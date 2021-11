Wat kun je doen als je geconfronteerd wordt met agressief gedrag?

Een verpleegkundige van de ambulance en een agressieve omstander. Nijmegen 2006

Nederlanders zijn een agressief volkje. Alleen al op de werkvloer heeft één op de drie werknemers te maken met agressiviteit, blijkt uit de representatieve jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van onderzoeksbureau TNO. Dit gaat om drie miljoen agressieslachtoffers per jaar. Het kan gaan om gefrustreerde klanten of intimiderende leerlingen of ouders op school, dreigende patiënten tegen zorgpersoneel, of verbale of fysieke agressie tegen boa’s. Maar ook kassamedewerkers, ambtenaren en horecapersoneel zijn vaak slachtoffer. De daders komen uit alle lagen van de samenleving, zowel mannen als vrouwen, en zowel lager als hoger opgeleiden.

Agressie wordt beloond

De polarisatie in de maatschappij rondom de coronapandemie zal niet meewerken, maar het is te makkelijk om dit als oorzaak aan te wijzen, zegt agressie-onderzoekster en schrijfster Caroline Koetsenruijter, wiens boek Het Agressieparadijs deze week verscheen. Nederlanders hadden al veel langer een kort lontje: voor de pandemie had 29 procent van de Nederlanders al te maken met agressie op de werkvloer. Het instituut Eurofound, dat onder de Europese Commissie valt, vergeleek vijftien EU-lidstaten. Hieruit blijkt dat er in Nederland bijna twee keer zoveel agressie-incidenten voorkomen als gemiddeld in Europa.

Hoe dit komt? Koetsenruijter zegt dat er geen eenduidige verklaring is. Zelf denkt ze dat er meerdere factoren aan zijn te wijzen. De eerste is de individualisering in Nederland. ‘Burgers worden steeds meer op zichzelf teruggeworpen, het is ieder voor zich. Dat gaat ten koste van empathie’, zegt Koetsenruijter. Daarnaast is er volgens haar in Nederland weinig respect voor autoriteit en zijn veel mensen gehaast en overspannen. Ook sociale media zouden een rol spelen: door de mogelijkheid van anonimiteit hebben mensen het gevoel dat ze alles kunnen zeggen.

Maar de belangrijkste oorzaak waarom agressie zo woekert in Nederland is volgens Koetsenruijter dat het veel te weinig wordt gecorrigeerd. ‘Integendeel, agressie wordt juist beloond. Degene die uitvalt tegen de baliemedewerker, wordt eerder geholpen zodat ze er maar vanaf zijn. In bepaalde online groepen krijgt de persoon die de extreemste uitspraken doet meer reacties en meer status. Slachtoffers stappen zelden naar de politie of naar de baas, waardoor de agressor geen negatieve consequentie van het gedrag ervaart en er niet mee zal stoppen.’

Victim blaming

Hierin zit ook het grootste deel van de oplossing. Veel beroepsgroepen krijgen tegenwoordig trainingen om beter om te gaan met agressiviteit. Dit kan nuttig zijn, maar hiermee verleg je volgens Koetsenruijter de verantwoordelijkheid. Het is volgens haar niet het slachtoffer dat zich weerbaar moet maken; het is de dader die aangepakt moet worden. ‘Soms wordt er op die trainingen zelfs aan victim blaming gedaan, waarbij wordt geïmpliceerd dat het slachtoffer de agressie heeft uitgelokt of dat het zijn taak is om de situatie op te lossen. Hierdoor zijn slachtoffers nog minder geneigd incidenten te melden.’

Er ligt een grote rol bij sociale netwerken, die bijvoorbeeld anoniem reageren moeten afschaffen en beter moeten optreden tegen agressieve reacties, vindt Koetsenruijter. ‘Maar er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de werkgever. Deze moet een adequaat veiligheidsbeleid voeren om werknemers te beschermen, zoals: doe meteen de deuren dicht en haal de baliemedewerker weg bij bedreiging.’ Daarnaast zou deze achteraf de agressor moeten aanspreken. ‘In het geval van ernstige agressie, zoals fysiek geweld of doodsbedreigingen, moet meteen de politie worden ingeschakeld.

Bij incidenten waarvoor geen grondslag ligt in het Wetboek van Strafrecht, zoals intimidatie, moet de werkgever de agressor confronteren met de gevolgen van zijn daden in een telefonisch of fysiek gesprek.’ Confronteer de dader met de gevolgen van zijn daad en verbindt er consequenties aan, zoals een waarschuwing dat de persoon de zaak niet meer in mag als hij of zij nog een keer agressief gedrag vertoont.

Werkgevers

Want de gevolgen van agressie zijn groot. ‘Als je met agressie wordt geconfronteerd ervaar je pure stress, wat kan leiden tot een burn-out. Zo’n 200 duizend zorgmedewerkers overwegen hun beroep te verlaten vanwege agressie. En ook leerkrachten noemen agressie van ouders de belangrijkste reden om te stoppen met hun werk’, zegt Koetsenruijter.

Wil je als werkgever niet dat je personeel wegloopt, dan loont het om te investeren in het voorkomen van agressie. ‘Zet bijvoorbeeld standaard twee personen bij de deur als er een qr-code moet worden gescand. Intimidatie vindt vooral plaats in beslotenheid, dus hoe meer ogen, hoe minder waarschijnlijk dat een klant gaat dreigen.’ In de huidige situatie is het ook goed als werkgevers zich goed voorbereiden. ‘Licht klanten in door ze te bellen, via mailings of social media. Leg de situatie uit en vertel waar ze terechtkunnen met klachten, en vraag daarin voor de situatie van de medewerkers bij de deur.’

Soorten agressie

Maar wat doe je als je toch in een situatie terechtkomt waarbij je bijvoorbeeld als sportschoolmedewerker een qr-code moet scannen en iemand scheldt je de huid vol? Er zijn een aantal strategieën. ‘Eerst is het zaak om de vorm van agressie te herkennen. Bij frustratieagressie, van iemand die zich slachtoffer voelt, gediscrimineerd voelt of onmacht ervaart, reageer je bijvoorbeeld anders dan bij intimidatie-agressie, waarbij iemand bewust agressie inzet om een doel te bereiken.’ In dit laatste geval is het heel lastig om nog een grens te stellen, zegt Koetsenruijter.

In het beste geval weet je op dat moment een duidelijke grens te stellen. Bijvoorbeeld: ‘U zegt: ‘probeer jij mij maar eens tegen te houden trut’. Ik ben hier niet van gediend en ik wil dat u hiermee stopt. Als u doorgaat, komt u er niet meer in. Als u stopt, bent u welkom. Daarmee stel je een grens en doe je een negatieve en positieve consequentie.’

Bij frustratie-agressie helpt het om de gevoelens van de agressor te benoemen, te erkennen en samen te vatten. Hiermee kun je de angel eruit trekken en de agressie de-escaleren. Het helpt om iemand perspectief te brengen en mee te denken. Bijvoorbeeld: ‘Ik begrijp dat u het vervelend vindt dat u vandaag niet bij ons kunt sporten. Misschien kunnen we u wat oefeningen voor thuis meegeven.’

Koetsenruijter wil wel aanstippen dat 75 procent van de mensen helemaal niet in staat is in zo’n situatie terug te vallen op aangeleerde vaardigheden. ‘En ga ook zeker niet de held uithangen’, waarschuwt ze. Het belangrijkst is de actie achteraf: ‘Meld het en laat agressie nooit onbestraft.’