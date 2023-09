Wat heb je aan een apparaat dat ‘foto's’ maakt op basis van locatiegegevens?

De 'Kinkerstraat in Amsterdam', zoals verbeeld door kunstmatige intelligentie (AI). Beeld Paragraphica / Stable Diffusion

Veel interessanter dan de vraag of kunstmatige intelligentie (AI) de fotograaf/illustrator/columnist gaat vervangen, is de vraag hoe mens en computer samen tot iets komen. En op het kruispunt van persoon en apparaat bestaat een camera, maar dan eentje zonder lens.

Paragraphica is de naam, een bedenksel van de in Nederland wonende Deense ontwerper Bjørn Karmann. Er is een fysiek prototype, een zwarte kast met een soort rode antenne, en een website, waar de Gadgetdesk de ‘camera’ uitprobeerde.

Camera en website werken hetzelfde. Paragraphica genereert foto’s via Stable Diffusion, een zogeheten text-to-image-model. U heeft ze vaker beschreven gezien. Je schrijft: doe mij een zwart-witfoto van twee fietsende kinderen in een straat in Utrecht in de jaren tachtig, en het programma produceert een afbeelding die echt lijkt, maar nooit met een echte camera is gemaakt. En bovendien van een gebeurtenis die nooit heeft plaatsgevonden.

Karmanns Paragraphica doet ook zoiets, maar dan met de locatiegegevens van, in dit geval, een telefoon. Uit openbare informatie genereert de site een zogenoemd prompt, een tekstopdracht aan Stable Diffusion. Paragraphica ‘weet’ dankzij het internet dat de Gadgetdesk zich op een woensdag in een hoofdstedelijke winkelstraat bevond, dat het lichtbewolkt was, een graad of 17 en dat het vlak bij een brug was, met een supermarkt in de buurt. Die informatie voert de software aan Stable Diffusion. Het resultaat: een afbeelding die in de verste verte niet lijkt op de echte foto van dat moment. Maar wel de, hoe noem je dat, ziel van de plek vangt.

De foto gemaakt op de Kinkerstraat (vanaf de Kinkerbrug, om precies te zijn). Beeld Pieter Sabel

Het prompt dat Paragraphica genereert: 'A photo taken at Kinkerstraat 89, 1053 VX Amsterdam. The weather is few clouds with temperature of 17 degrees. The date is 2023. There is a bridge, gourmet and supermarket nearby.' Beeld Paragraphica

Dat is omdat het AI-model (waarschijnlijk) getraind is met de afbeeldingen die je ook vindt als je ‘Kinkerstraat Amsterdam’ zoekt bij de afbeeldingen van een zoekmachine. Op sommige plekken, bijvoorbeeld het Vondelpark in Amsterdam, genereert Paragraphica daarom een luchtfoto. Terwijl de Gadgetdesk gewoon op de grond staat. Dat komt doordat het AI-model veel meer luchtfoto’s van het Vondelpark ‘kent’ dan afbeeldingen op ooghoogte.

Eenmaal thuis na een tocht door de stad vroeg iemand: ‘Maar wat heb je er dan aan?’ Niet zo veel natuurlijk. Maar je moet ervoor de deur uit (Karmann werkt aan fysieke camera’s, de mobiele website werkt, zij het niet geweldig). Het is niet een kwestie van prompts verzinnen achter een laptop. Bij een prachtige wolkenlucht, het zonlicht door de bomen, een klaterende fontein denk je: dit zou een mooie foto zijn. Vervolgens krijg je te zien hoe de machine het ‘ziet’. Alle gedachten bij die interactie, op die plek, maken Paragraphica zo interessant.