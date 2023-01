Wat is beter: sparen, hypotheek aflossen of niets doen?

Sparen tegen 0,25 tot 1,3 procent rente lijkt heel dom als de inflatie rond 10 procent ligt. De inflatie eet je vermogen op. Toch is sparen verstandig, omdat het vervangen van de cv-ketel of de auto duurder is geworden. Dus wie het geld kan missen, gaat sparen.

Ik zou minder haast maken met het aflossen van de hypotheek, zeker als je nu een redelijke rente rond 2 procent per jaar betaalt. Aflossen gaat te langzaam. Je kunt beter een spaarbuffer achter de hand hebben om je door de dure tijden heen te helpen.

Wel belangrijk is nagaan wanneer de rentevaste periode van je hypotheek afloopt. Wie binnen afzienbare tijd opnieuw de rente moet vastzetten, heeft een probleem. Je betaalt minstens 4 procent per jaar, of de nieuwe looptijd nu een of vijf jaar is. Het valt niet te verwachten dat de hypotheekrente snel daalt.

Ook met energiekosten moet je vooruit kijken. Dankzij het energieplafond zijn die kosten voor de meesten dit jaar lager, maar in 2024 worden ze mogelijk hoger als het energieplafond verdwijnt. De energierekening kan ondanks de lagere gasprijs toch weer 50 tot 100 euro per maand hoger uitpakken dan nu. Voor wie dat nog niet gedaan heeft: kijk naar het bedrag dat de energieleverancier nu maandelijks van je rekening haalt. Klopt dat wel? Vaak is het bedrag te hoog, zeker als je tegenwoordig zuiniger met energie doet dan vroeger. Verlaag het maandbedrag, zet de winst op een spaarrekening en houd je verbruik regelmatig bij. Anders loop je het risico dat je je geld kwijt bent als de energieleverancier failliet gaat.

Het loont om je toekomstige uitgaven te inventariseren. Welke apparaten, vervoersmiddelen en meubels zijn de komende jaren aan vervanging toe, hoeveel gaat het onderhoud van de woning kosten en voor welke uitgaven, zoals vakantie, wil je sparen?

Zodra je overzicht hebt, kun je uitgaven plannen en besparen op vaste uitgaven. Via vergelijkingswebsites als die van de Consumentenbond of Independer controleer je je verzekeringen of je alles-in-1 pakket voor televisie, bellen en internet. Bekijk ook of streamingdiensten zoals Netflix of Disney+ niet goedkoper kunnen. Probeer minstens twee besparingen te vinden en leer bijvoorbeeld zelf belastingaangifte te doen.

Maak een plan om je woning energiezuinig te maken, desnoods met een lening van warmtefonds.nl. Dit jaar betaal je geen btw over zonnepanelen en kun je al voor één isolatiemaatregel subsidie krijgen. Als je erin slaagt om het energielabel van je woning te verbeteren, verdien je de investeringen dubbel terug: met de lagere energiekosten en bij de verkoop van je woning. Een woning met label F of G is lastig te verkopen.

De invulling verschilt per persoon, maar er zitten drie i’s in het woord inspiratie: inventariseren, incasseren en investeren. Altijd beter dan niets doen.