Wat goed is voor de paus, is goed voor Douwe Bob, ziet de stijlpastoor

Net als in de architectuur volgt in de mode vorm op functie. Dat geldt ook voor de afdeling accessoires, zoals bij de ring die zich in een toenemende populariteit mag verheugen: de zegelring. Het ontstaan van de zegelring wordt vermoedt in het oude Egypte, al vond ik ook verwijzingen naar Mesopotamië. Daar begon zo’n beetje de beschaving, dus het zou zomaar kunnen.

Pas in de middeleeuwen kreeg de zegelring in Europa een rol van betekenis, en wel bij het ondertekenen en verzegelen van documenten. Omdat indertijd weinig mensen daadwerkelijk konden schrijven, werd het familiewapen in de steen gegraveerd, die vervolgens in een plasje warme lak kon worden gedrukt. Vanuit die functie volgt ook de voorgeschreven vinger om de zegelring aan te dragen, de linkerpink, iets wat in Engeland nog netjes navolging vindt, bijvoorbeeld door de eeuwige kroonprins Charles.

De functie om te verzegelen verviel na verloop van tijd, waarna de symbolische betekenis de overhand kreeg. Een ring met een familiewapen suggereerde een gegoede, invloedrijke komaf. Wie een paar centen te besteden had, liet initialen of een familiewapen graveren in amethyst, robijn of lapis lazuli. Maar die unverfroren etalage van welvaart verleidde in de loop van de vorige eeuw een ander soort publiek, de hoi polloi die wilde laten zien dat ze ook goed in de slappe was zaten, zoals Italiaans-Amerikaanse maffiosi in het midden van de vorige eeuw.

Douwe Bob Beeld ANP / ANP Kippa

Toch had die zegelring lange tijd een belegen imago. Misschien dat hij daarom juist door millennials wordt omarmd; die consulteren wel vaker ironie als raadgever bij hun aankleding. Douwe Bob (geboren in 1992, dus nog net een millennial) draagt een zeer fraai exemplaar, dat hij stijlvol combineert met een horloge en – hier niet zichtbare – manchetknopen. De muzikant draagt zijn zegelring aan de ringvinger, net zoals paus Franciscus. De kerkvorst draagt hierboven zijn zilveren bisschopsring. Alleen op hoogtijdagen draagt hij de pescatorio, de vissersring die je als bezoeker dient te kussen. (De afbeelding op de ring toont Petrus die de netten binnenhaalt, vandaar de naam.)

De vissersring van onze huidige paus is overigens een verguld zilveren exemplaar, daar waar zijn voorgangers goud prefereerden, zéker Benedictus, die niet vies was van een beetje bling en de Romeinse goudsmid Claudio Franchi opdroeg zich niet in te houden. Maar Franciscus zweert bij een sobere symboliek, wat reeds ten koste is gegaan van de mozetta (de rode cape) en de staatsiestola. Hier lopen de opvattingen van uw stijlpastoor en de pontifex overduidelijk uiteen. Als het er allemaal spartaans uit had moeten zien, waren we wel protestant geworden.