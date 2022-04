Wat moet ik met mijn spaargeld nu de spaarrente verdwenen is?

Sparen is niet leuk meer. Zo jammer, maar het levert nog maar weinig op. Ja, een beetje gemoedsrust. Maar de kosten daarvoor zijn tegenwoordig hoog. Tijd om onze spaargewoontes aan te passen.

Dat de lol eraf is, betekent overigens niet dat we ermee zijn opgehouden. Nederlanders zijn nog altijd Europees Kampioen sparen. Tijdens het eerste coronajaar hebben we met zijn allen 52 miljard euro opgepot. Een recordbedrag! We kunnen niet anders. Sparen is ons met de paplepel ingegoten. Mij ook.

Rond mijn 8ste mocht ik een spaarrekening openen bij de toenmalige Postbank. Dat wilde ik graag, want dan kreeg ik die geweldige Pennie-spaarpot cadeau. Generatiegenoten weten waar ik het over heb.

De Pennie-spaarpot was eind jaren tachtig een technisch hoogstandje van jewelste. Je stopte je guldenmunten erin en ze werden automatisch voor je gesorteerd in doorzichtige buizen met dubbeltjes, kwartjes, stuivers, guldens en rijksdaalders – van klein naar groot.

Als je spaarpot vol was, stortte je je voorgesorteerde guldens op je Pennierekening, waar ze toentertijd rendeerden tegen 6%. Toen was sparen nog leuk. Ik maakte als kind graag berekeningen en becijferde dat ik met mijn toenmalige spaartempo rond mijn 40ste miljonair zou zijn. Vooruit, guldenmiljonair, maar toch, ik had een plan.

Ik ben nu 40. Dat plan is om diverse redenen niet gelukt; de dalende spaarrente is er een van. Onlangs kwam ik in actie. Ik maakte een nieuw spaarplan. Dat ziet er zo uit.

Ik stelde mezelf de vraag: wat wil ik met mijn geld? Daaruit kwamen verschillende antwoorden. Dingen die op grofweg 3 verschillende momenten in de toekomst plaatsvinden. Bij elk moment hoort een andere manier van sparen of beleggen:

Nabije toekomst

Dit is geld dat ik de komende jaren nodig heb. Voor een auto, verbouwing of, als freelancer, om ondernemersrisico op te vangen. Dit geld staat op een ouderwetse spaarrekening met 0,01% rente. Het bestaat uit ongeveer 6x mijn maanduitgaven, niet meer.

Mediumverre toekomst

Dat is over 10 tot 20 jaar. De kinderen worden groot en ik wil ze kunnen ondersteunen. Misschien ga ik minder werken.

Als dat potje vol is, stort ik maandelijks een bedrag op een beleggingsrekening, waar je kan indexbeleggen. Ik beleg dan niet in afzonderlijke bedrijven, maar in de markt als geheel. Op een termijn van 15 jaar is het risico op verlies laag. Maar niet nihil.

Verre toekomst

Dat is over meer dan 25 jaar. Mijn pensioen. Voor de verre toekomst maak ik gebruik van mijn jaarruimte. Dat is het bedrag dat ik maximaal belastingvriendelijk opzij mag zetten voor na mijn pensioen. Bijvoorbeeld op een lijfrenterekening.

Voor iedereen zal zo’n spaarplan er iets anders uitzien. Maar de constante is dat je naar verschillende horizons kijkt. Bij elke termijn past een ander risicoprofiel. Bij de langere termijnen is beleggen een prima alternatief. Maar het begint altijd met de vraag: wat wil je met je geld?

Journalist Vincent Kouters maakt (be)sparen en beleggen simpel. Ook een vraag voor Vincent? Mail naar geldvoorbeginners@volkskrant.nl