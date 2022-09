Wat kunnen vrouwen doen tegen haarverlies?

Beeld Sophia Twigt

Kaalheid bij vrouwen was eerder dit jaar nog een onderwerp van gesprek dat wekenlang nasmeulde. Dat gebeurde eind maart tijdens de uitreiking van de Oscars, toen presentator en comedian Chris Rock de draak stak met het kale hoofd van Jada Pinkett-Smith. Na een blik op Jada, die de grap duidelijk niet kon waarderen, stapte echtgenoot Will Smith kokend van woede het podium op om Rock in het gezicht te slaan.

Jada Pinkett-Smith heeft alopecia areata, waarbij er ronde of ovale kale plekken ontstaan op de behaarde huid. Het voorval zorgde ervoor dat haarverlies bij vrouwen opeens grote aandacht kreeg. Terecht, leert navraag bij huisarts Mark de Koning in Amsterdam. ‘Haarverlies kan echt tot psychische problemen leiden, zoals een gebrek aan zelfvertrouwen en depressieve klachten’, vertelt hij. Dat heeft volgens hem deels te maken met culturele normen. Van een kale tv-presentator kijkt niemand op – Philip Freriks was als nieuwslezer bij de NOS mateloos populair – maar naar een kalende vrouw op tv is het lang zoeken.

Ongeveer 2 op de 100 mensen krijgen ooit in hun leven last van de ziekte die Jada Pinkett-Smith onder de leden heeft. Maar de meest voorkomende vorm van dunner wordend haar en haarverlies is alopecia androgenetica. Deze vorm van haarverlies werd tot voor kort ook wel ‘klassieke mannelijke kaalheid’ genoemd. Eigenlijk een wonderlijke term: weliswaar ontwikkelt 80 procent van de mannen gedurende het leven alopecia androgenetica, maar dus ook 50 procent van de vrouwen.

Kerstboomconfiguratie

Bij gebrek aan een Nederlandse term gebruiken artsen de term ‘female pattern hair loss’. Dat heeft een reden: het haarverlies ziet er bij vrouwen vaak anders uit, vertelt dermatoloog in opleiding Tristan van Dongen, die recentelijk samen met Mark de Koning een artikel over alopecia androgenetica publiceerde in het vaktijdschrift Huisarts & Wetenschap. ‘Bij mannen zijn een kale kruin en een ‘landingsbaan’ op de schedel karakteristiek. Bij vrouwen zie je vaak dat er een steeds bredere middenscheiding ontstaat.’ In artsenland staat dit patroon van haarverlies bekend als de ‘kerstboomconfiguratie’: dun aan de voorzijde, voller aan de kruin.

Genen, de anatomie van de schedelspieren, de mate van doorbloeding van de hoofdhuid en de hormonale balans: het zijn allemaal factoren die van invloed zijn op het ontstaan van alopecia androgenetica. ‘Duidelijk is dat dihydrotestosteron of DHT een belangrijke rol speelt. Het wordt gevormd vanuit het mannelijk geslachtshormoon testosteron dat zowel bij mannen als bij vrouwen voorkomt.’

Zijn de haarzakjes gevoelig voor DHT, dan wordt de groeifase van de haren geleidelijk korter. De haarzakjes krimpen en haren worden dunner en kleiner, tot er alleen nog een donshaartje resteert. In een heel laat stadium verdwijnt het haarzakje helemaal. Bij vrouwen in de overgang deelt de afname van het haarbeschermende vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen de genadeklap uit.

Beeld Sophia Twigt

Dat hormonen een rol spelen, wist de Griekse arts Hippocrates al. Hij was zeer geïnteresseerd in het onderwerp, mogelijk omdat hij zelf met alopecia androgenetica kampte. Hij observeerde eunuchen – om politieke redenen gecastreerde mannen – in het Perzische leger en legde vast dat zij niet kaal werden. Zijn zelfbedachte behandeling met opium, mierikswortel, varkenspoep en rode biet bood overigens geen soelaas.

Haarverlies bij vrouwen was in die tijd volstrekt oninteressant. ‘Dat is nu wel anders’, zegt Mark de Koning. ‘Er zijn middelen die het proces vertragen en zelfs voor nieuwe haargroei zorgen. De behandeling kan bestaan uit een lotion die je op de hoofdhuid kunt aanbrengen: minoxidil. Daarnaast zijn er medicijnen die je in pilvorm kunt slikken, zoals spironolacton.’

Psychologische impact

Toch is het niet voor alle huisartsen gebruikelijk om patiënten met alopecia androgenetica te behandelen. Ook het Farmaceutisch Kompas maant artsen terughoudend te zijn met het voorschrijven van medicatie. De Koning en Van Dongen vinden dat zonde, juist omdat de psychologische impact van haarverlies groot kan zijn. Bespreek in elk geval de behandelmogelijkheden, zeggen de twee artsen. Vrouwen kunnen, zo vinden ze, zelf beslissen of eventuele bijwerkingen – een iets lagere bloeddruk, irritatie van de hoofdhuid, hoofdpijn of meer gezichtsbeharing – opwegen tegen het cosmetische effect. Veel mensen ervaren trouwens weinig of helemaal geen bijwerkingen, weet Van Dongen uit de praktijk. ‘Je moet het middel wel levenslang gebruiken om het effect te behouden.’

Hoe eerder de behandeling start, hoe beter het resultaat: bij langer bestaand haarverlies groeien de haarzakjes met het bindweefsel dicht. Minoxidil is ook online te koop, maar ga niet zelf dokteren, adviseert het artsenduo. Ga naar de huisarts, zegt De Koning: ‘Er zijn vele oorzaken van haarverlies. Zo kunnen jonge vrouwen met het polycysteus ovarium-syndroom, PCOS, eveneens alopecia androgenetica ontwikkelen. Er zitten dan veel kleine cysten op de eierstokken, die minder goed gaan werken en te veel mannelijke hormonen gaan aanmaken, waaronder testosteron. Een goede behandeling begint dus met een juiste diagnose.’