Wat is met de huidige energieprijzen goedkoper: een elektrische- of een benzineauto?

Beeld Sophia Twigt

‘Het is nog te vroeg.’ ‘Ik zou het wel willen, maar ze zijn te duur.’ De straatinterviews die de ANWB vorig jaar afnam, geven een aardig beeld van hoe over de aanschaf van een elektrische auto wordt gedacht. Ondanks de recente, sterke groei is nog steeds amper 5 procent van het wagenpark in Nederland elektrisch, en dat zijn dan nog in meerderheid leaseauto’s. De Telegraaf maakte de animo onder zijn lezers niet groter door eind augustus te berichten: ‘Stekkerrijders zijn nu duurder uit.’

‘Toch is een elektrische auto nog steeds goedkoper als je alle kosten meetelt’, zegt duurzamemobiliteitsspecialist Mariken Stolk van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Het gaat dan om de Total Cost of Ownership: niet alleen de aanschaf, maar ook onderhoud, brandstof of laadkosten, belasting, verzekering en afschrijving. ‘In januari hebben we onze berekening geactualiseerd en toen was de benzineprijs voor Euro 95 1,95 euro (nu is de adviesprijs 2,11 euro, red.).’ Een nieuw gekochte benzineauto, die gemiddeld 15.000 kilometer per jaar rijdt, kostte toen over een periode van vier jaar 700 euro per maand, tegen 660 euro voor een elektrische auto. ‘Als je die elektrische auto niet koopt maar particulier leaset, kom je nog goedkoper uit: 640 euro per maand.’ Milieu Centraal, zegt Stolk, stemt de calculaties af met de ANWB, zodat ze breed erkend worden.

Kantelmoment

Autospecialist Menno Neeteson van de ANWB maakt de kostenvergelijking concreet met de autokostentool: de populaire elektrische Volkswagen ID.3 neemt het op tegen twee uitvoeringen van de Volkswagen Golf in hetzelfde middenklassesegment: een plug-in hybride (met stekker) met een 1.4 liter motor, en een ‘instap’-benzineauto met een 1.0 motor. Neeteson rekent met vijf jaar rijden en gemiddeld 10.000 kilometer per jaar.

Hij meldt wel dat de vergelijking lastiger is geworden door de sterk gestegen stroomkosten. Het maakt nogal wat uit of je de elektrische auto oplaadt met stroom van je eigen zonnepanelen of thuis laadt met netstroom van een vers afgesloten energiecontract. Alleen in dat laatste, niet veel voorkomende geval heeft De Telegraaf gelijk. Daarom hanteert Neeteson verschillende scenario’s voor het thuisladen dat in de kostentool het meeste meetelt (60 procent, tegen 30 procent aan de openbare laadpaal, en 10 procent aan de snellader). Ook in die gedifferentieerde berekening komt de elektrische auto meestal als goedkoopste uit de bus: van 535 tot 630 euro per maand, tegen 595 euro voor de instap-Golf. Voor de hybride Golf ben je tussen de 560 en 685 euro per maand kwijt.

‘Het kantelmoment waarbij elektrisch goedkoper werd dan benzine is vorig jaar gekomen’, zegt Neeteson. Met name de kosten om de auto te laten rijden pakken nadelig uit voor de benzineauto. Het laden is meestal goedkoper dan benzine tanken. De banden van een zwaardere elektrische auto slijten wel wat harder, maar in onderhoud is de ID.3 weer voordeliger: een elektromotor zit eenvoudiger in elkaar dan een verbrandingsmotor met ruim tweehonderd draaiende delen. Qua belasting zit je ook gunstiger met een elektrische auto: tot 2025 is die vrijgesteld van wegenbelasting, om elektrisch rijden te stimuleren.

Pot is leeg

‘De aanschafkosten kruipen ook steeds dichter naar elkaar toe’, zegt de ANWB-expert. Niet dat de prijzen van een elektrische auto spectaculair dalen. ‘Maar een nieuwe benzineauto is steeds duurder geworden, door alle technologie die nodig is om aan de Europese emissienormen te voldoen. Een instap-Golf kost nu 36.000 euro, tien jaar geleden was dat nog 25.000 euro.’

En dan rekent de ANWB-autokostentool nog niet eens met de overheidssubsidie bij aanschaf die tot 2025 wordt uitgereikt. Op dit moment bedraagt die 3.350 euro – al is de pot voor dit jaar sinds juni al leeg.

Een andere hobbel om een e-auto te gaan rijden, lijkt ook te verdwijnen. De beruchte ‘accudegradatie’, de teruggang in capaciteit, valt in de praktijk mee. Een onderzoek onder Tesla’s wees uit dat bij 250.000 kilometer op de teller gemiddeld nog 90 procent van de capaciteit aanwezig is. Neeteson: ‘In afschrijving ontlopen benzineauto’s en elektrische auto’s elkaar tegenwoordig weinig.’ En dat zou de komende jaren nog meer in het voordeel van de elektrische auto kunnen kantelen: vanaf 2035 mogen er geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotor in de EU worden verkocht en dat werpt ongetwijfeld zijn schaduw vooruit.

De keuze lijkt dus best makkelijk, behalve voor verstokte petrol heads die niet zonder de geur van benzine kunnen. De nieuwste e-auto’s rijden steeds verder op een laadbeurt en trekken zelfs een caravan met gemak. Maar een elektrische auto met een fatsoenlijk bereik van zo’n 300 kilometer kost nog altijd minimaal 30.000 euro, een bedrag dat niet iedereen zo op tafel legt. De tweedehands markt voor elektrische auto begint nu ook aan te trekken, ziet de ANWB. ‘De subsidiepot voor tweedehandsauto’s is voor het eerst overtekend’, aldus Neeteson.

Tweedehands is dus echt een alternatief geworden. Mits het een jonge occasion is, want met de eerste generatie elektrische auto kom je niet veel verder dan 100 kilometer – Tesla’s uitgezonderd. Voor wie niet veel kilometers maakt, is private lease een interessante optie. Of je schraapt al je spaargeld bij elkaar en koopt toch een nieuwe. Die kun je over 7 tot 8 jaar voor een mooi bedrag kwijt aan de automobilisten die het nu nog ‘te vroeg’ vinden.