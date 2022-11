Wat mag je wel en niet filmen met je slimme deurbel?

Beeld Sophia Twigt

Een deurbel is voor een groeiend aantal huishoudens niet meer alleen verantwoordelijk voor een vrolijk tring in de gang. In het najaar van 2021 waren 640 duizend huizen voorzien een zogenoemde slimme deurbel, berekende marktonderzoeker Multiscope. Een jaar eerder waren het nog 500 duizend huizen.

Slimme deurbellen zijn er in allerlei varianten en met een hele waaier aan functies. Maar allemaal zijn ze voorzien van een videocamera. Ze filmen soms continu, vaker zijn ze uitgerust met een sensor waardoor de camera pas gaat opnemen bij beweging in de buurt. In een app zie je vervolgens op je telefoon of er een pakketbezorger, een tante of een onbekende voor de deur staat. Via de deurbel kun je praten met de bezoeker.

Nu filmt de deurbel natuurlijk veel meer van de omgeving, vaak is ook de straat te zien, of de stoep, en soms lopende of fietsende voorbijgangers. Dat is in principe niet toegestaan. Je mag alleen je eigen bezittingen filmen. Dus de voortuin of de auto wel, maar niet de straat of parkeerplek daarachter. Doe je dat wel, dan overtreed je de privacywet.

Niet iedereen woont in een huis met een voortuin, dus soms kan het niet anders dat de deurbel een deel van de omgeving filmt. Dat moet je zoveel mogelijk beperken door de deurbel goed te richten of in te zoomen, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook bieden sommige camera’s de mogelijkheid om delen van het beeld te blurren of een deel van het beeld af te schermen met een zwart blokje.

Dan zijn er de beelden zelf. Mag je die zomaar opslaan en doorsturen? In de wetgeving rondom het bewaren van beelden staan geen specifieke termijnen voor opslag. De AP adviseert wel om de beelden niet op te slaan, of om ze zo kort mogelijk te bewaren. Het is al genoeg om te zien wie er op dat moment voor de deur staat, tenslotte. Beelden die niet bewaard worden, kunnen ook niet lekken of een eigen leven gaan leiden op internet.

Foto’s of video’s van een deurbelcamera verspreiden, bijvoorbeeld op sociale media, is namelijk bij wet verboden. Of er nu een struikelende bezorger of een inbraak op te zien is of niet. Al zal het in het geval van een inbraak in de praktijk vermoedelijk niet zoveel gevolgen hebben voor de verspreider van die beelden. Daarvoor zou de inbreker zich eerst bekend moeten maken en een klacht indienen. En de meeste inbrekers zijn niet dol op bekendheid.