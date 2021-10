Wat is er (naast Apples AirPods) nog meer te koop aan oortjes? De gadgetdesk test drie soorten

Sony WF-1000XM4 Beeld Sony

Kijk om je heen in het verkeer en je ziet de draadloze oortjes oprukken. Logisch ook, want het ongemak van het steeds weer moeten opladen weegt ruimschoots op tegen het ontbreken van de altijd weer in de knoop rakende draadjes. Apple maakt de dienst uit met zijn AirPods, maar er is veel meer op de markt. Van Sony bijvoorbeeld, dat er - jaren geleden al - als eerste bij was met oortjes met noisecancelling.

Inmiddels hebben de Japanners de vierde generatie van die oortjes uitgebracht, de WF-1000XM4. Het design is flink onder handen genomen. Zowel het oplaaddoosje als de oortjes zijn een stuk kleiner. Dat is leuk, uiteindelijk gaat het om de geluidskwaliteit. Sony is erin geslaagd fantastisch klinkende oortjes te maken, waarbij de bassen diep klinken en de hoge tonen knisperend helder. Het is allemaal nog wat beter dan bij de vorige generatie.

Huawei heeft ook dit soort in ear-oortjes in het assortiment (de Freebuds Pro), maar lanceerde onlangs nieuwe exemplaren van zijn gewone Freebuds. Deze zitten niet in het oor, maar hangen zo’n beetje in de oorschelp, net als de eerste AirPods van Apple, die met hun lange sprieten als inspiratie dienden voor het ontwerp. Het is een kwestie van smaak, maar de gadgetdesk vindt in ear-oortjes aanmerkelijk prettiger. Niet alleen omdat ze lekkerder dragen, maar ook omdat zowel het geluid als de noise cancelling beter zijn. Wie in ear niet prettig vindt, heeft best een goede keus met de betaalbare Freebuds.

Huawei Freebuds 4 Beeld Huawei

Nothing is de naam van het techbedrijf dat Carl Pei is begonnen, een van de oprichters van smartphonebouwer OnePlus. De Ear (1) is het eerste product dat Nothing op de markt brengt. Vooral het uiterlijk valt op: doosje en oordoppen zijn deels transparant, waardoor je elektronica ziet zitten, en verder zwart en wit. Dat samen geeft ze de esthetiek van robots met witte torso’s. Het voelt allemaal robuust.

Nothing Ear (1) Beeld Nothing

Het geluid is aardig maar niet spectaculair, wat ook geldt voor de geluidsonderdrukking. De oortjes beschikken ook over een microfoon om omgevingsgeluid door te laten. Dat werkt goed en is veilig, maar die modus stopte er tijdens het testen soms mee. Ook viel de verbinding tussen oortjes en de test-iPhone een enkele keer weg. Kortom: voor net geen 100 euro niet iets buitengewoons. Maar wel een paar dat ons toegezonden lijkt vanuit de toekomst.