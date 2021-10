Wat doet Yvette met een boom vol peren? Perenfocaccia maken natuurlijk

Kookboekenmaker Yvette van Boven maakt een seizoensrecept en geeft suggesties om iets met de restjes te doen. Deze week: perenfocaccia.

Vorige week vertelde ik u over mijn baan als invaller voor het bijenvolk dat dit voorjaar teleurstellend traag op gang kwam met hun bestuivingsactiviteiten.

Ik had zelf met een kwastje net zo lang alle perenbloesem geïnsemineerd tot de bloemen uitvielen en vervolgens liep ik dagelijks vol spanning langs om te kijken of er al peertjes opzwollen aan de bloemkroon. Het bleek een gouden greep, want voor ik het wist hingen de takken van onze twee jonge bomen zwanger neerwaarts: barstenvol vol fruit.

De peren groeiden flink en nu, begin herfst, kijken ze me sappig aan met op hun wangen een gezonde blos.

Ik ging een paar dagen op reis en nam me voor om ze bij thuiskomst te gaan oogsten.

In mijn afwezigheid dacht de man hetzelfde. Hij besloot stiekem om voor mijn thuiskomst een perentaart te bakken. Nu moet u weten dat hij heel kundig is met een stukje vis, maar iets bakken, anders dan een tosti, heb ik hem nog nooit zien doen.

Hij vond een recept van Cees Holtkamp op YouTube en besloot hem minutieus te kopiëren. In gedachten zag ik de man door de supermarkt schuiven: amandelen, suiker, room, eieren en bloem moest hij hebben: alles legde hij – hop! – in z’n mandje.

Thuisgekomen maalde hij zelf spijs, hij schilde onze eerste peren en sneed ze minutieus in nette partjes. Volgens het recept van de meesterbakker abrikoteerde hij zijn eerste perentaart precies toen ik onze dijk opdraaide en de auto voor de deur parkeerde.

Ik heb zelden de man zo trots gezien. En terecht: de taart was een schoonheid.

We likten onze vingers af bij het laatste stukje en keken om het hoekje de tuin in: daar hing de rest nog. Met één prachttaart ben je daar niet vanaf.

Het wordt wekenlang peren eten vrees ik, maak uw borst maar nat. Dus toen het mijn beurt was maakte ik deze supersponzige focaccia: maar wel met iets minder moeite dan de patisserie van Cees. We houden het eenvoudig, maar ohlala: het effect is groots.

Perenfocaccia zonder kneden, met kaas en zoute honing

350 ml lauwwarm water 3 gram instantgist 425 gram bloem 1 theel. honing 5 gram zout scheut olijfolie 75 gram verkruimelde feta 1 à 2 peren, heel dun geschaafd zoute honing 150 ml vloeibare honing 1 ruime theel. zout, of meer naar smaak 1 eetl. appelazijn

Giet het water in een wijde kom, roer de honing erdoor tot hij is opgelost.

Meng de gist door de bloem giet alles bij het water. Houd de kom met één hand vast, spreid de vingers van uw ene hand en meng tot alles samenkomt. Voeg het zout toe met uw schone hand. Gebruik een spatel/bankschraper om het nattige mengsel van de randen van de kom te trekken en de boel net zo lang te mengen tot alle klontjes weg zijn. Dek de kom af met een deksel en laat het 30 minuten staan.

Overgiet dan het beslag met wat olijfolie, met name langs de rand van de kom en trek dan een hoek (de schraper helpt hierbij) van het deeg over het midden, zonder aan te drukken. Doe dit ook met de drie overige ‘hoeken’ van het deeg.

Glijd met uw hand onder het deegpakketje en keer het om. Dek af en laat opnieuw 20 minuten staan.

Herhaal de handeling, laat weer 20 minuten rusten.

Til het deeg op een bebloemd aanrecht: rek het voorzichtig uit tot een rechthoek. Rol een vierde deel vanaf de korte kant over naar het midden en knijp de naden links en rechts van de rol dicht. Rol nogmaals, knijp de naden dicht en rol een laatste keer: knijp alle naden voorzichtig dicht.

Dek af met een theedoek en laat 30 minuten rusten.

Verwarm de oven voor op 200 graden. Zet er direct een pizzasteen in, als u er een heeft: ik gebruik hiervoor dubbelgebakken vloertegels.

Maak de zoute honing: breng de honing met het zout in een kleine pan tot tegen de kook aan. Haal van het vuur en roer er de azijn door. Laat afkoelen.

Til de gerezen, zachte rol deeg op een royaal met olie ingevet bakblik: druk met uw vingers het deeg uit tot een groot brood; lekker ambachtelijk.

Verdeel de dunne plakken peer erop, de feta en oververgiet met een kwart van de honing. Bak het brood in 25-30 minuten gaar. Overgiet met meer honing en serveer.

OPMAAKRECEPT

Snijd heel dunne plakken van het oud geworden brood, besmeer met wat olijfolie en bak ze kurkdroog in de oven. Bewaar in een trommel als toastjes voor bij de borrel.