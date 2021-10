Wat is de beste manier om voorgoed te stoppen met roken?

Beeld Sophia Twigt

Anno 2021 rookt nog altijd een op de vijf Nederlanders. Een tevreden roker is geen onruststoker, zo luidt een bekende uitspraak, maar de realiteit is anders. 30 procent van de rokers in ons land doet jaarlijks een stoppoging, waarvan een deel dus in de oktobermaand. Van alle mensen die nog roken, wil 81 procent niets liever dan de sigaret laten staan – en wel voorgoed. Niet zo verwonderlijk als je je bedenkt dat roken nog steeds de grootste veroorzaker is van ziekte en sterfte. Ruim de helft van de mensen die blijft roken, sterft ook aan de gevolgen hiervan: alleen al in ons land zijn dat er elk jaar meer dan 19 duizend. Ter vergelijking: dat zijn er meer dan het totaal aantal overlijdens aan corona, want dat cijfer staat officieel op ruim 18 duizend doden.

Accijns

In de nieuwe Miljoenennota heeft het demissionaire kabinet de accijns op tabak ongewijzigd gelaten, ondanks de afspraak in het Nationaal Preventieakkoord dat de prijs van een pakje sigaretten stapsgewijs omhoog moet gaan naar minimaal 10 euro in 2023. Teleurstellend, vindt Marc Willemsen, bijzonder hoogleraar Tabaksontmoediging aan de Universiteit Maastricht (UM). Stoppen met roken is al moeilijk genoeg: ‘Van de miljoen mensen die per jaar zonder hulp stoppen met roken, houdt maar vijf procent het vol.’

Om het nog erger te maken: driekwart van de stoppers geeft al binnen een week op. Het klinkt, zo erkent Willemsen, weinig bemoedigend. Maar er is ook goed nieuws: wie zich goed voorbereidt op een tabaksloos bestaan, verdubbelt tot verviervoudigt de kansen op succes. De wetenschap geeft voldoende handvatten om goed beslagen ten ijs te komen. Allereerst: vergeet de gedachte om eerst te gaan minderen als opmaat naar helemaal stoppen. Studies laten zien dat structureel minderen heel moeilijk vol te houden is. Minderen leidt bovendien tot compenserend roken. Je gaat dieper inhaleren en meer trekjes per sigaret nemen. Netto resultaat: er komen bijna evenveel schadelijke stoffen je lijf binnen. Nutteloos dus.

Magic pill

Wat de succeskans wél verhoogt, is een goed doordacht plan. Willemsen: ‘Dat wil zeggen: een combinatie van gedragsmatige ondersteuning en hulpmiddelen als nicotinepleisters, nicotinezuigtabletten of medicijnen.’ Denk niet dat je er wel bent als je net een doosje nicotinekauwgom bij de drogist hebt gekocht, zegt ook verslavingsarts Robert van de Graaf van Verslavingszorg Noord Nederland. ‘Er is geen magic pill. Mensen die een verslaving hebben, of het nu gaat om roken, drinken of drugs gebruiken, grijpen naar een middel om ongemakken in het leven beter te kunnen verdragen. Nicotinekauwgom is voor de roker als methadon voor de heroïnegebruiker: een snelle oplossing, maar de verslaving blijft bestaan als je verder niets doet.’

Daarom is juist de combinatie met een gedragsmatige ondersteuning onmisbaar, zeggen beide wetenschappers. Die professionele hulp bestaat bijvoorbeeld uit telefonische coaching, gesprekken met een praktijkondersteuner in de huisartspraktijk, hulp van een psycholoog of een speciale cursus. Denk niet te licht over het belang van die gesprekken, zegt de hoogleraar: ‘Na een week zijn de lichamelijke ontwenningsverschijnselen verdwenen. De psychologische afhankelijkheid is veel groter. Het kost tijd om daarvan los te komen.’

Hunkering

Wat ook helpt, is de gedachte dat het niet nodig is om vreselijk op te zien tegen de hunkering naar een sigaret. Die duurt namelijk geruststellend kort, hooguit een minuut of twee. Willemsen: ‘Zie het als een golfbeweging die plotseling opkomt en die, als je even wacht, ook vanzelf weer wegtrekt. Een ommetje maken kan ook helpen, zo leid je jezelf af.’

De meeste rokers lukt het niet in een poging definitief te stoppen met roken. Niet erg, zegt Willemsen. ‘Geef niet direct op als het de eerste keer niet lukt. Zelf vind ik het altijd een prettige gedachte dat Nederland inmiddels meer ex-rokers dan rokers telt. Dat laat zien dat stoppen met roken echt heel goed mogelijk is.’

Dit jaar doen ook Bekende Nederlanders als Hans Klok en Patricia Paay mee aan Stoptober. Als zij één jaar van de sigaretten af kunnen blijven, is de kans dat ze opnieuw beginnen met roken nog maar heel klein. Dan is ook het risico op hart- en vaatziekten gehalveerd. Succes.