht te zijn, legt Verhagen uit. ‘Net als honger is het een evolutionair verschijnsel. Als we honger hebben, gaan we op zoek naar eten, door eenzaamheid zijn we bereid te investeren in sociale contacten.’

Maar bij jongeren die zich langdurig eenzaam voelen, is er vaak sprake van een vicieuze cirkel. Verhagen: ‘Ze hebben een vertekend beeld van zichzelf en hun relaties met anderen. Ze pikken vaker signalen van afwijzing op uit hun omgeving. Hierdoor trekken ze zich terug en zijn er minder kansen om zich sociaal gewaardeerd te voelen.’

Het is lastig om eenzaamheid bij jonge mensen te signaleren. ‘Er wordt gedacht: op school zijn ze de hele dag onder de mensen. Maar als het niet lukt om aansluiting bij anderen te vinden, kun je toch eenzaam zijn.’ Interessant om te weten: kinderen kunnen eenzaam zijn in de klas, maar binnen het gezin niet, en andersom. ‘Het is dus niet zo dat kinderen zich altijd op alle gebieden alleen voelen.’

Eenzaamheid uit zich bij iedereen anders, maar er zijn een paar dingen waar je als ouder op kunt letten. ‘Komen ze goed mee op school? De klachten kunnen zich soms fysiek uiten, in de vorm van buikpijn en hoofdpijn, waardoor ze niet naar school willen.’

Zo pak je het aan

Uit onderzoek blijkt dat de kans op eenzaamheid groter is na een transitie, bijvoorbeeld de overgang naar de middelbare school. ‘Het is nogal wat: kinderen zijn in de puberteit, willen loskomen van hun ouders en tegelijkertijd wordt er verwacht dat ze een nieuw sociaal netwerk vormen’, zegt Maaike Verhagen. Dat vraagt volgens haar om begeleiding van leerkrachten en ouders. ‘Men vraagt vaak naar de toetsresultaten en minder naar hoe het sociaal gezien gaat. Vraag: ‘Met wie ga je om op school? Zijn er kinderen bij wie je kan staan in de pauze? Bij wie kan je je hart luchten?’

Let ook op welke woorden je gebruikt. ‘Jongeren identificeren zich niet altijd met het woord eenzaamheid’, zegt Judith Versteden van Join Us, een programma dat zich richt op groepscoaching van jongeren met eenzaamheidsgevoelens. ‘Vaker omschrijven ze het in termen als: ‘Ik zou wat vaker leuke dingen willen doen’, of: ‘Ik heb geen goede vriend om alles mee te delen’.’

In hun wens het probleem op te lossen, nemen ouders soms het roer over. ‘Ze zeggen dingen als: ik ken de buurvrouw en die heeft een dochter waar je iets mee kan gaan doen’, zegt Versteden. Het is lief bedoeld, maar niet verstandig. ‘Zo maak je je kind afhankelijk van jou, terwijl je hem of haar juist wilt leren zelf stappen te zetten, ook al is het spannend. Geef jongeren de regie en stel open vragen: wat heb jij nodig?’ Daarna is het vooral een kwestie van goed luisteren.